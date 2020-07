Ubisoft Forward: Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla y más

Debido a la cancelación de grandes eventos como el veraniego E3 de Los Angeles, y en línea con lo que muchas desarrolladoras hacían ya, ayer Ubisoft realizó su primer evento 100% digital, Ubisoft Forward, en el que reveló detalles, tráilers y fechas sobre sus próximos juegos con la presentación en primicia mundial del primer trailer de FarCry 6, el primer gameplay de Assassin’s Creed Valhalla, un nuevo tráiler y fecha para Watch Dogs: Legions, la llegada de la beta abierta de Hyper Scape, y otras novedades.

Aunque en esta ocasión vamos a centrarnos en las grandes apuestas de la compañía, ya que tal y como ha adelantado la propia Ubisoft, planean celebrar otro evento Ubisoft Forward a finales de este mismo año.

FarCry 6

Después del pequeño teaser del viernes, finalmente Ubisoft anunció oficialmente Far Cry 6, la próxima entrega de su popular shooter en primera persona.

Controlando a Dani Rojas, nos desplazaremos hasta la isla tropical de Yara, donde trataremos de detener el precario régimen de Castillo, villano interpretado por Giancarlo Esposito (conocido por sus recientes papeles en Breaking Bad y The Mandalorian) a través de una intensa historia cargada de bastante acción y el característico toque de humor de la saga. Aunque esto no quitará para que mantengamos la tan querida libertad de exploración y misiones secundarias para aumentar la jugabilidad.

Así pues, este adelanto también ha confirmado la vuelta de algunos detalles presentes en sus predecesores Far Cry 5 y Far Cry New Dawn, con la capacidad de crear un personaje personalizable, que incluirá además de cambios estéticos, la posibilidad de vivir la ventura como hombre o mujer; o según informan desde GameSpot, la vuelta de un doblaje de voz para nuestro protagonista.

Por último, según ha asegurado la propia Ubisoft, FarCry 6 nos ofrecerá una enorme cantidad de armas a nuestra disposición, y un sistema complementario que nos permitirá reclutar aliados humanos y animales, como en Far Cry 5, con novedades tan curiosas como interesantes como Chorizo, el pequeño perro salchicha.

Far Cry 6 estará disponible el próximo 18 de febrero de 2021 para PlayStation 4, Xbox One, PC y el servicio de juegos en la nube Stadia de Google, así como ambas consolas de nueva generación PS5 y Xbox Series X.

Assassin’s Creed Valhalla

También hemos podido conocer un poco más en profundidad la nueva entrega de Assassin’s Creed, con las primeras imágenes reales de gameplay, y una buena cantidad de novedades y dinámicas que incluirá el próximo título.

De igual manera que en Assassin’s Creed Odyssey, podremos volver a elegir si jugar como mujer u hombre, con un juego que colocará la exploración y la capacidad de decisión en el centro de la experiencia de los jugadores. Así pues, como no podía ser de otra forma dada su temática vikinga, uno de los principales focos del juego serán los combates, que además de contar con un estilo mucho más bruto, nos permitirá realizar nuevas actividades grupales como los saqueos y asaltos a ciudades, dirigiendo nuestro propio grupo de guerreros.

Y es que todos los vienes que vayamos recopilando, los podremos reinvertir en la mejora y expansión de nuestro refugio, a través del cual podremos mejorar nuestro ejercito y equipamiento, y llevar un control sobre los aliados y enemigos presentes durante la gesta y conquista vikinga de Gran Bretaña.

Aunque esta brutalidad añadida no implica que no contemos con las clásicas dinámicas de sigilo que tanto han caracterizado a la saga, con muchos momentos que requerirán de nuestra pericia para pasar inadvertidos, o la presencia indispensable de la Hoja Oculta.

Por último, Assassin’s Creed Valhalla se caracterizará por ser una de las entregas más ricas hasta la fecha, con una enorme cantidad de escenarios y referencias históricas de las culturas presentes en las islas británicas, así como la mayor variedad de enemigos jamás vitos en Assassin’s Creed.

Fechado para el próximo 17 de noviembre de 2020, y ya disponible para su reserva en PC, PS4 y Xbox One, desde Ubisoft aprovecharon la ocasión para señalar que el juego «llegará pronto» a las consolas de próxima generación.



