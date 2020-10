Varías fuentes aseguran que Intel bajará precios para responder al lanzamiento de los procesadores Ryzen 5000, una nueva generación de CPUs de alto rendimiento dirigidas al mercado de consumo general que estarán basadas en la arquitectura Zen 3.

Es un hecho. La presentación de la nueva arquitectura Zen 3 confirmó que AMD ha logrado, por fin, superar a Intel en todos los frentes, una realidad que deja al gigante del chip en una posición complicada, ya que no tiene nada con lo que contestar de forma directa a los nuevos procesadores Ryzen 5000, es decir, no tiene nada con lo que situarse al nivel de esta nueva generación.

Intel lleva desde 2015 enfrascada en el proceso de 14 nm y en un diseño de núcleo monolítico cuyas carencias ya no se ven compensadas por sus ventajas. Solo tenemos que ver la diferencia de rendimiento bruto, de consumo y de precio, que existe entre un Ryzen 9 3950X y un Core i9 10900K.

Hasta ahora, el gigante del chip se había podido escudar en el valor del rendimiento monohilo. Era lo único que le quedaba a Intel, poder decir que sus procesadores rinden mejor en juegos en «aplicaciones reales», gracias a su alto IPC y a las mayores frecuencias de trabajo que alcanzan sus procesadores gracias a ese diseño de núcleo monolítico.

Sin embargo, con la llegada de Zen 3 y el aumento del IPC de un 19% frente a Zen 2, a Intel ya no le quedan argumentos. Los procesadores Ryzen 5000 superan a los Core de décima generación en rendimiento monohilo, incluso a pesar de funcionar a menos frecuencia, y doblan el máximo de núcleos e hilos manteniendo, además, un consumo y unas temperaturas inferiores.

Intel no podrá volver a competir de verdad con AMD hasta que no complete, como mínimo, el salto al proceso de 10 nm y adopte una arquitectura que le permita utilizar núcleos de alto rendimiento y dar forma a configuraciones de más de ocho núcleos con un coste y una viabilidad técnica aceptable a nivel de oblea. El gigante del chip ya no tiene argumentos para esquivar esta realidad, y para empezar a hacerle frente no le queda otra que recurrir a todo un clásico del sector: vender a un precio inferior, y para ello Intel bajará precios.

Intel bajará precios y mejorará su nueva plataforma

La competencia siempre es buena. No importa el sector o el mercado del que hablemos, una competencia justa y equilibrada hace que las empresas se preocupen por mejorar sus productos, y por ofrecerlos a un precio más competitivo y más interesante para el consumidor.

El «renacimiento» de AMD ha sido bueno para el sector CPU x86 por muchas razones: ha roto el estancamiento alrededor de los cuatro núcleos, ha permitido la llegada de procesadores multinúcleo de alto rendimiento a precios impensables y ha dado pie, además, a la introducción de numerosas mejoras a nivel de plataforma que han beneficiado enormemente al usuario.

En este sentido, AMD ha sido la que mejor ha sabido jugar sus cartas, ya que el socket AM4 está teniendo una enorme vida útil, y cada generación de placas base está permitiendo la instalación de hasta tres generaciones de CPUs distintas.

Los procesadores Rocket Lake-S tendrán un objetivo muy difícil, competir con los Ryzen 5000. AMD pondrá a la venta procesadores con hasta 16 núcleos y 32 hilos, mientras que Intel no podrá pasar de los 8 núcleos y 16 hilos. Para compensar esa importante carencia, la compañía de Santa Clara introducirá mejoras centradas en cuatro grandes puntos:

Rocket Lake-S utilizará núcleos Cypress Cove , una adaptación al proceso de 14 nm de los núcleos Willow Cove de 10 nm. Se espera una mejora considerable del IPC.

, una adaptación al proceso de 14 nm de los núcleos Willow Cove de 10 nm. Se espera una mejora considerable del IPC. Las placas base «económicas» basadas en chipset B560 permitirán overclockear la memoria , ofrecerán soporte del estándar PCIE Gen4 y contarán con hasta 20 líneas PCIE.

, ofrecerán soporte del estándar PCIE Gen4 y contarán con hasta 20 líneas PCIE. Intel bajará precios en todos los niveles , tanto en sus nuevos procesadores como en todo lo que rodea a su nueva plataforma con chipset serie 500. Las placas base actuales con chipset serie 400 serán compatibles con Rocket Lake-S.

, tanto en sus nuevos procesadores como en todo lo que rodea a su nueva plataforma con chipset serie 500. Las placas base actuales con chipset serie 400 serán compatibles con Rocket Lake-S. Los procesadores Rocket Lake-S podrían llegar a los 5,4 GHz-5,5 GHz, un aumento de frecuencias que, unido al incremento del IPC, podría devolverle la corona del rendimiento monohilo.

Intel bajará precios, y también mejorará su nueva plataforma centrada alrededor de la serie Rocket Lake-S, ¿pero cuánto costarán estos nuevos procesadores? Según las primeras filtraciones serán más económicos que los Ryzen 5 5600X y que los Ryzen 7 5800X: