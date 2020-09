A nadie se le escapa que estamos viviendo semanas muy interesantes en lo relacionado con PS5 y Xbox Series, las consolas de nueva generación que llevamos años esperando y que, poco a poco, cada vez están más cerca. Y puede que el próximo miércoles 16 de septiembre sea otra fecha relevante en el calendario que mide el tiempo hasta la llegada de ambos dispositivos al mercado y, por lo tanto, a nuestros hogares.

De momento lo único que se sabe es que Sony ha publicado en el blog de PlayStation el anuncio de que el próximo miércoles 16 de septiembre a la 1.00 PM hora del Pacífico, 22.00 en España peninsular, celebrará PS5 Showcase, un evento especial que podrá ser visto a través de Internet y en el que la compañía japonesa anticipa que mostrarán algunos de los juegos que acompañarán a la quinta generación de su consola desde el día de su lanzamiento.

Un aspecto que llama la atención del mensaje es que, tras esa indicación, la de los juegos, añade entre paréntesis un interpretable «And beyond!». Visto exclusivamente en su contexto, podríamos pensar que se refiere a que también mostrarán algunos títulos que no estarán disponibles cuando PS5 salga a la venta, sino que lo harán posteriormente, pero que la compañía considera que son tan destacables que quiere empezar a mostrarlos ya para atraer a más potenciales compradores.

Pero, claro, esa interpretación flojea un poco si tenemos en cuenta lo sucedido esta última semana y, como consecuencia de ello, la pregunta que todo el mundo le está haciendo ahora a Sony. Me refiero, claro, al anuncio oficial por parte de Microsoft de la esperada Xbox Series S y de los precios de Xbox Series X y S. Me refiero, claro, al precio que tendrá PS5, del que lo único que sabemos es que Sony se podría haber visto obligada a bajarlo al conocer los precios de los modelos de Microsoft.

Así, lo que cabe esperar es que el próximo miércoles, además de ver algunos de los títulos que llegarán al mercado de la mano de PS5, Sony aproveche para confirmar ya el precio de los dos modelos de su consola (con y sin lector de Blu-ray), así como su fecha concreta de lanzamiento. Y es que, a cada día que pasa, la presión sobre Sony se incrementa, toda vez que Microsoft ya ha hecho los deberes y ha conseguido ponerse por delante de la compañía nipona a este respecto.

Lo único que podría retrasar las noticias sobre PS5 en lo referido a precios y fechas de lanzamiento es que, como te comentábamos anteriormente, los ejecutivos de Sony hayan decidido equiparar sus precios con los de Microsoft, una decisión que, probablemente, llevará asociados muchos libros de Excel por rehacer. Y aún así, todavía quedan algunos días hasta el miércoles, y me cuesta imaginar que no vayan a responder con rapidez al envite por parte de Microsoft. Todo lo que no sea dar respuesta inmediata a ambas preguntas es, en mi opinión, un importante error.