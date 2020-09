Ayer por la noche tuvo lugar otro de los eventos de presentación Ubisoft Forward, recurrentes desde que hace un par de años la compañía decidiese comenzar a realizar sus propias presentaciones de manera ajena a las grandes ferias de videojuegos, y los cuales se han visto potenciados durante la actual situación de salud mundial.

Así pues, en esta ocasión además de algunos anuncios centrados en la actualización de algunos de sus juegos ya presentes, como las nuevas temporadas de For Honor, Ghost Recon Breackpoint o The Crew 2, la actualización de Just Dance 2020, o el anuncio de la nueva copa de Rainbow Six Siege; el evento estuvo cargado de novedades como la presentación de algunas nuevas IPs, y nuevos detalles sobre los títulos más esperados para estrenar.

Con más de dos horas de contenidos, a continuación podréis encontrar un pequeño resumen con los que consideramos han sido los anuncios más destacables de este evento de Ubisoft.

Prince of Persia: Sands of Time Remake

Han pasado unos diez años desde que Ubisoft lanzó The Forgotten Sands, la entrada principal más reciente de la serie Prince of Persia, pero la compañía finalmente parece interesada en revivir este gran clásico. Y es que cumpliendo con la filtración de última hora de manera previa al evento, finalmente la desarrolladora mostró las primeras imágenes del remake de Prince of Persia: The Sands of Time, la remasterización del mítico juego que marcó toda una era dentro de PlayStation 2.

El juego está programado para llegar el 21 de enero de 2021 en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y PC (donde estará disponible en Uplay, Uplay + y Epic Games Store ).



Immortals Fenyx Rising

Presentado originalmente como Gods & Monsters, por fin volvemos a encontrarnos con nuevos detalles sobre este título de rol y acción de mundo abierto que apunta a plantar cara al exitosos The Legend of Zelda: Breath of the Wild, con el que parece compartir bastantes elementos.

No obstante, contaremos con el enorme cambio de ambientación del universo de Nintendo por el la mitología griega, sumando no sólo una enorme cantidad de monstruos fácilmente reconocibles, sino un extenso y muy variado mundo dividido en siete regiones con distintos biomas, inspiradas en los distintos dioses.

Así pues, encarnaremos a Fenyx, un humano junto con el que tendremos que explorar y luchar para tratar de salvar a los dioses griegos y su hogar de una oscura maldición, dominando los distintos poderes y habilidades que nos irán proporcionando las deidades, mejorando nuestras armas y equipo, y resolviendo todos los puzles y acertijos que encierran los templos de este antigua civilización.



Por desgracia, por el momento continuamos sin conocer ninguna fecha de estreno para Immortals Fenyx Rising, aunque se espera su disponibilidad para ambas generaciones de consolas actual y futura, así como la más inminente llegada de una demo gratuita disponible en exclusiva para Google Stadia.

Watch Dogs: Legion

Otra de las grandes novedades del show de Ubisoft llegó de la mano de Watch Dogs: Legion. Aunque en esta ocasión, en lugar de adelantarnos detalles verdaderamente centrados en lo que podremos esperar del propio título, la sorpresa llegó con el anuncio de una colaboración especial con el conocido youtuber El Rubius, que pasará a formar parte del juego como uno de los miles de personajes que encontraremos y podremos controlar a través de esta distópica ciudad de Londres.

Este personaje contará con algunas habilidades de combate exclusivas, pudiendo utilizar un dron para cegar a los enemigos, empuñar un bate de béisbol lleno de clavos al más puro estilo The Walking Dead, o armar un rifle de paintball automático, con el que podrá noquear a sus enemigos desde la distancia.



Y es que tal y como hemos visto en los anteriores adelantos, nos encontramos ante un título de acción de mundo abierto que busca llevar la recurrente rebelión de los hackers de la saga a un nivel más profundo, casi a modo de movimiento social colectivo.

Además también hemos podido ver algunos tráilers nuevos con algunas imágenes de su jugabilidad, entre las que hemos vuelto a ver a Aiden Pearce, protagonista de la primera entrega, que también aparecerá como otro personaje jugable especial. No obstante, por desgracia parece que se tratará de una aparición ligada a un nuevo capítulo dedicado, y que sólo estará estará disponible a través del Season Pass.

