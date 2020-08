Microsoft Surface Duo ya es oficial. El gigante del software ha anunciado el lanzamiento de un dispositivo importante porque supone la vuelta de la compañía al mercado de la telefonía móvil y el estreno de Microsoft en la nueva categoría de dispositivos plegables de nueva generación.

Microsoft Surface Duo fue la guinda del evento de hardware que la compañía celebró a finales de 2019, donde mostró las actualizaciones para Surface Pro 7, Surface Laptop 3 o novedades como el Surface Pro X y el Surface Neo. En principio, se citó las navidades de 2020 como la fecha de lanzamiento. En tiempos del COVID donde el retraso de productos es la norma, puede sorprender el adelanto de cuatro meses en su lanzamiento, algo que puede explicarse por el hardware del terminal y una desactualización evidente para un tope de gama de 2020.

Dijo Satya Nadella hace años, cuando Microsoft salió del negocio de la telefonía móvil ante el fiasco de Nokia y Windows Mobile, que volverían cuando tuvieran algo «único e innovador» que presentar y que se diferenciara de la competencia. Tú opinarás si ha cumplido, pero nos tememos que este Duo solo es el primer intento de lo que llegará después. Y así lo han reconocido responsables de Microsoft en el anuncio: «Surface Duo es un dispositivo de primera generación y todavía estamos en las primeras etapas de exploración de hacia dónde podríamos ir a continuación».

Microsoft Surface Duo, características

El dispositivo es tal y como te habíamos venido anunciando. A medio camino entre móvil y tablet, con un formato de doble pantalla, es similar al Surface Neo, con acabado externo idéntico, pero con un tamaño más reducido. Aunque Microsoft no quiere catalogar el Duo como un simple móvil y sí como «un dispositivo para productividad móvil», es evidente que se trata de un smartphone por formato, características y el uso de un sistema operativo como Android.

Su diseño lo conoces sobradamente. Cuenta con dos pantallas independientes con tecnología PixelSense (AMOLED) de 5,6 pulgadas y unidas por un conjunto de bisagras que permitirá movimientos hasta 360 grados. Desplegado, ofrece una diagonal masiva de 8,1 pulgadas. Las pantallas duales son sin duda clave para la funcionalidad del Surface Duo, y Microsoft dice que los usuarios pueden ver dos aplicaciones a la vez o ejecutarlas juntas en ambas pantallas.

El chasis está construido en una aleación de magnesio, un compuesto que Microsoft ha usado en toda la línea Surface y que proporciona ligereza, resistencia y un gran atractivo. Destacan las esquinas redondeadas con el logo de Surface presidiendo la tapa externa, en un acabado en color blanco (Glaciar) realmente atractivo como hemos ido viendo los últimos meses.

En cuanto al hardware interno, se confirma el chipset Snapdragon 855 como motor del dispositivo. Fue la estrella de Qualcomm de 2019 y sigue siendo un buen desarrollo, pero ya hay una gran cantidad de modelos con dos SoCs de Qualcomm superiores (Snapdragon 865 y Plus), incluyendo otros plegables como el Galaxy Fold2 de Samsung. Hubiera sido esperable su uso en el buque insignia de Microsoft teniendo en cuenta su precio. Seguramente los chicos de Redmond no hayan llegado a tiempo y el adelanto del lanzamiento sobre la fecha prevista haya sido obligado para no lanzar el terminal aún más desactualizado.

Tampoco emocionan los 6 Gbytes de RAM, muy por debajo de la cantidad instalada en los tope de gama de Android. Apple ha hecho maravillas en los iPhone con menos cantidad de memoria, pero no sabemos si este Duo estará igual de optimizado teniendo en cuenta las necesidades de la doble pantalla y el sistema operativo de Google. Mejor en almacenamiento interno con dos versiones de 128 GB y 256 GB. Tampoco alcanza las posibilidades de otros buque insignia, pero deben ser suficientes.

Usa una batería dual con capacidad de 3.577 mAh. Parece corta para un dispositivo con doble pantalla, pero Microsoft asegura que proporcionará una autonomía de hasta «15,5 horas de reproducción de vídeo local» y «hasta 27 horas de tiempo de conversación». Veremos. En cuanto a cámaras, solo monta un sensor de 11 MP (f / 2.0), una rareza para un móvil inteligente moderno.

