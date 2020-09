Los dispositivos Microsoft Surface han marcado un antes y un después en el sector tecnológico. Cuando llegó al mercado el primer dispositivo Surface, el gigante de Redmond confirmó una apuesta clara por la innovación, por el rendimiento, por la versatilidad y por convertir al usuario en el centro de la experiencia de uso.

Todos esos valores no solo se han ido manteniendo como pilares centrales en los diferentes dispositivos Microsoft Surface que han ido llegando al mercado durante los últimos años, sino que además se han visto potenciados gracias a las mejoras a nivel de hardware, de diseño y de funciones avanzadas que han ido recibiendo.

No hay duda de que, hoy por hoy, los dispositivos Microsoft Surface se han convertido en un auténtico referente para los grandes del sector dentro de sus respectivas categorías, y en un objeto deseo para los usuarios, que han sabido apreciar ese valor diferenciador que ofrecen.

Si llevas tiempo dándole vueltas a la idea de hacerte con un dispositivo Microsoft Surface pero todavía no te has decidido debo decir que estás de suerte, ya que la compañía ha lanzado una serie de ofertas espectaculares para todos aquellos que adquieran su equipo en la Microsoft Store del 3 al 16 de septiembre de 2020. Os las resumimos a continuación:

10% de descuento en Surface Laptop 3

de descuento en 10% de descuento en Surface Book 3

de descuento en 13% de descuento en Surface Go 2

¿Te gustan esos tres dispositivos y no tienes claro por cuál de ellos deberías decidirte? Pues no te preocupes, te vamos a contar todas sus claves para guiarte en tan importante decisión. Y recuerda, si a pesar de todo no terminas de aclararte y tienes alguna pregunta que no logras resolver no pasa nada, puedes dejarla en los comentarios y estaremos encantados de ayudarte a resolverla.

Microsoft Surface Laptop 3: redefiniendo el portátil tradicional

El Surface Laptop 3 es un equipo con el que Microsoft ha redefinido el concepto de portátil tradicional, tanto en términos de diseño como de movilidad, de potencia y de experiencia de uso, gracias a la integración de una pantalla en formato 3:2 que es un guiño directo a profesionales, profesores y estudiantes.

Lo primero que llama la atención del Microsoft Surface Laptop 3 es su diseño y su calidad de acabados. Este portátil tiene una línea muy delgada, presenta un acabado premium en aluminio, un material muy ligero y resistente, y tiene un peso muy contenido, lo que convierte en una solución ideal para profesionales, estudiantes y docentes que tienen que moverse frecuentemente con su portátil.

A la hora de diseñar el Surface Laptop 3, Microsoft ha tenido muy en cuenta la importancia de la movilidad cuando hablamos de un portátil, y la ha unido al tamaño de pantalla, a la autonomía el rendimiento. Para conseguir la mejor experiencia posible, el gigante de Redmond decidió dar forma a dos modelos diferentes, el Surface Laptop 3 con pantalla de 13,5 pulgadas y el Surface Laptop 3 con pantalla de 15 pulgadas. El primero pondera la autonomía y el peso, y cuenta con un acabado interior en alcántara, mientras que el segundo ofrece un valor más equilibrado para aquellos que tienen que pasar muchas horas seguidas delante de la pantalla.

También se diferencian a nivel de hardware, ya que el modelo de 13,5 pulgadas utiliza procesadores Intel Core 10 basados en la arquitectura Ice Lake (10 nm+), mientras que el modelo de 15 pulgadas monta APUs Ryzen serie 3000U de AMD, basadas en la arquitectura Zen+ y fabricadas en proceso de 12 nm.

Especificaciones del Microsoft Surface Laptop 3

Pantalla : IPS multitáctil PixelSense de 13,5 pulgadas o 15 pulgadas.

: IPS multitáctil PixelSense de 13,5 pulgadas o 15 pulgadas. Resolución : 2.256 x 1.504 píxeles o 2.496 x 1.664 píxeles, con una relación de aspecto 3:2.

: 2.256 x 1.504 píxeles o 2.496 x 1.664 píxeles, con una relación de aspecto 3:2. CPU : Intel Core i5-1035G7 o Intel Core i7-1065G7 en el modelo de 13,5 pulgadas, AMD Ryzen™ 5 3580U o AMD Ryzen™ 7 3780U en el modelo de 15 pulgadas.

: Intel Core i5-1035G7 o Intel Core i7-1065G7 en el modelo de 13,5 pulgadas, AMD Ryzen™ 5 3580U o AMD Ryzen™ 7 3780U en el modelo de 15 pulgadas. GPU : Intel Iris Plus Gen11 en el modelo de 13,5 pulgadas, Radeon RX Vega 9 o Radeon RX Vega 11 en el modelo de 15 pulgadas.

