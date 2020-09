Durante este año hemos visto cómo OnePlus comenzaba a ampliar su familia de smartphone con el lanzamiento de nuevos productos y una novedosa apuesta por los smartphone de nivel de entrada. Sin embargo, parece que esta decisión incluirá supondrá algunos cambios para sus terminales de gama alta, con la decisión de no lanzar el OnePlus 8T Pro.

Tal y como ha declarado el CEO de la compañía, Liu Zuohu, la nueva estrategia y dirección de la compañía pasaría por ofrecer unos terminales topes de gama de mayor potencia, por lo que como en el caso de los OnmePlus 8T, no habría un espacio para realmente actualizar su teléfono inteligente a mejor. Y es que los OnePlus 8T Pro no sólo no llegarían durante este 2020, sino que ni siquiera existen ni se plantean.

No obstante, cualquiera que sea el caso, el resultado no es otro que un OnePlus 8T que apunta a tomar algunas de las características premium que normalmente se esperarían del modelo Pro, esperándose un terminal tope de gama con unas prestaciones bastante interesantes.

Especificaciones OnePlus 8T

Sistema operativo : Android 10

: Android 10 Pantalla : AMOLED de 6,55 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz

: AMOLED de 6,55 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz Procesador : Qualcomm Snapdragon 865+

: Qualcomm Snapdragon 865+ Memoria : 8 GB de RAM

: 8 GB de RAM Almacenamiento : 128 GB

: 128 GB Cámara trasera : Configuración cuádruple con un sensor principal de 48MP, un gran angular de 16MP, un macro de 5MP y una lente de retratos de 2MP

: Configuración cuádruple con un sensor principal de 48MP, un gran angular de 16MP, un macro de 5MP y una lente de retratos de 2MP Cámara frontal : Por confirmar

: Por confirmar Batería : Por confirmar

: Por confirmar Otros: 5G, carga rápida SuperVOOC de 65 vatios

En cuanto a su estética, los renders filtrados hasta la fecha nos muestran un terminal prácticamente idéntico al OnePlus 8, siendo sus únicas diferencias la inclusión de unos biseles más delgados y una pantalla más plana para el nuevo modelo. Por otra parte, aunque no conocemos detalles sobre su lente, lo que sí parece un hecho ya es que podemos esperar un diseño de cámara frontal perforada.

No obstante, salvo el anuncio oficial, por el momento todos los detalles del teléfono siguen estando basados en rumores, por lo que nos tocará estar atentos al evento de presentación en directo el próximo 14 de octubre a las 16:00 (hora de la península española), que se retransmitirá a través la web oficial de la compañía.

Se espera además que en este mismo evento la compañía presente una serie de productos nuevos, con una nueva ruta muy similar a la apuesta de Xiaomi, y una gran diversificación de productos. Así pues, se rumorea se presentarán los OnePlus Buds Lite, una versión reducida de sus auriculares inalámbricos «true-wireless»; el OnePlus Watch, su primer reloj inteligente; un cargador inalámbrico, un televisor inteligente, e incluso un nuevo OnePlus Nord de nivel de entrada.