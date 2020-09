El nuevo smartphone plegable de Microsoft ya está disponible en Estados Unidos y los medios tecnológicos más importantes han publicado reviews, desempaquetados en vídeo e imágenes. En su momento te ofreceremos nuestro propio análisis, pero para empezar es una buena manera de conocer las primeras impresiones.

Ya sabes que el Microsoft Surface Duo es importante por varios motivos. Es el primer dispositivo de Microsoft que llega al mercado para la nueva generación de plegables y además, supone la vuelta del gigante del software al mercado del hardware de la telefonía móvil tras el fiasco de la compra de Nokia y el adiós a Windows Phone/Mobile.

Surface Duo llega al mercado tres meses antes de lo previsto Y es curioso porque en lanzamiento de tecnología suele suceder lo contrario y este año más con la pandemia del COVID-19 como ha pasado con el iPhone 12 y otros. Quizá el nivel de hardware de este Duo, desactualizado para un buque insignia de 2020, tenga algo que ver.

Análisis del Surface Duo

Hay que mencionar para empezar que se trata de un primer producto de una serie novedosa por diseño y concepto y por ello hay que otorgarle cierto margen a la hora de valorarlo. Lo mismo decíamos en el lanzamiento de los Fold y Flip de Samsung o el Razr de Motorola. Todos ellos han mejorado de manera apreciable en las segundas generaciones y da por seguro que un Surface Duo 2 está en desarrollo.

Entrando en materia. Aunque hay de todo, la media de puntuación no es tan buena como se podía esperar para un dispositivo que se añadirá a una línea Surface muy bien valorada. Las conclusiones de las distintas revisiones coinciden en bastantes puntos y algunas ya te las habíamos adelantado.

En lo positivo, todos coinciden que es un dispositivo bienvenido por lo que supone y la gran mayoría valoran la calidad de construcción y acabados, y lo bien resuelta que está la bisagra lisa, pensando en su resistencia en el futuro. Es obvio que el uso de la doble pantalla es más sencillo de implementar en plegables frente a las mayores complicaciones de una pantalla flexible.

Por ahí van otros de los apartados positivos como la mejor experiencia de doble ventana en Android (prácticamente no hay nada con quién comparar), la versatilidad de uso por sus distintas posiciones, la interfaz de usuario creada por Microsoft, las pantallas de Sharp que monta y el prometido soporte de actualizaciones mensuales.

En la parte negativa, los editores consideran en los análisis del Surface Duo que el precio de 1.400 dólares es demasiado elevado. También comentan que es incómodo de sostener por sus dimensiones y peso, penalizan la falta de 5G para un tope de gama de 2020 y el rendimiento mediocre del Bluetooth.

Tampoco gusta la dificultad para usar la cámara, las pocas aplicaciones compatibles para aprovechar la doble pantalla o componentes que a su juicio le faltarían como la carga inalámbrica, soporte para tarjetas microSD o la carencia de un panel de notificaciones frontal.

Puntuación y conclusiones del análisis del Surface Duo

PCMag (50 / 100): El teléfono plegable de Microsoft intenta redefinir las ventanas para un mundo portátil, pero tropieza con la usabilidad.

Mashable (80 / 100): Surface Duo es un paso correcto en una dirección diferente en los esfuerzos móviles de Microsoft. Este dispositivo Android de doble pantalla está lejos de ser perfecto, pero es un gran punto de partida para lo que seguramente vendrá.

Engadget (71 / 100): Surface Duo es decente como teléfono, bastante malo como tablet y medianamente funcional en todo lo demás. Es decir, cuando el software funciona según lo prometido. Pero los errores y la incompatibilidad de aplicaciones afectan a este dispositivo de 1,399 dólares, que necesitará actualizaciones mensuales de Microsoft para solucionar sus numerosos problemas.

The Verge (60 / 100): Microsoft ha sido eliminado del campo de dispositivos de bolsillo al menos cuatro veces antes. Desde WinCE a PocketPC a Windows Mobile a Windows Phone, esta compañía está íntimamente familiarizada con el fracaso. Pero en el Duo, puedo ver a Microsoft aprendiendo de todos esos errores, y me alegra ver a la compañía nuevamente en la pelea. Espero que este primer Surface Duo no sea su última ronda.

Wired (40 / 80): Lo que Microsoft tiene aquí es prometedor. Creo firmemente que los dispositivos móviles multipantalla son el futuro, y Duo ha consolidado esta noción. Tener la pantalla adicional me hace sentir que tengo espacio para respirar. Solo desearía que la experiencia fuera mucho más pulida que su estado actual. Ya estoy pensando en el sucesor del Duo; espero que Microsoft lo haga bien en el segundo intento.

TechRadar (80 / 100): Surface Duo cambia por completo la forma en que usas un dispositivo móvil. Más parecido a una computadora portátil con forma de bolsillo que a un teléfono real, Surface Duo es probablemente el mejor dispositivo para la productividad móvil en este momento, incluso si el hardware un poco anticuado deja algo que desear.

AndroidCentral (60 / 100): Surface Duo es un producto ambicioso y defectuoso de primera generación que muestra lo que es posible con nuevos factores de forma sin darse cuenta por completo.

TechCrunch: En el gran esquema de los dispositivos plegables, tal vez 1.400 no sea tanto, tal vez. Pero en comparación con la gran mayoría de los modelos insignia de teléfonos inteligentes y tabletas, es mucho. Especialmente para algo que todavía se siente como un trabajo en progreso de primera generación.

Business Insider: Cualquiera que esté interesado en Surface Duo probablemente busque algo que difiera de la experiencia tradicional de un teléfono inteligente. Sin embargo, la pregunta para usted es si los beneficios de Surface Duo con respecto a la versatilidad y la productividad superan las peculiaridades e inconvenientes con los que probablemente se encontrará.

WSJ: El nuevo teléfono-tableta de Microsoft ofrece una idea de lo que se avecina para los dispositivos móviles, si puedes ver más allá del rendimiento lento y el software defectuoso.

Resumiendo. Hay bastante consenso en los primeros análisis del Surface Duo de que Microsoft tiene mucho campo de mejora por delante en todos los apartados y esperan (dalo por seguro) que un Duo 2 está en camino. Por nuestra parte, damos la bienvenida al regreso de Microsoft a la telefonía móvil (aunque sea con Android) y su entrada en los novedosos plegables que están introducción innovación y nuevas experiencias.

No es un dispositivo «único e innovador» como prometió en su día Satya Nadella, pero este Microsoft Surface Duo es un buen punto de partida. Está disponible desde ayer en Estados Unidos desde 1.399 dólares y esperamos verlo pronto en el mercado internacional.