: Intel Iris Plus Gen11 en el modelo de 13,5 pulgadas, Radeon RX Vega 9 o Radeon RX Vega 11 en el modelo de 15 pulgadas. Memoria RAM : 8 GB o 16 GB.

: 8 GB o 16 GB. Almacenamiento : SSD de 128 GB, 256 GB o 512 GB.

: SSD de 128 GB, 256 GB o 512 GB. Cámara : frontal con resolución HD, infrarrojos y soporte Windows Hello.

: frontal con resolución HD, infrarrojos y soporte Windows Hello. Sonido : Altavoces Omnisonic con sonido Dolby, dos micrófonos de estudio de campo lejano.

: Altavoces Omnisonic con sonido Dolby, dos micrófonos de estudio de campo lejano. Conectividad : Wi-Fi 6 en el modelo de 13,5 pulgadas y Wi-Fi 5 en el modelo de 15 pulgadas, Bluetooth 5.

: Wi-Fi 6 en el modelo de 13,5 pulgadas y Wi-Fi 5 en el modelo de 15 pulgadas, Bluetooth 5. Conectores: un USB Type-C, un USB Type-A, jack de 3,5 mm y un puerto Surface Connect. Compatible con el Surface Pen y con Surface Dial.

un USB Type-C, un USB Type-A, jack de 3,5 mm y un puerto Surface Connect. Compatible con el Surface Pen y con Surface Dial. Dimensiones : 308 mm x 223 mm x 14,5 mm el modelo de 13,5 pulgadas, 339,5 mm x 244 mm x 14,69 mm el modelo de 15 pulgadas

: 308 mm x 223 mm x 14,5 mm el modelo de 13,5 pulgadas, 339,5 mm x 244 mm x 14,69 mm el modelo de 15 pulgadas Peso : desde 1,26 kilogramos el modelo de 13,5 pulgadas, 1,54 kilogramos el modelo de 15 pulgadas.

: desde 1,26 kilogramos el modelo de 13,5 pulgadas, 1,54 kilogramos el modelo de 15 pulgadas. Autonomía : hasta 11,5 horas.

: hasta 11,5 horas. Sistema operativo: Windows 10.

Un vistazo a las ofertas del Microsoft Surface Laptop 3

En la Microsoft Store podemos encontrar ahora mismo un suculento descuento del 10% a todas las configuraciones del Surface Laptop 3, lo que significa que podremos elegir el modelo que más nos guste, configurarlo como queramos y comprarlo con una importante rebaja.

Al comprar nuestro Surface Laptop 3 en pack también podemos aprovechar para llevarnos una suscripción a Microsoft 365 con un jugoso descuento de 20 euros. Estos son los planes disponibles:

Microsoft 365 familia por un año por 79 euros (precio normal 99 euros).

(precio normal 99 euros). Microsoft 365 personal por un año por 49 euros (precio normal 69 euros).

Microsoft Surface Book 3: bisagras mágicas

El Surface Book 3 es un convertible revolucionario. Microsoft ha demostrado que el diseño importa, pero que la magia está en los pequeños detalles, y en este caso en concreto se encuentra en las bisagras que unen el teclado y la pantalla.

Dichas bisagras nos permiten utilizar el Surface Book 3 casi de cualquier manera que podamos imaginar, ya que pueden rotar hasta un máximo de 360 grados. Esto, unido a su pantalla táctil y al teclado extraíble, lo convierte en uno de los dispositivos más versátiles que existen actualmente

¿Quieres utilizarlo como un portátil tradicional? Sin problema. ¿Necesitas trabajar con el Surface Pen sobre la pantalla? Adelante, puedes rotar el teclado hasta 360 grados y concentrarte en la pantalla. ¿Quieres usar solo la pantalla y la interfaz táctil sin que nada te moleste? Pues genial, puedes quitar el teclado y listo, tendrás una tablet de alto rendimiento en tus manos.

Es evidente que Microsoft ha sabido crear un valor importante con el Surface Book 3 que va más allá de la calidad de construcción (está terminado en aleación de magnesio) y del hardware. Su versatilidad lo convierte, sin duda, en uno de los mejores dispositivos de su clase.

Como en el caso anterior, Microsoft ha lanzado dos versiones con tamaños de pantalla diferentes y configuraciones de hardware distintas. La razón es muy sencilla, de esta manera Microsoft puede cubrir de forma eficiente las necesidades de aquellos que quieren priorizar la movilidad y el peso, y las de otros usuarios que necesitan una pantalla más grande y un mayor rendimiento.

