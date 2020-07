El Surface Neo se retrasa, no llegará en 2020

Cuando Microsoft presentó el Surface Neo generó una gran expectación. Es comprensible, al fin y al cabo se trataba de un dispositivo móvil con doble pantalla que utiliza el sistema operativo Windows 10X, una versión de Windows 10 adaptada, optimizada y preparada para garantizar una nueva experiencia de uso.

En este artículo ya os contamos todas las claves más importantes del Surface Neo. No estamos ante un dispositivo con una pantalla flexible como el Galaxy Fold, sino ante un equipo que une dos pantallas, perfectamente diferenciadas, a través de una bisagra. El sistema operativo, y una perfecta integración a nivel de hardware y de software, hacen posible que ambas pantallas puedan trabajar juntas en perfecta armonía, y realizar funciones distintas con total precisión.

Para mejorar la experiencia Microsoft confirmó la presencia de un teclado físico magnético que puede anclarse sin problemas en la pantalla inferior, dejando un pequeño espacio en la parte superior que podremos seguir utilizando con una interfaz totalmente adaptada. Sin duda un concepto muy interesante y atractivo.

Sus especificaciones completas no trascendieron, pero sabíamos que iba a contar con dos pantallas táctiles de 9 pulgadas, y que lo más probable es que monte un chip Intel Lakefield, un diseño híbrido que, como sabrán muchos de nuestros lectores, utiliza una configuración de cinco núcleos divididos en dos bloques, uno de alto rendimiento (un núcleo Core) y otro de bajo consumo (cuatro núcleos Atom).

Surface Neo se queda sin fecha de lanzamiento

Su llegada se iba a producir en navidades de 2020, una fecha muy acertada ya que coincide con la temporada navideña, pero al final ha sido retrasado de forma indefinida. No puedo decir que me sorprenda, al fin y al cabo uno de sus pilares más importantes Windows 10X, está dando muchos problemas a Microsoft, tanto que la versión final, con soporte de aplicaciones Win32, podría no estar terminada hasta 2022.

Panos Panay, jefe de la división Surface de Microsoft, ha confirmado que Windows 10X llegará entre finales de este año y principios del próximo, pero de una manera muy limitada. Esa primera versión no tendrá soporte de aplicaciones Win32 en local, y solo estará disponible en dispositivos de pantalla única que cuenten con un hardware bastante modesto.

Esa es una de las claves más importantes de Windows 10X, y su principal razón de ser. Dicho sistema operativo se concibe como una solución optimizada y con un bajo consumo de recursos que debería funcionar a la perfección en dispositivos y equipos poco potentes, y de bajo coste. Para conseguirlo, Microsoft ha ido eliminado capas y ha dado forma a un sistema operativo modular simplificado que, por desgracia, tiene problemas para ofrecer un buen rendimiento con aplicaciones Win32.

Imaginamos que, con el paso del tiempo, la compañía de Redmond irá puliendo y mejorando todos los puntos clave de Windows 10X, y que una vez que cuente con una versión bien terminada no dudará en dar una fecha definitiva para el lanzamiento del Surface Neo. Francamente creo que es lo mejor, sobre todo teniendo en cuenta lo mal que le han ido las cosas con Windows 10 S y Windows 10 ARM.