Watch Dogs: Legion se estrenará el próximo 10 de noviembre junto con el lanzamiento de ambas consolas Xbox Series S y Xbox Series X, estando disponible así para la posterior llegada de PS5 unos días más tarde. Además, también podremos disfrutar de este título para la actual generación de consolas y PC, a las cuales llegará con un pequeño adelanto, disponibles desde el 29 de octubre.

Just Dance 2021

Además de una actualización del título actual, Ubisoft también aprovechó la ocasión para continuar desvelando el listado de canciones disponibles con el que contaremos en su próxima entrega de baile, entre los que se incluyen títulos como “Without Me” de Eminem, “Blinding Lights” de The Weeknd, “Bailando” de Paradisio Ft. Dj Patrick Samoy, o “Boy, You Can Keep It” de Alex Newell, entre otros.

Just Dance 2021 se lanzará el 12 de noviembre de 2020 en Nintendo Switch, PlayStation 4, la familia de dispositivos Xbox One y Stadia. El juego se publicará también en Xbox Series X y PS5 cuando se produzca el lanzamiento de ambas consolas.



Riders Republic

Desarrollado por Ubisoft Annecy, el mismo equipo encargado del desarrollo de Steep en 2016, nos llega este innovador juego de acción deportiva que nos permitirá competir con hasta 50 jugadores en distintas competiciones de bicicleta, esquís, snowboard, e incluso vuelos en trajes de paracaidismo con alas, a través de en enorme mundo abierto inspirado en los parques nacionales de EE.UU.

Y es que aunque su mayor atractivo sea este modo online, también contaremos con un modo Carrera en el que podremos desarrollarnos para ver cómo nuestro nombre llega poco a poco hasta lo más alto de las clasificaciones, firmando nuevos contratos con patrocinadores legendarios de toda la gama de deportes de acción al aire libre disponibles a la par que evolucionan nuestros recursos y equipamiento.



Riders Republic llegará el próximo 25 de febrero de 2021 a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Stadia y PC, donde el juego estará disponible en exclusiva a través de Epic Games Store y la tienda UPlay de Ubisoft.

Roller Champions

Centrado también en el ámbito deportivo, y sin duda una de las apuestas más innovadoras y arriesgadas de este Ubisoft Fordward, nos llega rodando con este título que mezclará las competiciones de fútbol con las batallas de patinadores. Y es que casi mejor que tratar de definirlo, es dejar que lo veáis con vuestros propios ojos.



Scott Pilgrim vs The World: The Game Complete Edition

Coincidiendo con el décimo aniversario de la película, volveremos a tener la oportunidad de jugar a este «Beat ‘em up» con gran influencia de los clásicos arcade en 2D, esta vez con el añadido de los contenidos descargables de Knives Chau y Wallace Wells.

Además, los jugadores tendrán la oportunidad de formar equipo con hasta tres amigos tanto a través de la red local como en el modo online, ya sea para ayudarse a derrotar a los enemigos, compartir salud y monedas, o revivirse unos a otros; e incluso competir en una serie de minijuegos y retos especiales.



Todavía sin una fecha concreta, Scott Pilgrim vs The World: The Game Complete Edition estará disponible para descarga a finales de 2020 para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia y PC.

Far Cry VR: Dive Into Insanity

Con el regreso de uno de los villanos favoritos de toda la saga Far Cry, Vaas Montenegro, la premisa de este nuevo título es sencilla: tú y tus amigos habéis sido abandonados en las Islas Rook, de las cuales deberéis tratar de huir, haciendo frente a toda clase de peligros a puro golpe de ingenio y pistola.

No obstante, como ambos ventaja e inconveniente, este nuevo spin-off de Far Cry estará disponible de manera exclusiva para los centros de ocio de Zero Latency, en los que nos proporcionarán una enorme cantidad de accesorios y un amplio espacio para movernos libremente, favoreciendo en gran medida la experiencia inmersiva.