Especificaciones del Microsoft Surface Book 3

Pantalla de 13,5 pulgadas PixelSense con interfaz táctil y resolución de 3.000 x 2.000 píxeles con formato 3:2.

PixelSense con interfaz táctil y resolución de 3.000 x 2.000 píxeles con formato 3:2. Pantalla de 15 pulgada s PixelSense con interfaz táctil y resolución de 3.240 x .2160 píxeles con formato 3:2.

s PixelSense con interfaz táctil y resolución de 3.240 x .2160 píxeles con formato 3:2. Procesador Intel Core i5-1035G7 o Intel Core i7-1065G7.

Intel Core i5-1035G7 o Intel Core i7-1065G7. GPU integrada Iris Plus G7 en la configuración base.

en la configuración base. Configuración opcional : GTX 1650 Max-Q con 4 GB en el modelo de 13,5 pulgadas, GTX 1660 Ti Max-Q con 6 GB en el modelo de 15 pulgadas.

: GTX 1650 Max-Q con 4 GB en el modelo de 13,5 pulgadas, GTX 1660 Ti Max-Q con 6 GB en el modelo de 15 pulgadas. Memoria RAM: 8 GB-16 GB-32 GB de memoria RAM LPDDR4X a 3.733 MHz.

8 GB-16 GB-32 GB de memoria RAM LPDDR4X a 3.733 MHz. Almacenamiento: SSD de 256 GB-512 GB o 1 TB.

SSD de 256 GB-512 GB o 1 TB. Sonido: altavoces estéreo delanteros con Dolby Atmos y micrófonos de estudio duales de campo lejano.

altavoces estéreo delanteros con Dolby Atmos y micrófonos de estudio duales de campo lejano. Cámaras : cámara frontal de 5 MP con reconocimiento facial (Windows Hello) e infrarrojos y cámara trasera de 8 MP.

: cámara frontal de 5 MP con reconocimiento facial (Windows Hello) e infrarrojos y cámara trasera de 8 MP. Conectividad: Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.

Wi-Fi 6 y Bluetooth 5. Conectores: un USB Type-C, dos USB Type-A, jack de 3,5 mm y dos puertos Surface Connect. Incluye lector de tarjetas SDXC. Compatible con el Surface Pen y con Surface Dial.

un USB Type-C, dos USB Type-A, jack de 3,5 mm y dos puertos Surface Connect. Incluye lector de tarjetas SDXC. Compatible con el Surface Pen y con Surface Dial. Dimensiones : 312 x 232 x 13-23 mm el modelo de 13,5 pulgadas y 343 x 251 x 15-23 mm el de 15 pulgadas.

: 312 x 232 x 13-23 mm el modelo de 13,5 pulgadas y 343 x 251 x 15-23 mm el de 15 pulgadas. Autonomía : hasta 15 horas y media de uso en el modelo de 13,5 pulgadas y hasta 17 horas y media en el modelo de 15 pulgadas.

: hasta 15 horas y media de uso en el modelo de 13,5 pulgadas y hasta 17 horas y media en el modelo de 15 pulgadas. Sensores : Sensor de luz ambiental, acelerómetro, giróscopo y magnetómetro.

: Sensor de luz ambiental, acelerómetro, giróscopo y magnetómetro. Peso : 1,53-1,64 kg el modelo de 13,5 pulgadas, según configuración, y 1,9 kg el modelo de 15 pulgadas, según configuración.

: 1,53-1,64 kg el modelo de 13,5 pulgadas, según configuración, y 1,9 kg el modelo de 15 pulgadas, según configuración. Sistema operativo: Windows 10.

Un repaso a las ofertas del Microsoft Surface Book 3

Echando un vistazo a la Microsoft Store nos encontramos con varias ofertas interesantes, y lo mejor es que aplican a todas las configuraciones del Surface Book 3. No importa el modelo o la configuración que escojamos, todas tienen aplicado un descuento del 10%.

Al comprar nuestro Surface Book 3 también podemos hacernos con una suscripción a Microsoft 365 por un año y llevarnos un descuento de 20 euros. Estas son las ofertas disponibles:

Microsoft 365 familia por un año por 79 euros (precio normal 99 euros).

(precio normal 99 euros). Microsoft 365 personal por un año por 49 euros (precio normal 69 euros).

Surface Go 2

Si estás buscando la mejor experiencia en tablets con Windows, no vas a encontrar nada mejor. La segunda generación del dispositivo más pequeño y ligero de la familia Surface conserva el diseño y calidad de acabados del original, pero ofrece mejoras en todos sus apartados y un interesante acercamiento a los 2 en 1 cuando le conectamos su funda con teclado y el lápiz para Surface.

