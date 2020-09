Google Maps prepara el mapa del coronavirus

El coronavirus sigue acechando y la COVID-19 extendiéndose a lo largo y ancho del mundo sin visos de remitir en breve. Para seguirle la pista a la infección, Google prepara el mapa del coronavirus, en el que mostrará cómo evoluciona la pandemia por regiones.

De hecho, Google tiene un mapa del coronavirus, donde recoge los datos oficiales que facilita cada gobierno para crear una lista de territorios ordenada por número de casos confirmados, casos por cada millón de personas, curados y fallecidos, entre otros datos. Pero no es un mapa como tal, sino un mapamundi que, además, tienes que buscar para encontrarlo.

El mapa del coronavirus que llegará a Google Maps es diferente, pues se actualizará igualmente con datos en tiempo casi real, pero será mucho más preciso con las zonas afectadas y la incidencia sanitaria a la que se ven expuestas. A ello hay que sumarle la popularidad de Google Maps, lo que garantiza la accesibilidad a la información.

De ahí que lo llamemos el mapa del coronavirus, y no un mapa del coronavirus, pues lo cierto es que hay unos cuantos y el de Google no es el más utilizado. El mapa del coronavirus de la universidad Johns Hopkins University, por ejemplo, ha trascendido bastante más y Google no lo va a pasar por alto.

Google Maps is working on COVID-19 map (idk if it’s new) pic.twitter.com/qqPUfmn5pN — Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 4, 2020

Volviendo con el asunto de la noticia, el descubrimiento lo ha hecho a través de Twitter Jane Manchun Wong, experta en ingeniería inversa y fuente de muchas noticias no oficiales que han terminado cumpliéndose, como parece ser que sucederá con esta mapa del coronavirus, cuyo trabajo está bastante avanzado a juzgar por las capturas que muestra.

Según esta información, el mapa del coronavirus de Google se nutrirá diferentes fuentes de datos, de Wikipedia a The New York Times, la mencionada Johns Hopkins University y otras organizaciones que estudian el fenómeno, por lo que es difícil predecir lo precisa que será la información. Y es que si la pandemia ha dejado algo muy claro, es que las cifras oficiales no son de fiar.

El mejor ejemplo, por triste que resulte, lo tenemos en España, el país de nuestro entorno donde peor se ha gestionado y se sigue gestionando la crisis, y donde por el tipo de recuento que se ha hecho el número de fallecidos oficial no alcanza los 30.000, aunque las estimaciones lo elevan a 50.000. Y con el curso escolar a punto de comenzar.