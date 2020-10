¿Qué es Stadia? Google lo explica... tras un año

Lo de Google con Stadia es, cuanto menos, llamativo. Y es que uno de los principales esfuerzos que llevan a cabo las empresas cuando lanzan servicios innovadores, consiste en hacer campaña para explicarlo, para que todos sus potenciales usuarios entiendan sus particularidades y, de este modo, captar al máximo número posible de clientes-usuarios. Esto, digo, es lo normal, pero no es el procedimiento que ha seguido Google con su plataforma de juegos.

Podría parecer, tras un año en el mercado, que todo el mundo tendría también claro en qué consiste el servicio… pero no es así. Y no es cosa mía, no es una consideración personal mía, no, es una opinión generalizada, hasta el punto de que la propia Google se ha visto obligada a publicar un vídeo en el que aclarar, por fin, qué es Stadia.

Y es que, por ejemplo, todavía hay muchas personas que no saben que Stadia tiene varios niveles de suscripción, que cuenta con una tienda, que el servicio no solo se puede emplear en PC… Sí, efectivamente, Stadia es más que un Netflix de los videojuegos, que es cómo inicialmente fue definido por mucha gente. Quizá (probablemente) de ahí la confusión o, para ser más exactos, el desconocimiento sobre todo lo que ofrece Stadia en realidad.

¿Qué es Stadia?

En una definición muy genérica, hablamos de una plataforma que permite jugar en stream a un determinado catálogo de juegos, es decir, que nosotros controlamos el juego, pero que éste se ejecuta remotamente, en los servidores de Stadia. Con esto, claro, evitamos los problemas de compatibilidad con el hardware y el sistema operativo de nuestros dispositivos. Simplemente tendremos que iniciar la partida y disfrutar. No obstante, y como ya habrás deducido, lo que sí que es imprescindible es contar con una conexión de alta velocidad a Internet.

Hasta este punto, más o menos todo el mundo lo tiene claro, sin embargo las dudas sobre Stadia crecen exponencialmente cuando hablamos de los niveles de suscripción. Y es que, aunque muchos usuarios lo desconocen, no es necesario pagar para tener una cuenta básica del servicio. Porque, y este es un punto clave, Stadia también es una tienda de juegos.

Así, el nivel básico de suscripción es gratuito, y esos usuarios pueden comprar juegos y disfrutarlos en stream. El catálogo, sin ser tan amplio como el de otras tiendas, sí que ofrece algunos juegos destacables, como Dead by Daylight y Human Fall Flat, con la ventaja de que, como ya comentábamos antes, los podrás jugar remotamente, en cualquier dispositivo compatible.

¿Y entonces el Netflix de los videojuegos? Pues eso es Stadia Pro, el servicio de suscripción que, con una cuota mensual de 9,99 euros, ofrece acceso a un catálogo de juegos que se va renovando periódicamente y, adicionalmente, precios rebajados para algunos de los juegos disponibles en la tienda. Si en algún momento el usuario decide darse de baja de Stadia Pro, ya no podrá acceder a los juegos del catálogo de la suscripción, pero también obviamente, mantendrá la propiedad sobre los que ha adquirido, y podrá seguir jugándolos sin limitaciones con su cuenta básica del servicio.