Watch Dogs: Legions

Desde el mismo momento en el que Ubisoft comenzó a ofrecer de forma gratuita Watch Dogs 2, sabíamos que Watch Dogs: Legions estaría en el punto de mira del Ubisoft Forward; aunque sin duda nos hemos quedado con ganas de más.

Con un nuevo avance del juego a modo de gameplay, vemos de nuevo confiramdos algunos de los detalles y nuevas mecánicas anunciados anteriormente, con una trama que se desarrollará en una distópica ciudad de Londres marcada por «un post-Brexit donde la sociedad, los políticos y la tecnología han cambiado y alterado las fortunas londinenses», y el gran cambio de poder reclutar cualquier NPC del juego como un personaje jugable.

Y es que la única verdadera sorpresa fue el anunció de la fecha de lanzamiento de Watch Dogs: Legion, que se lanzará el próximo 29 de octubre en Xbox One, PS4, PC y Google Stadia. Aunque de nuevo Ubisoft quiso adelantar que el juego «llegará pronto» a las consolas de próxima generación.

Hyper Scape

El recientemente anunciado Battle Royale urbano en primera persona y free-to-play, pone a disposición de los jugadores de PC de todo el mundo una beta abierta ya disponible en Uplay. Nos encontramos con un juego que bebe directamente del concepto Battle Royale en su forma más clásica, y la combina con un escenario totalmente futurista, una acción frenética y muy rápida y ajustes importantes que están centrados en evitar que los enfrentamientos se eternicen.

Además, a los contenidos anteriormente disponibles para la Technical Test (su beta cerrada) se le añaden un nuevo arma, un nuevo método de hackeo, un nuevo Battle Pass gratuito con 30 niveles adicionales, así como de 3 nuevos modos y opciones de customización en la tienda in-game. Unas líneas que parecen apuntar a un modelo de microtransacciones que, aunque en la norma dentro de este género, quizás resulte demasiado protagonista.

Otras novedades y anuncios de Ubisoft Forward

Si bien los cuatro grandes juegos se llevaron la atención general del evento, Ubisoft también aprovechó la ocasión para anunciar la llegada de varios nuevos títulos y adaptaciones para móviles:

Brawlhalla , el épico juego de plataformas gratuito donde los jugadores luchan por la gloria en los pasillos del Valhalla, da el salto a los móviles, y lo hace con un matchmaking cross platform, y la opción ya disponible para su pre-registro.

, el épico juego de plataformas gratuito donde los jugadores luchan por la gloria en los pasillos del Valhalla, da el salto a los móviles, y lo hace con un matchmaking cross platform, y la opción ya disponible para su pre-registro. Tom Clancy’s Elite Squad, una nueva entrega para móviles que ofrecerá un crossover de los juegos Tom Clancy’s, y que estará disponible desde hoy mismo a través de su pre-registro.

una nueva entrega para móviles que ofrecerá un crossover de los juegos Tom Clancy’s, y que estará disponible desde hoy mismo a través de su pre-registro. Might and Magic Era of Chaos, un nuevo juego para móviles con grandes retos para los aficionados a los RPG tácticos y contenido PVE y PVP, ya disponible para los usuarios de iOS y Android.

Los problemas internos de Ubisoft

Ubisoft Forward llega en un momento difícil para la compañía: los informes de una cultura tóxica generalizada en Ubisoft han salido a la luz recientemente en medio de múltiples acusaciones de malas prácticas contra los empleados de Ubisoft. Justo ayer, tres ejecutivos prominentes dejaron Ubisoft , lo que eleva el total a cuatro salidas (y una suspensión adicional) desde que las acusaciones se hicieron públicas.

En un tweet publicado solo unas horas antes de que comenzara el evento, Ubisoft reconoció los desafíos que enfrenta la compañía, pero dijo que no los discutirá durante el evento digital al tratarse de un evento ya grabado con anterioridad.

«Debido a que todo el contenido ha sido pregrabado, queríamos reconocer que los problemas que estamos tratando actualmente no se abordarán directamente en el programa«, declaraba Yves Guillemot, CEO de la compañía, quien prometió cambios radicales en la compañía en una carta enviada a los empleados el 2 de julio, entre los que se incluyó el nombramiento de un jefe de cultura laboral y la creación de un puesto para un jefe de diversidad.