El uso de una aleación de magnesio inyectado marca el nivel de este dispositivo y es toda una garantía de robustez, durabilidad y un aspecto diferenciador que podemos ver en toda la serie Surface. Sus dimensiones y peso se mantienen en unos valores adecuados para su tamaño (poco más de medio kg) y permiten transportarlo a cualquier parte cómodamente en un bolso o mochila.

La nueva pantalla PixelSense instalada en Surface Go 2 es una mejora notable frente al modelo original. Además de un ligero aumento de su tamaño hasta 10,5 pulgadas y también de su resolución nativa hasta 1920 x 1280 píxeles. La relación de aspecto 3:2 logra ganar espacio vertical adicional, muy útil para creación de documentos y el uso general de un tablet.

Otro apartado mejorado ha sido el de rendimiento. La posibilidad de elegir un procesador Intel Core m3 permite ampliar el potencial del dispositivo y según los datos de Microsoft, la mejora de rendimiento general puede alcanzar un 64% frente al Surface Go. Los 8 Gbytes de memoria RAM y la SSD de 128 Gbytes confirman el aumento de nivel de hardware de esta versión.

El soporte para la nueva norma de conectividad inalámbrica Wi-Fi 6 es otra de las novedades destacadas para olvidarse del uso de cableado Ethernet, mientras que la configuración más completa incluye soporte para banda ancha móvil LTE, con el uso de una tarjeta SIM para accesos a Internet y así no tener que depender de puntos de acceso inalámbricos públicos.

Su cámara frontal es de lo mejor que vas a encontrar en un tablet y además de calidad en videoconferencias, cuenta con un sensor IR que permite utilizarla para autenticaciones mediante Windows Hello. La duración de la batería se ha mejorado hasta las 10 horas y cuenta con nuevos accesorios como el teclado extraíble y el lápiz para Surface.

Especificaciones principales

Pantalla : IPS multitáctil PixelSense de 10,5 pulgadas

: IPS multitáctil PixelSense de 10,5 pulgadas Resolución : 1920 x 1280 píxeles con relación de aspecto 3:2

: 1920 x 1280 píxeles con relación de aspecto 3:2 CPU : Intel Core m3 – Intel Pentium Gold 4425Y

: Intel Core m3 – Intel Pentium Gold 4425Y GPU : Intel UHD Graphics 615

: Intel UHD Graphics 615 Memoria RAM : 4 GB o 8 GB

: 4 GB o 8 GB Almacenamiento : SSD de 128 GB – eMMC de 64 GB

: SSD de 128 GB – eMMC de 64 GB Cámaras : Frontal de 5 MP con resolución 1080p, IR y soporte Windows Hello. Cámara trasera de 8 MP con resolución 1080p

: Frontal de 5 MP con resolución 1080p, IR y soporte Windows Hello. Cámara trasera de 8 MP con resolución 1080p Sensores : Sensor de luz ambiental. Acelerómetro. Giróscopo. Magnetómetro. NFC

: Sensor de luz ambiental. Acelerómetro. Giróscopo. Magnetómetro. NFC Conectividad : Wi-Fi 6, Bluetooth 5, LTE en opción, puerto USB Tipo-C, puerto Surface Connect, toma de auriculares de 3,5 mm, lector de tarjetas MicroSDXC

: Wi-Fi 6, Bluetooth 5, LTE en opción, puerto USB Tipo-C, puerto Surface Connect, toma de auriculares de 3,5 mm, lector de tarjetas MicroSDXC Dimensiones : 245 mm x 175 mm x 8,3 mm

: 245 mm x 175 mm x 8,3 mm Peso : desde 544 gramos

: desde 544 gramos Autonomía: hasta 10 horas de uso típico

Ofertas Surface Go 2

Con Windows 10 preinstalado e indicado para usuarios que busquen la calidad y versatilidad de Surface Pro 7 en un dispositivo más pequeño y económico, Surface Go 2 puede adquirirse con descuento en la Microsoft Store en configuraciones como:

Surface Go 2 con procesador Intel Pentium Gold 4425Y – 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento por 459 euros.

Surface Go 2 con procesador Intel Core m3 –Wi-Fi – 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento por 599 euros.

Puedes completar la experiencia con el Pack de Esenciales y conseguir un 20% de descuento en el Surface Type Cover, además de disfrutar de ofertas en las suscripciones a Microsoft 365 o el lápiz para Surface.