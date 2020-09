Novedades VOD 37/20: ‘El magnifico Iván’, el nuevo estreno online de Disney

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y aunque por el formato de la sección hay que destacar algo que luzca un poco en la imagen de cabecera y El magnífico Iván es lo más potable de la semana, el verdadero leitmotiv de esta edición es la polémica. Y la polémica tiene formas muy diferentes.

Disney+

Si la semana pasada el estreno de Mulán quedó opacado por la vuelta de The Boys, pero también porque no se trataba de un estreno al uso, Disney+ recupera el puesto destacado con el lanzamiento de El magnifico Iván, otra película que la compañía hubiese querido llevar a los cines, pero que ha preferido utilizar para nutrir a su plataforma en línea.

El magnifico Iván es… una película que huele a rancio desde el mismo tráiler, y es que si tienes más de diez años, con verlo ya sabrás cómo empieza, se desarrolla y termina la historia. Pero ahí está el truco: va dirigida al público que va dirigida, y aunque la receta está muy vista, tampoco está de más servirse de ella de vez en cuando para que a las nuevas generaciones se les encoja un poco el corazoncito. El magnifico Iván es una de esas películas con animales que hablan y reflexionan… y con Bryan Cranston (Breaking Bad) como rostro conocido.

Nuevos capítulos:

One Day at Disney (T1)

Entra en catálogo:

X-Men: Apocalipsis

Amazon Prime Video

Seguimos con Amazon Prime Video, aunque lo cierto es que después de soltar la semana pasada la segunda temporada de The Boys, serie que se sigue emitiendo a razón de un nuevo capítulo a la semana, trae como de costumbre un buen montón de pelis, especialmente clásicas, y un documental que no es suyo, pero que merece un poco de atención.

Hogwood: A modern horror story es un documental británico que también tira de una cara conocida, en este caso, para intentar darle más eco a su mensaje. La cara es la de Jerome Flynn (Juego de tronos) y el mensaje es muy crudo, acerca de cómo funcionan las granjas industriales. Se trata de una historia que se hizo viral hace un tiempo y que ha sido acusada de panfleto vegano… y algo de eso tiene. Lo demás es, como advierte el título, un auténtico horror de nuestros días (tráiler en inglés).

Más contenidos exclusivos:

Nuevos capítulos:

The Boys (T2)

Entra en catálogo:

7 cajas

A ciegas

A por todas

An american crime

Brava

Chloe

Correr para vivir (T2)

Crazy Rich Asians

Dagon, La secta del mar

Diario de una ninfómana

Duda razonable

El destripador de Nueva York

El escándalo

El fin del mundo

El mago

El tren

El túnel de los huesos

En un lugar solitario

Enterrados vivos

Entre la razón y la locura

Falchi

Faust, la venganza está en la sangre

Gangs of New York

Good Kill

Ha nacido una estrella

Huida hacia el sol

Jennie

Kinsey

La monja

La reina Cobra

La segunda mujer

La tumba del diablo

La última llamada

Las muchachas de azul

Los 2 lados de la cama

Los hambrientos

Mi vida empieza en Malasia

Muerte al atardecer

Muñecas (T1)

Premonición

Rebelión en el Fuerte

Roman J. Israel, Esq.

Reprisal

Siempre es otoño

Solo para hombres

The broken

The Dresden Files (T1)

The Prince

Todos a casa

Traffic

Trío de damas

Unnatural

Viaje de novios

Vidas separadas

Zoomix (T1)

Netflix

¡Ay, Netflix! ¿Por qué sacas tanto y tan malo? ¿Para competir con Fornite? Para eso ya está YouTube, que además es gratis… Pero qué le vamos a hacer: con que de la casi veintena de lanzamiento exclusivos que ha publicado el servicio esta semana, con que haya uno o dos para destacar nos vale. Y justo hay eso: dos… y los dos con polémica tras de sí. Bueno, y ojo a La valla, que se han agenciado de Antena 3.

