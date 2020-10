Dentro de la extensa franquicia Need for Speed, indudablemente Need for Speed Hot Pursuit es uno de los títulos que mejor sabor de boca dejaron a sus usuarios. Así, cuando se cumplen diez años desde su lanzamiento, se entiende que Electronic Arts haya decidido remasterizarlo y sacar una nueva versión. Con ella, quienes ya lo jugamos en su momento podremos recordar viejos (buenos) tiempos, y los más jóvenes podrán descubrirlo por primera vez.

Como ya podrás suponer, la principal novedad de este Need for Speed Hot Pursuit Remastered es que, como indica su segundo apellido, se ha llevado a cabo una importante mejora en el apartado visual, con la que sacar partido a la evolución que ha experimentado el hardware estos diez años. De este modo, y aunque el límite por lo alto vendrá marcado por la plataforma elegida para jugarlo, en PC podrá llegar hasta una resolución 4K a 60 frames por segundo.

Otra importante novedad en esta versión remasterizada de Need for Speed Hot Pursuit es que incorporará, desde el primer día, un modo multijugador con crossplay entre plataformas, de modo que sea posible compartir partidas con otros jugadores sin tener que preocuparse en si juegan en PC o consola y, en este caso, en cual. Y es que la reedición llega a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y, por supuesto, también a PC.

Aunque habrá que esperar un tiempo para comprobar si Electronic Arts comercializa nuevos DLCs para este Need for Speed Hot Pursuit, un detalle a valorar es que todos los que se editaron para el juego original, se encuentran ya incluidos de base en esta nueva versión. Algo que, por otra parte, permite a EA incrementar el precio que, de partida, podría tener una versión remasterizada de un juego que, no lo olvidemos, ya tiene 10 años. Su precio será de 29,99 euros tanto en Steam como en Origin, mientras que la versión para consolas sube hasta los 39,99 euros.

Como ya te comentaba antes, el rendimiento gráfico de Need For Speed Hot Pursuit Remastered cambia de una plataforma a otra, esto es lo que podrás obtener en cada una de ellas:

PC : Aquí es, sin duda, donde obtendrás la mayor calidad de imagen, con resolución hasta 4K con 60 frames por segundo.

: Aquí es, sin duda, donde obtendrás la mayor calidad de imagen, con resolución hasta 4K con 60 frames por segundo. PS4 : En la versión estándar de la consola, el límite será de 1.080p a 30 frames por segundo, mientra que en PS4 Pro podrás escoger entre 4K a 30 fps o 1.080p a 60 frames por segundo.

: En la versión estándar de la consola, el límite será de 1.080p a 30 frames por segundo, mientra que en PS4 Pro podrás escoger entre 4K a 30 fps o 1.080p a 60 frames por segundo. Xbox One : En la versión estándar de la consola, el límite será de 1.080p a 30 frames por segundo, mientra que en Xbox One X podrás escoger entre 4K a 30 fps o 1.080p a 60 frames por segundo.

: En la versión estándar de la consola, el límite será de 1.080p a 30 frames por segundo, mientra que en Xbox One X podrás escoger entre 4K a 30 fps o 1.080p a 60 frames por segundo. Nintendo Switch: Con la consola de Nintendo el tope será 1.080p a 30 frames por segundo.

Aunque Need for Speed Hot Pursuit ya tiene 10 años, esta versión remasterizada incrementa sustancialmente los requisitos de sistema con respecto al original.

Requisitos Mínimos Recomendados S. operativo Windows 10 Windows 10 Procesador (AMD) Phenom II X4 965 o equivalente (Intel) Corei3-2120 o equivalente (AMD) FX-8350 o equivalente (Intel) Core i5-350K o equivalente Memoria 8 GB de RAM 8 GB de RAM GPU (AMD) Radeon HD5750 o equivalente (Nvidia) GeForce GTS 450 o equivalente (AMD) Radeon R9 270x o equivalente (Nvidia) GeForce GTX 660 o equivalente DirectX DirectX 11 DirectX 11 Internet Conexión de banda ancha Conexión de banda ancha Almacenamiento 45 Gigabytes 45 Gigabytes

Más información: Electronic Arts