Windows 10X llegará (finalmente) el primer semestre de 2021

Desde su anuncio, allá por octubre de 2019, es mucho lo que hemos escuchado (y especulado) sobre Windows 10X, la versión más modular y adaptable del sistema operativo de Microsoft, y que es la solución planteada por los de Redmond para dispositivos que se salen de los factores de forma estándar, una tendencia cada vez más actual, y que seguramente veremos crecer de manera exponencial en los próximos años.

Aunque inicialmente estaba previsto que llegará este 2020, los retrasos provocados por el coronavirus lo han movido hasta 2021, y según sabemos hoy por Windows Latest, la versión de Windows 10X para ordenadores portátiles de una sola pantalla llegará, finalmente, durante el primer semestre de 2021. Esto supone, eso sí, un cambio sobre los planes iniciales de Microsoft, que pretendía que Windows 10x llegara a los usuarios de Surface Neo.

El cambio se debe a que, una vez anunciado Windows 10X, fueron bastantse los fabricantes de dispositivos, que empezaron a presionar a Microsoft para que acelerara el desarrollo de la versión para una pantalla, algo que ha retrasado los planes de llegada del esperado doble pantalla de Microsoft.

Conocido también como Windows Lite y basado en Windows Core, que modulariza Windows Shell y otros componentes, Windows 10X está diseñado para ser ligero, para lo que renuncia a muchos componentes heredados del sistema, y que se mantienen en el mismo por cuestiones de compatibilidad, y para adaptarse a dispositivos en los que dos pantallas que pueden actuar de manera independiente o conformando una única pantalla de mayor tamaño. Esto incluye, claro, los dispositivos plegables que, como ya comentaba anteriormente, apuntan a un gran crecimiento entre 2021 y 2022.

Aunque ya te hemos hablado de Windows 10X en otras ocasiones, te recordamos que no es un sistema operativo que Microsoft planee comercializar para el público general. Al menos oficialmente, el sistema solo se distribuirá mediante licencias OEM. No obstante, y como suele ocurrir con este tipo de licencias, no es descartable que, con el tiempo, empiecen a aparecer a la venta en Internet.

Un cambio que sí que hay que reseñar, con respecto a lo que se planteó en un principio, es que finalmente, Windows 10X no contará con soporte para software de 32 bits. En un primer momento se esperaba que ejecutará aplicaciones Win32 mediante «contenedore», es decir, usando tecnologías de virtualización. Sin embargo, finalmente Microsoft ha decidido renunciar a esta prestación, posiblemente por la incidencia que tendría la misma en el rendimiento global del sistema.