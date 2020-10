Apple quiso censurar grupos de Telegram y ocultarlo

Definitivamente no corren buenos tiempos para Apple. Desde que estalló la polémica por sus presiones a los responsables del servicio de correo electrónico Hey, parece que los desarrolladores y prestadores de servicios se han cansado de pasar por el aro impuesto por los de Cupertino y, por primera vez en mucho tiempo, están alzando la voz de manera masiva para criticar las prácticas, como mínimo cuestionables, de la tecnológica. Y hay mucho, mucho ruido.

Lo último que sabemos al respecto, por Pavel Durov, CEO de Telegram es que este popular servicio de mensajería instantánea tampoco se ha escapado de la presión de Apple para que las cosas, dentro del propio servicio, se hicieran, como decía Sinatra, «A mi manera». La suya, claro, la de Apple. Y hablamos de una manera… en fin, un poco sucia, como queda evidenciado por el hecho de que pretendiera eliminar sus huellas, cuan delincuente tras perpetrar un delito.

En los conflictos no hay ni buenos absolutos ni malos absolutos, todo admite matices, y la situación por la que pasa actualmente Bielorrusia no es una excepción, con unos gobernantes que, según todos los indicios, amañaron el último proceso electoral para permanecer en el poder, provocando la ira del pueblo, la oposición de buena parte de la comunidad internacional y la proliferación de movimientos insurgentes, más allá de la oposición legítima, encarnada en la opositora Svetlana Tijanóvskaya que se ha visto forzada al exilio en Lituania por las «presiones» rusas.

En este contexto, parte de dicha insurgencia ha recurrido a Telegram para crear grupos mediante los cuales comunicarse, algo que obviamente no gusta en absoluto a los poderes bielorrusos, que no dudaron en ponerse en contacto con Apple para exigir el cierre de dichos grupos, tres en concreto. No es la primera vez que empresas como Apple o administraciones públicas piden a servicios como Telegram que cierren determinados canales. Durov afirma que ya han cerrado grupos por petición de Apple en ocasiones anteriores, pese a que no esté de acuerdo con dicho tipo de medidas.

La diferencia, lo que ha hecho que esta ocasión sea distinta y, por el camino, ha agotado la paciencia del CEO de Telegram, es que Apple, junto con la petición, exigencia según Durov, es que además se indicaba a la compañía que no indicara que el cierre se había producido por petición expresa de Apple. Un detalle que, en su comunicación, calificaban como «Irrelevante». Lo que decía antes, intentar borrar las huellas para que no quede constancia alguna de su inferencia. Y es que hasta ahora, ante peticiones así, Telegram cerraba los grupos, pero con una publicación en la que indicaba que el cierre se había producido por petición de Apple.

¿Por qué una empresa intenta ocultar algo así? ¿Realmente hay una sola persona dentro de Apple que piense que se trata de información irrelevante? Parece bastante evidente, ¿verdad? Y entiendo que la situación para Apple es compleja, pues se puede enfrentar al cierre de mercados enormes. Sin embargo, que pretenda traspasar esa tensión a aquellas compañías que, como Telegram, tienen que pasar por el aro de sus políticas es de una bajeza moral que, sinceramente, me resulta hasta ofensiva. Si se toma una decisión complicada, lo mínimo es ser responsable y no pretender ocultarlo, pero parece que los tiempos de actuar de ese modo en Apple ya pasaron.