Samsung 980 PRO: Samsung confirma su SSD más veloz

Hace unas semanas lo adelantábamos y ahora ya es oficial, el cada vez más amplio mercado de las unidades de almacenamiento SSD crece un poco más, ya que Samsung ha presentado Samsung 980 PRO, una unidad de almacenamiento de estado sólido (SSD) diseñada poniendo el foco en el rendimiento y, por lo tanto, dirigida a usuarios que necesitan soportes de almacenamiento realmente veloces, ya sea para usos lúdicos o profesionales. Con este lanzamiento, el fabricante coreano sigue renovando su catálogo de soluciones SSD, que ya experimentó un movimiento importante el mes pasado, con la llegada de 870 QVO.

Dado que en estas unidades el foco se pone en el rendimiento, las capacidades de almacenamiento de Samsung 980 PRO no son tan altas como en el caso de otras líneas en las que prima el espacio. Así, encontraremos unidades de un terabyte, 500 gigabytes y 250 gigabytes. Tamaños, no obstante, que las convierten en aptas para ser la unidad principal de muchos sistemas. No obstante, para usuarios que necesiten este rendimiento pero mayor capacidad, el fabricante ya ha anunciado un Samsung 980 PRO de dos terabytes para finales de año.

El punto más destacable de las Samsung 980 PRO es su velocidad, y es que son capaces de alcanzar los 7.000 Mbytes por segundo en modo de lectura secuencial y 5.000 Mbytes por segundo en escritura. Y el valor en operaciones aleatorias también es sorprendente, puesto que en determinadas configuraciones puede llegar a alcanzar hasta un millón de operaciones de entrada/salida por segundo (IOPS).

Para ofrecer esa velocidad, las unidades Samsung 980 PRO se apoyan en las prestaciones de los puertos de ampliación PCI-Express 4.0 x4 y la interfaz NVMe 1.3, en una conexión gestionada por un controlador de diseño propio denominado Phison «Elpis». Como ya te adelantamos hace unas semanas, las unidades cuentan con memoria LPDDR4, 1 gb en el caso de la unidad de un terabyte, y 512 megas en el caso de las de 500 y 250 gigas.

Para gestionar adecuadamente el calor, de manera adicional a los disipadores de cobre que se emplean habitualmente en este tipo de unidades, Samsung 980 PRO incorpora una capa de níquel en el controlador, que complementa el trabajo de disipación del calor del disipador externo. Adicionalmente, se apoya en la tecnología Dynamic Thermal, para mantener siempre bajo control la temperatura a la que está trabajando el dispositivo. Ten en cuenta que estamos hablando de una unidad con factor de forma M2, por lo que el uso prolongado de la misma hace más que recomendable la supervisión.

La velocidad de las unidades Samsung 980 PRO las convierte en una opción muy interesante para usuarios que trabajan con contenido de alta resolución (4K y 8K), aplicaciones que hacen un uso intensivo de datos (como las relacionadas con inteligencia artificial, machine learning y similares) y, claro, juegos con unos altos requisitos técnicos y que emplean grandes conjuntos de datos que cambian de manera continua, como por ejemplo Microsoft Flight Simulator.

“A lo largo de los años, Samsung no ha parado de poner a prueba los límites de las soluciones de almacenamiento de memoria flash de alta velocidad”, ha explicado el Dr. Mike Mang, Vicepresidente de la Unidad de Negocio de Productos de Memoria en Samsung Electronics. “El nuevo SSD 980 PRO refleja nuestro continuo compromiso para ofrecer los excepcionales productos que los consumidores esperan de Samsung.”

Las unidades Samsung 980 PRO de 1 TB, 500 GB y 250 GB estarán disponibles en todo el mundo a partir de este mes, y sus precios partirán de los 89,99$ para el modelo de 250 gibabytes. Los usuarios que tengan mayores necesidades tendrán que esperar a finales de año, cuando el modelo de dos terabytes verá la luz.

Más información: Samsung