Sony confirmó ayer, por fin, el precio de PS5, y al final no ha habido sorpresas. Tal y como vimos en su momento en esta filtración de El Corte Inglés, la versión con unidad óptica tendrá un precio de 499,99 euros, y la versión sin unidad óptica será 100 euros más barata, es decir, costará 399,99 euros.

Tenemos, por tanto, un empate en el precio de PS5 y el de Xbox Series X, lo que significa que el usuario no tendrá que basar su criterio de decisión en este elemento, y podrá centrarse en otras claves tan importantes como:

La potencia de cada consola.

Los juegos disponibles.

El ecosistema de servicios.

La retrocompatibilidad.

El precio de PS5 iguala a Xbox Series X, ¿pero cuál es más potente?

Es una buena pregunta, y lo cierto es que ya le dimos respuesta cuando analizamos a qué tarjeta gráfica equivale, aproximadamente, la GPU de ambas consolas. Xbox Series X es más potente que PS5, tanto a nivel de CPU como de GPU, aunque es cierto que PS5 tiene un SSD mucho más rápido.

No hay duda de que el SSD marcará una diferencia importante, de hecho es uno de los componentes que permitirá superar uno de los cuellos de botella más grandes de la generación actual, los lentos tiempos de acceso y las bajas velocidades de los HDD de 5.400 RPM que montan PS4 y Xbox One.

Sin embargo, el rendimiento de un juego depende en gran medida de la CPU y de la GPU. En este sentido, tanto PS5 como Xbox Series X contarán con un procesador Zen 2 equipado con núcleos y dieciséis hilos, basado en un diseño monolítico idéntico al de las APUs Ryzen 4000. Es importante contextualizar bien todo esto, y entender bien lo que significa. El procesador de ambas consolas tendrá 8 MB de caché L3, una cantidad muy baja (un Ryzen 7 3700X suma 32 MB de L3), y además funcionará a frecuencias de 3,6 GHz en Xbox Series X y 3,5 GHz (dinámicos) en PS5, unos valores algo bajos para los estándares actuales.

La conclusión que debemos sacar es muy simple, el rendimiento de la CPU de Xbox Series X y PS5 no va a estar al nivel de un procesador Ryzen 7 3700X, aunque obviamente marcará un salto enorme frente al famélico Jaguar de AMD que monta la generación actual de consolas.

En cuanto al núcleo gráfico tenemos dos GPUs Radeon RDNA 2, aunque la versión que utiliza PS5 carece de algunas funciones importantes, según comentó un ingeniero de la propia Sony. Esta consola suma 2.304 shaders, 144 unidades de texturizado, 64 unidades de rasterizado y alcanza unas frecuencias máximas de 2,23 GHz. Por contra, la GPU de Xbox Series X utiliza la arquitectura RDNA 2 con todas sus funciones avanzadas, y cuenta con 3.328 shaders, 208 unidades de texturizado, 80 unidades de rasterizado y tiene una frecuencia de 1.825 MHz fijos.

Dado que el hardware dedicado a acelerar trazado de rayos depende de las unidades de texturizado vemos que se cumple una de las cosas que ya os adelanté en su momento, y es que Xbox Series X tendrá una mayor potencia trabajando con dicha tecnología, ya que suma más unidades de computación y tiene, por tanto, más unidades de texturizado.

En resumen, el precio de PS5 es el mismo que el de Xbox Series X, pero la segunda es más potente. A continuación os dejo un desglose completo con las especificaciones de cada una de ellas para que tengáis totalmente claro lo que ofrecen.

Especificaciones de PS5

Procesador Zen 2 de ocho núcleos y dieciséis hilos a 3,5 GHz (frecuencia variable).

GPU Radeon RDNA 2 (sin algunas funciones avanzadas) con 2.304 shaders, 144 unidades de texturizado y 64 unidades de rasterizado a 2,23 GHz (frecuencia dinámica).

Hasta 10,28 TFLOPs de potencia, siempre que se mantenga la frecuencia de 2,23 GHz.

16 GB de memoria GDDR6 unificada con un ancho de banda de 448 GB/s (bus de 256 bits).

Chip de sonido Tempest.

