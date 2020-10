iPhone 12: ya es oficial, se presentará el 13 de octubre

Después de varios meses de dudas, y tal y como ya te adelantamos aquí, por fin sabemos cuándo presentará Apple su esperado iPhone 12. La fecha es la que ya esperábamos, el próximo 13 de octubre a las siete de la tarde (hora peninsular española), diez de la mañana en Cupertino, es decir, justo dentro de una semana. Si todo va como debe, a estas horas pero dentro de siete días, el iPhone 12 ya no tendrá secretos y podremos cambiar las filtraciones y los rumores, de manera definitiva, por información oficial proporcionada por Apple.

Sabemos, eso sí, que será el evento de presentación del iPhone 12, porque nos lo imaginamos, no porque Apple, en su línea, haya confirmado que es así. Simplemente, y como es costumbre, ha remitido una invitación a los asistentes, sin contar nada sobre el evento, salvo fecha y hora. Bueno, con la salvedad de que, al igual que ya vivimos con la keynote de septiembre y la WWDC de verano, será un evento online. La gran duda es si la compañía optará por un formato similar al de años anteriores o, por el contrario, repetirá el formato del pasado mes, y que parece haberse popularizado bastante.

Parece, eso sí, que han decidido tomárselo todo con un poco de humor, pues en la convocatoria al evento de presentación del iPhone 12 podemos leer «Hello Speed», Hola Velocidad. Algo que podemos interpretar como que el nuevo iPhone is the best (and faster) iPhone ever o, como tengo la sensación, es más una broma asumiendo lo que han tardado este año en presentar su revisión anual del smartphone, que por primera vez en años se quedó fuera de la keynote de vuelta al cole.

Got my iPhone event invite 👀 pic.twitter.com/TFtcmfBjQA — Marques Brownlee (@MKBHD) October 6, 2020

Todavía, por lo tanto, no sabemos exactamente qué presentará Apple en el evento. Es decir, sabemos que presentará el iPhone 12, eso lo podemos dar por seguro, pero lo que todavía no está totalmente claro es qué modelos de iPhone 12, con qué especificaciones, precios y fechas de llegada al mercado. Especulamos con que la lista será iPhone 12 (5,4 pulgadas), iPhone 12 Max (6,1 pulgadas), iPhone 12 Pro (6,1 pulgadas) y iPhone 12 Pro Max ( 6,7 pulgadas), y sería bastante extraño que, si no todos, al menos los tope de gama no contaran con conectividad 5G. Pero claro, hablamos de Apple, así que de nuevo, todo es posible.

Más difícil todavía es intentar averiguar si el iPhone compartirá cartel (que no protagonismo, pues seguro que será la estrella del evento) con algún otro dispositivo. ¿AirPods Studio? ¿AirTag? ¿Un nuevo Apple TV? ¿El esperado primer MacBook con Apple Silicon? Veo razonablemente posible que sea alguno de los tres primeros, pero por otra parte, y aunque el iPhone es un dispositivo clave para iPhone, creo que tendría mucho sentido organizar un evento en el que, al tiempo, presentar el iPhone 12 y su primer ordenador de la era post Intel. Solo en ese caso concreto, la estrella invitada podría robarle cierto protagonismo al actor principal.