Y tampoco tiene 5G. Aunque las nuevas redes de banda ancha móvil todavía no están tan extendidas como se prometió, un terminal de este precio no se puede permitir el lujo de no ofrecer soporte para ellas. También faltan componentes importantes como Wi-Fi 6 o menos relevante como NFC o falta de altavoces estéreo, pero que se acumula al resto de carencias de hardware. Teniendo en cuenta el precio de venta, no destaca precisamente el Microsoft Surface Duo en este apartado como verás resumido en sus especificaciones principales:

Pantallas independientes: Dos paneles PixelSense Fusion Display AMOLED de 5,6 pulgadas, con resolución 1800 x 1350 píxeles (4:3), 401 PPI

Pantalla desplegado: PixelSense Fusion Display AMOLED de 8,1 pulgadas, con resolución 2700 x 1800 píxeles (3:2), 401 PPI

Chipset: Qualcomm Snapdragon 855

RAM: 6 GB

Almacenamiento: 128 – 256 GB UFS 3.0

Cámara: Sensor de 11 MP, f/2.0, 1.0 µm, PDAF con 84 grados de diagonal FOV y optimización para IA

Conectividad: USB Tipo-C 3.1. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 4G-LTE. GPS. Sensor de huellas en pantalla.

Dimensiones abierto: 145.2 mm x 186.9 mm x 4.8 mm

Dimensiones cerrado: 145.2 mm x 93.3 mm x 9.9 mm

Peso: 250 gramos

Batería: Dual con 3.577 mAh

Sistema Operativo: Android 10

Microsoft Surface Duo, software

Es el único Surface gobernado por Android y el único hardware de marca propia Microsoft que no funciona con Windows. Algo que hubiera sido impensable hasta hace unos años, pero que hoy se entiende perfectamente teniendo en cuenta que Microsoft ha adoptado Android como su sistema de referencia en movilidad y ha producido decenas de apps. El director de producto, Panos Panay, no se cortó en el anuncio: «Nos hemos asociado con Google para ofrecer lo mejor de Android dentro del Surface Duo».

¿Y por qué no Windows 10X? Un grupo de usuarios firmó una petición en Change.org para que Microsoft desarrollase un Surface Duo con Windows 10X y cumpliera «lo que prometió durante años: un nuevo smartphone Windows». No ha sido posible por varios motivos. El nuevo sistema de Microsoft no está listo y de hecho el Surface Neo se ha retrasado. Además, no cuenta con las aplicaciones suficientes para alimentar un smartphone.

Como dice Panay, Surface Duo reúne lo mejor de Microsoft y Google en un solo producto. En otras palabras, el dispositivo está diseñado para ofrecer las aplicaciones y servicios más importantes de ambos. La lista de apps preinstaladas es enorme:

De Microsoft:

Microsoft Outlook

Microsoft Teams

Microsoft OneDrive

Microsoft Edge

Microsoft OneNote

Microsoft To Do

Microsoft To Do Microsoft News

Microsoft Authenticator

Microsoft Bing Search

Microsoft Bing Search Intune Company Portal

LinkedIn

Microsoft Solitaire Collection

Surface Audio

De Google:

Google Search

Google Assistant

Google Calendar

Google Drive

Google Duo

Google Photos

Google Play Movies & TV

Google Play Store

Google Maps

Chrome

Gmail

YouTube

YouTube Music

Contacts

Messages

Phones

Files

Clock

Calculator

Sound recorder

Spotify

Y algunas otras de Microsoft específicas para el funcionamiento de la pantalla dual. Demasiadas apps y demasiado repetidas, duplicando los navegadores web, las herramientas de videoconferencia o el doble motor de búsqueda.

Microsoft Surface Duo, disponibilidad y precio

El terminal ya se puede reservar en la Microsoft Store estadounidense para una disponibilidad prevista el 10 de septiembre y en dos configuraciones:

Con 128 GB de capacidad de almacenamiento: 1.399 dólares

Con 256 GB de capacidad de almacenamiento: 1.499 dólares

Microsoft entregará el Duo con accesorios como una funda especial de protección, un lápiz óptico Surface Pen, un cargador USB Tipo-C y los auriculares inalámbricos Surface EarBuds. Admite todas las generaciones de Surface Slim Pen, Surface Pen y Surface Hub 2 Pen.

En principio será estrenado en Estados Unidos y no sabemos cuando llegará al mercado internacional. A pesar de su indudable atractivo y lo que aporta a la nueva generación de dispositivos plegables con pantallas flexibles o doble pantalla, costará venderlo teniendo en cuenta su precio elevado, un hardware interno de 2019 y sin prestaciones 5G, algo que no es propio de un buque insignia actual. Y para los seguidores más acérrimos de Microsoft, sin Windows.

Cuesta encontrar los calificativos de «único e innovador» que prometiera Nadella, pero es importante que Microsoft regrese a la industria del móvil con dispositivo propio y un enfoque más a un público profesional que al de consumo. Solo es el comienzo. Samsung no acertó precisamente en el lanzamiento del Galaxy Fold, pero fue el comienzo para plegables más avanzados. Es seguro que Surface Duo 2 ya está en desarrollo, al igual que el Windows 10X para el Surface Neo que en próximas generaciones podría reemplazar a Android.