«A los 11 años, Amy empieza a rebelarse contra las tradiciones familiares. Y es que está fascinada con un grupo de baile del colegio donde la libertad es la norma», dice la descripción de Guapis, la película por cuyo cartel y tráiler pedían hace unas semanas que no se estrenase y acusaban a Netflix de promover la pedofilia. A tanto llegó el escándalo que la promoción cesó en seco, a pesar de lo cual la han estrenado… y hay que dejar constancia de ello. Y no: Guapis no promueve la pedofilia. Pero intentar vender eso de que la liberación de unas niñas está en sexualizarlas cual bailarinas de estriptis… pues no ha gustado. Tampoco que ese sea el foco real de la crítica, cuando por supuesto no se atreven a entrar en otras cuestiones que no tienen que ver con el mundo moderno, sino con el antiguo. Luego va Netflix y censura un capítulo de Community por un blackface de un tipo que se disfraza de elfo oscuro.

La tercera polémica de hoy, cuarta si El magnífico Iván no pasa tu filtro moral es más de ir por casa y se refiere únicamente al pésimo doblaje de Memorias de Idhún, la adaptación animada de la obra de Laura Gallego. Es una pena, porque la trilogía es mediocre en comparación a los grandes títulos del género, pero para una serie de anime tipo shōnen era perfecta: fantasía a raudales, triángulo amoroso adolescente… Sin embargo, en Netflix decidieron cambiar el doblaje a última hora y reemplazar a los profesionales por los actores de Élite… Y se la han cargado antes de estrenarla.

Más contenidos exclusivos:

Chef’s Table: Barbacoa (T1). «Esta serie nominada al Emmy se interna en el jugoso y humeante mundo de la barbacoa a través de visitas a aclamados chefs y expertos de EE UU, Australia y México.»

(T1). «Esta serie nominada al Emmy se interna en el jugoso y humeante mundo de la barbacoa a través de visitas a aclamados chefs y expertos de EE UU, Australia y México.» Corazón loco . «Fernando es un hombre tan familiar, tan familiar… que tiene dos familias. Y se desvive por ambas. Pero bastará un solo error para que choquen.»

. «Fernando es un hombre tan familiar, tan familiar… que tiene dos familias. Y se desvive por ambas. Pero bastará un solo error para que choquen.» El dilema de las redes . «Este documental dramatizado analiza la peligrosa influencia de las redes sociales, con expertos que avisan de los peligros de las herramientas creadas por ellos.»

. «Este documental dramatizado analiza la peligrosa influencia de las redes sociales, con expertos que avisan de los peligros de las herramientas creadas por ellos.» El rincón de los cuentos (T1). «Personas famosas leen libros infantiles de autores afroamericanos para fomentar debates entre los peques sobre la empatía, la igualdad, la autoestima y la xenofobia.»

(T1). «Personas famosas leen libros infantiles de autores afroamericanos para fomentar debates entre los peques sobre la empatía, la igualdad, la autoestima y la xenofobia.» Family Business (T2). «Tras descubrir que Francia va a legalizar la hierba, un emprendedor con mala suerte y su familia deciden convertir su carnicería en un establecimiento de marihuana.»

(T2). «Tras descubrir que Francia va a legalizar la hierba, un emprendedor con mala suerte y su familia deciden convertir su carnicería en un establecimiento de marihuana.» Felipe Esparza: Malas decisiones (T1). «Dos actuaciones en directo, una en inglés y otra en español. Pero da igual el idioma: Felipe Esparza es top, top.»

(T1). «Dos actuaciones en directo, una en inglés y otra en español. Pero da igual el idioma: Felipe Esparza es top, top.» Julie and the Phantoms (T1). «La pasión de Julie por la música se esfumó con la muerte de su madre. Cuando aparecen tres tipos fantasmagóricos y consiguen animarla, deciden montar un grupo.»

(T1). «La pasión de Julie por la música se esfumó con la muerte de su madre. Cuando aparecen tres tipos fantasmagóricos y consiguen animarla, deciden montar un grupo.» La marquesa (T1). «Katherine es una madre soltera que intenta compaginar su trabajo con una hija adolescente y un novio. Por si fuera poco, está pensando en quedarse embarazada de su ex.»

(T1). «Katherine es una madre soltera que intenta compaginar su trabajo con una hija adolescente y un novio. Por si fuera poco, está pensando en quedarse embarazada de su ex.» Lo que el pulpo me enseñó . «Un cineasta traba una curiosa amistad con un pulpo en Sudáfrica. En el bosque de algas donde vive, el animal le desvela los misterios de su mundo.»

