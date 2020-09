Xbox Series X costará 499 euros, pero seguimos sin conocer el precio definitivo de PS5, la consola de nueva generación de Sony que competirá directamente con aquella.

Según varias informaciones, el precio de PS5 rondará entre los 499 y los 599 euros en su versión con unidad óptica, y entre los 399 y los 499 euros en su versión sin unidad óptica. Prácticamente todos los analistas concuerdan en esas franjas de precios, aunque existen una corriente mayoritaria que cree que PS5 acabará costando lo mismo que Xbox Series X.

Tiene sentido, ya que esto le permitiría competir de forma más efectiva contra Xbox Series X, de hecho yo también me inclino a pensar que PS5 costará 499 euros en su versión estándar, pero parece que ese no era el objetivo inicial de Sony.

Según una nueva e interesante información, la compañía nipona tenía previsto lanzar PS5 a un precio considerablemente mayor, de hecho, hasta el momento de la confirmación del precio de Xbox Series X el precio de la consola de Sony rondaba entre los 549 y los 599 euros en su versión con lector de Blu-ray.

PS5 iba a ser mucho más cara

La fuente de la noticia asegura que nada más conocerse el precio de Xbox Series X en Sony lo tuvieron claro, y decidieron igualar el precio de dicha consola. No tiene confirmación oficial por parte de Sony, pero sería, sin duda, lo más sensato. Por desgracia hay un problema, y es que no sabemos si ha decidido igualar el precio con la versión sin unidad óptica o con la versión con unidad óptica. Lo normal sería que la versión de PS5 con lector de Blu-ray costase 499 euros, y que la versión sin dicho lector costase 399 euros, pero no hay nada definitivo.

No hay nada oficial, y al final es Sony quien tendrá la última palabra, pero está claro que lanzar una consola menos potente a un precio mayor que el de su rival directa sería casi como dispararse en el pié, por mucho que la acompañe de un amplio abanico de juegos exclusivos, como os hemos contado en este artículo.

Sé que no sería la primera vez que una consola llega al mercado con un precio mayor de lo esperado, sin ir más lejos PS3 tuvo un precio de 600 euros, pero un coste tan alto podría complicar las cosas a Sony, y de una manera innecesaria.