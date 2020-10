Android Go añadirá HDR y modo nocturno a su app de fotos

Aunque por norma general, al hablar de Android la mayoría piensa en su versión estándar, no hay que olvidar que también cuenta con «sabores» como Android Go, diseñados para adaptarse a perfiles específicos de hardware. Un planteamiento similar al de Windows 10X, y del que cabe que tome nota Apple cuando, tras la llegada completa de los sistemas con Silicon, intente unificar MacOS X e iOS en un único sistema. Y es que sí, está bien que la experiencia de uso sea similar en diversos dispositivos, pero es aún más importante que el sistema se adapte al hardware en el que va a ser empleado.

Y algo que no se le puede reprochar a Google es que descuide Android Go, la versión «reducida» de Android presentada por la compañía en 2017 y que, en estos años, no ha dejado de evolucionar de manera pareja a la versión completa del sistema operativo. Ha ido saltando de versión, así como sumando nuevas funciones en las distintas revisiones de cada versión. Algo que, según apunta hoy GSM Arena, está a punto de ocurrir, y no con una función menor, sino con una gran novedad que será especialmente bienvenida por los usuarios que emplean el smartphone para hacer fotografías de manera habitual.

Las próximas mejoras de Android Go, que como ya sabes es el sistema que se instala en smartphones de gama baja, permitirán que los usuarios puedan tomar mejores fotos en modo nocturno, así como tomar imágenes bien expuestas aunque parte de las mismas sean muy luminosas y otras bastante oscuras, gracias a su soporte de HDR. Una función que, aunque no los equipara, sí que acercará a los dispositivos de gama baja con Android Go a prestaciones que, hasta ahora, solo eran comunes en dispositivos bastante más caros.

Eso sí, el modo nocturno y el HDR de Android Go no se basarán en la misma tecnología que la del software de foto presentado con el Pixel 5 y el Pixel 4a 5G, en la que se emplean funciones de inteligencia artificial para interpretar las imágenes. En su lugar, esta revisión de la función fotográfica se basará en la toma de varias imágenes en el modo ráfaga. Imágenes que, ya en el teléfono, serán combinadas para obtener una única imagen bien iluminada en todas sus partes.

La llegada del modo HDR a Android Go se espera para finales de año, pero la de modo nocturno ya se ha empezado a desplegar en los Nokia 1.3 y Wiko Y61 y Y81, y se espera que pronto llegue a más smartphones con este sistema operativo. Será interesante, cuando sea posible, tomar la misma imagen con un Pixel 5 y un teléfono con Android Go para poder compararlas, el resultado puede ser sorprendente.