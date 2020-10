Sony ha publicado, por fin, un vídeo donde nos muestra con todo lujo de detalles la interfaz de PS5, y donde la compañía japonesa ha confirmado, desde el principio, que han colocado al jugador «en el centro» de la experiencia. Esto quiere decir que la interfaz de PS5 se ha creado partiendo del jugador como centro fundamental, como pilar básico.

La nueva interfaz de PS5 ha sido desarrollada y creada desde cero. No se trata de una versión de la interfaz de PS4 «reciclada» y adaptada, sino de una interfaz totalmente nueva que es capaz de aprovechar por completo el potencial de la nueva consola de Sony.

Hideaki Nishino, vicepresidente de planificación y gestión de plataformas de SIE, ha comentado en relación con esta nueva interfaz lo siguiente:

«El tiempo de juego es valioso y debe ser significativo, por lo que todas las funciones nuevas que ofrecemos están inspiradas en ese concepto y visión. La nueva interfaz presenta varias características nuevas diseñadas para hacer que sus experiencias de juego sean más divertidas, atractivas, personalizadas y sociales».

La interfaz de PS5 apuesta por un diseño funcional

Queda claro desde el momento en el que vemos una de las novedades más importantes de esta nueva interfaz, el centro de control. En él tendremos acceso directo e inmediato a prácticamente todo lo que puede ofrecer nuestra PS5.

Para acceder al centro de control solo tenemos que pulsar el botón «PlayStation» en el DualSense. Si estamos jugando no tendremos nada de lo que preocuparnos, ya que el juego no se cerrará (quedará en segundo plano, como ocurre actualmente en PS4). En la pantalla principal del centro de control vemos que los iconos de acceso a ajustes y a determinados elementos se han movido a la parte inferior (en PS4 se sitúan en la sección superior). También podemos apreciar diferentes tarjetas de actividad.

Las tarjetas de actividad nos permitirán descubrir nuevas oportunidades y opciones de juego, cambiar de nivel dentro de un título concreto y acceder a otras características, funciones y acciones, como por ejemplo visualizar capturas de pantalla que hemos realizado recientemente.

Gracias a los cambios que ha introducido Sony en la interfaz de de PS5 podremos navegar por ella de una manera más ágil e intuitiva, tardaremos menos tiempo en cambiar de un juego a otro, y también en encontrar y acceder a partidas online. Todo esto se traduce en una ventaja muy importante, y es que el jugador perderá menos tiempo y podría disfrutar más de sus juegos favoritos.

El vídeo es muy extenso, así que os recomiendo verlo con calma. Personalmente hay dos cosas que me han llamado mucho la atención. La primera es que la interfaz de PS5 puede mostrarnos el tiempo aproximado que nos llevaría completar una actividad concreta en un juego determinado, algo muy útil si vamos mal de tiempo y no queremos embarcarnos en algo frustrante que no vayamos a poder terminar. La segunda es que podemos solicitar ayuda para superar determinados desafíos, siempre que seamos suscriptores de PS Plus.

Comunicarnos, socializar con nuestros amigos y compartir contenidos también es mucho más fácil gracias a la nueva interfaz de PS5. Por su parte, la pantalla principal de inicio, a la que accedemos nada más encender la consola, tiene la misma base que la versión para PS4, como podemos ver en la parte final del vídeo.

Es importante tener en cuenta que lo que vemos en el vídeo es una versión previa de la interfaz de PS5, lo que significa que la versión definitiva podría traer cambios, aunque en cualquier caso estos deberían ser menores.

El lanzamiento de PS5 tendrá lugar el 19 de noviembre. La consola estará disponible en dos versiones, una con unidad óptica y otra sin unidad óptica. La primera tendrá un precio de 499,99 euros y la segunda costará 399,99 euros.