Unidad SSD de alto rendimiento a 5,5 GB/s (sin compresión) y con una capacidad de 825 GB.

Lector de Blu-Ray 4K opcional.

Soporte de unidades de ampliación SSD NVMe de alto rendimiento en formato tarjeta.

Precio de PS5: 499,99 euros con unidad óptica, 399,99 euros sin unidad óptica.

Especificaciones de Xbox Series X

Procesador Zen 2 de ocho núcleos y dieciséis hilos a 3,8 GHz (3,6 GHz con 16 hilos activos).

GPU Radeon RDNA 2 con 3.328 shaders, 208 unidades de texturizado, 80 unidades de rasterizado y una frecuencia de 1.825 MHz.

12,1 TFLOPs de potencia sostenida.

16 GB de memoria GDDR6 unificada con 10 GB a 560 GB/s y 6 GB a 336 GB/s (bus de 320 bits).

Chip de sonido 3D.

Unidad SSD de alto rendimiento a 2,4 GB/s (sin compresión) y con una capacidad de 1 TB.

Lector de Blu-Ray 4K.

Soporte de unidades de ampliación SSD NVMe de alto rendimiento en formato tarjeta.

Precio de Xbox Series X: 499,99 euros.

Xbox Series X gana en hardware, ¿pero qué ocurre con los juegos, los servicios y la retrocompatibilidad?

El precio de PS5 es muy arriesgado. Entiendo que este comentario no gustará a los fans de Sony que tienen claro que van a comprar una PS5 pase lo que pase, pero antes de que alguien venga a tildarme de algo que no soy me permito recordar que tengo una PS4 desde hace bastante tiempo, y que la he disfrutado mucho, aunque juego principalmente en PC.

Dicho esto, me explico. El precio de PS5 me parece algo arriesgado porque Sony va a lanzar al mercado una consola mucho menos potente que Xbox Series X, pero piensa cobrar lo mismo por ella. Es el mismo error que cometió en su momento Microsoft con Xbox One, aunque con la particularidad de que con aquella al menos te llevabas un Kinect. Sí, ahora puedes usarlo como pisapapeles, pero en su momento era prometedor.

Sony se ha lanzado a la nueva generación con una apuesta arriesgada, ya que el valor de su consola no solo se ve lastrado por una menor potencia a nivel de hardware, sino que además presenta una retrocompatibilidad que está muy por debajo de Xbox Series X. Como sabéis los que nos leéis habitualmente, PS5 solo será compatible, en su lanzamiento, con algunos juegos de PS4, y poco a poco se irá ampliando su retrocompatibilidad. Por contra, Xbox Series X será retrocompatible con todos los juegos de Xbox One, con casi todos los de Xbox 360 y con algunos de Xbox. Para que nos entendamos, sería como si PS5 fuese retrocompatible con PS4, PS3 y PS2. Sí, representa un valor enorme.

Nos quedan los servicios y los juegos. En el primer caso sigo pensando que Microsoft ha jugado mejor sus cartas con el Game Pass, pero en el segundo me inclino a favor de PS5. Los juegos exclusivos que ha presentado Sony para su nueva consola son, en general, más interesantes y más atractivos que los que ha presentado el gigante de Redmond. Con esto no quiero decir que Xbox Series X no vaya a tener exclusivos interesantes, pero está claro que Sony ha sabido jugar mejor esa carta, al menos de momento.

Si has llegado hasta aquí y te preguntas qué consola deberías comprarte siento decirte que no es mi trabajo decidir por ti. Piensa qué te importa más, qué juegos son tus favoritos y qué franquicias presentes y futuras quieres jugar sí o sí, y decide en consecuencia (y por ti mismo).

Antes de terminar aprovecho para compartir con vosotros un resumen con los juegos más interesantes que ha mostró Sony en el evento de ayer. Tened en cuenta que no todos serán exclusivos de dicha consola, de hecho algunos de los más importantes, como Resident Evil Village, llegarán también a Xbox Series X. Como dijimos, el precio de PS5 será de 499,99 euros (399,99 euros sin unidad óptica), y se podrá comprar a partir del 19 de noviembre.