. «Un cineasta traba una curiosa amistad con un pulpo en Sudáfrica. En el bosque de algas donde vive, el animal le desvela los misterios de su mundo.» La Línea: La sombra del narco (T1). «A un tiro de piedra de África, el pueblo costero gaditano de La Línea es un punto clave del narcotráfico. Pero las fuerzas del orden y el alcalde se niegan a tolerarlo.»

(T1). «A un tiro de piedra de África, el pueblo costero gaditano de La Línea es un punto clave del narcotráfico. Pero las fuerzas del orden y el alcalde se niegan a tolerarlo.» Mascotas unidas . «Un perro callejero y una gata mimada lideran a unos peculiares héroes dispuestos a liberar la ciudad de las garras del malvado alcalde y su ejército de robots.»

. «Un perro callejero y una gata mimada lideran a unos peculiares héroes dispuestos a liberar la ciudad de las garras del malvado alcalde y su ejército de robots.» Se busca papá . «¿Qué hace una jovencita a la que le van las emociones fuertes cuando su madre le prohíbe participar en una carrera de BMX? Buscar un actor que se haga pasar por su padre.»

. «¿Qué hace una jovencita a la que le van las emociones fuertes cuando su madre le prohíbe participar en una carrera de BMX? Buscar un actor que se haga pasar por su padre.» Spirit: Cabalgando en libertad: Escuela de equitación (T2). «Comienza una nueva etapa para Fortu y sus amigas, que dejan atrás Miradero para irse a vivir y estudiar a la prestigiosa academia de equitación Palomino Presumido.»

(T2). «Comienza una nueva etapa para Fortu y sus amigas, que dejan atrás Miradero para irse a vivir y estudiar a la prestigiosa academia de equitación Palomino Presumido.» The Babysitter: Killer Queen . «Hace dos años que Cole sobrevivió a una sangrienta secta satánica. Ahora vive otra pesadilla: el instituto. ¿Y los demonios del pasado? Siguen dando guerra.»

. «Hace dos años que Cole sobrevivió a una sangrienta secta satánica. Ahora vive otra pesadilla: el instituto. ¿Y los demonios del pasado? Siguen dando guerra.» The Gift (T2). «Una pintora emprende un viaje de autodescubrimiento mientras va destapando los secretos de una excavación arqueológica en Turquía que guardan relación con su pasado.»

(T2). «Una pintora emprende un viaje de autodescubrimiento mientras va destapando los secretos de una excavación arqueológica en Turquía que guardan relación con su pasado.» The Home Edit: Cada cosa en su lugar (T1). «Las expertas en orden doméstico Clea y Joanna ayudan a famosos y a clientes corrientes a clasificar y recoger sus trastos para crear espacios alucinantes.»

(T1). «Las expertas en orden doméstico Clea y Joanna ayudan a famosos y a clientes corrientes a clasificar y recoger sus trastos para crear espacios alucinantes.» #Vivo. «Un horrible virus arrasa una ciudad. Mientras tanto, un joven atrincherado en su apartamento y aislado del mundo digital busca desesperadamente una salida.»

Entra en catálogo:

Black Sails (Serie completa)

(Serie completa) Crazy Rich Asians

Dudley de la montaña

Ha nacido una estrella

Instant Family

La familia Addams

La valla (T1)

(T1) Los Thundermans (T2)

No tengas miedo

Un loco a domicilio

YooHoo al rescate (T1)

Zoo (T3)

HBO

Nada que ver por aquí, excepto los capítulos que van sacando de lo poco que le queda en emisión a HBO y cuatro películas sueltas.

Nuevos capítulos:

Axios (T3)

Room 104 (T4)

Territorio Lovecraft (T1)

Entra en catálogo:

Doraemon: odisea en el espacio

Ha nacido una estrella

La fría luz del día

La reina de España

Lincoln

Los Pitufos

Tres bodas de más

Very Bad Things

War Horse (Caballo de batalla)

Apple TV+

Lo mismo que con HBO, pero sin películas.

Nuevos capítulos: