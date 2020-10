En 2015 AMD nos sorprendió con una idea muy interesante que tenía, sin embargo, algunos «peros» importantes: Project Quantum.

Como recordarán nuestros lectores más veteranos, Project Quantum era un proyecto de PC compacto de alto rendimiento con el que AMD quería aunar diseño y potencia en un chasis que presentaba una estética muy atractiva, pero que planteaba, al mismo tiempo, un desafío enorme, no solo en materia de temperaturas, sino también en todo lo relacionado con la gestión del cableado.

Project Quantum fue presentado en 2015, una época en la que AMD no lograba levantar cabeza en el sector CPU, donde seguía estancada con la serie FX basada en la arquitectura Bulldozer y sus derivados (Piledriver), y tampoco había logrado mejorar su posición frente a NVIDIA con el lanzamiento de las Radeon R9 Fury y Radeon R9 Fury X, dos tarjetas gráficas que no han envejecido nada bien.

Para dar vida a Project Quantum, AMD no podía confiar en sus propios procesadores. Esto tiene una explicación que ya conocen nuestros lectores habituales, y es que incluso sus modelos más potentes (serie FX 83XX) ofrecían un rendimiento claramente inferior al de los Core i7 4000 y tenían, sin embargo, consumos y temperaturas mucho más elevadas.

Con esto en mente es fácil entender que el PC Project Quantum de AMD montase un Core i7 4790K de Intel. La tarjeta gráfica escogida fue una Radeon R9 Fury X, una solución gráfica que competía con la GTX 980 Ti, aunque registraba temperaturas de trabajo más elevadas y solo contaba con 4 GB de memoria HBM.

Para mantener las temperaturas dentro de un margen «aceptable» y evitar problemas de estabilidad, AMD dividió Project Quantum en dos secciones. En la mitad inferior estaban aglutinados todos los componentes, con una gestión de cableado nefasta, como podemos ver en la imagen, y en la parte superior iba situado un kit de refrigeración líquida todo en uno que se encargaba de enfriar el sistema. La fuente de alimentación era externa.

AMD podría rescatar Project Quantum

Este proyecto generó muchas dudas centradas, sobre todo, alrededor de su viabilidad, y no iban desencaminadas, ya que al final AMD optó por no seguir adelante y dio carpetazo al desarrollo de Project Quantum, aunque parece que no abandonó por completo la idea.

La compañía de Sunnyvale ha obtenido la renovación de la patente asociada a este proyecto, y la fecha data del 15 de septiembre de 2020, lo que significa que AMD podría estar considerando la posibilidad retomar, en algún momento, el desarrollo de Project Quantum.

Desde luego debo decir que tiene mucho sentido, sobre todo ahora que AMD sí dispone de todos los componentes necesarios para montar un PC compacto y de alto rendimiento sin recurrir a los procesadores de Intel. La compañía de Sunnyvale podría, por ejemplo, integrar una CPU Zen 3 con un TDP ajustable y acompañarla de una solución gráfica RDNA 2, u optar directamente por una APU similar a las que veremos en PS5 y Xbox Series X.

Por otro lado, la popularización de las unidades SSD PCIE NVMe en formato M.2 también le permitiría liberar espacio interno, y esto debería traducirse en una mejor gestión del cableado. ¿Veremos un nuevo Project Quantum en los próximos meses? Quién sabe, pero la verdad es que creo que sería un buen momento para dar un paso al frente con este proyecto, sobre todo ahora que AMD ha logrado desarrollar APUs lo bastante potentes como para mover juegos de nueva generación en altas resoluciones, e incluso para trabajar con trazado de rayos con ciertas garantías. Habría que ver, eso sí, el posible precio de venta que acabaría teniendo un equipo de este tipo.