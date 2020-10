Todos aquellos que hayan jugado alguna vez al primer The Legend of Zelda, seguramente verán en este Zelda Remastered una oportunidad para revivir viejos tiempos, reencontrarse con el Link primigenio en su primera aventura en la que, como quizá recuerdes, debía rescatar a la princesa Zelda. Para ello deberá recorrer Hyrule en busca de la Trifuerza, indispensable para poder llegar a la guarida de Ganon, en la montaña de la muerte, con el objetivo de rescatar a la joven princesa.

Parece que fue ayer (bueno, anteayer…) cuando, con este título, nació una de las sagas más prolíficas y queridas de Nintendo (y una excelente fuente de ingresos por la vía del merchandising), cuyo último título hasta el momento es el que la crítica considera uno de los mejores juegos de la historia: The Legend of Zelda: Breath of the Wild y que ya sabemos que próximamente tendrá una continuación (y no, no me refiero a Genshin Impact). ¿Y qué mejor momento que estar a la espera de «lo último» para dar un salto y revisitar «lo primero»? Eso es justo lo que nos propone Zelda Remastered, un mod no oficial que ha visto la luz esta semana.

Aclaro, porque es importante, que se trata de un remake creado por la comunidad modder, sin respaldo alguno de Nintendo y que, es más, podría enfrentarse a acciones legales por parte de la compañía. Que, como siempre en estos casos, pienso que sería un error a nivel de imagen. Al fin y al cabo estamos hablando de un título de 1986, por lo que poco recorrido comercial le queda después de 34 años. Es su prerrogativa, en cualquier caso, por lo que habrá que esperar para ver si Nintendo actúa de algún modo o, por el contrario, observa este mod con los mismos ojos que la comunidad.

Esto ya te habrá llevado a deducir (si es que no lo habías hecho antes) que hablamos de una revisión del juego diseñada específicamente para emulador. Para jugar Zelda Remastered tendrás que emplear el popular emulador Mesen, que permite volver a disfrutar de los títulos de la NES en PC (Windows y Linux).

Entrando en más detalles, Zelda Remastered emplea Zelda 1 Redux como base, requiere la ROM original del juego (y, por lo tanto, deberás tener un cartucho original para jugarlo sin saltarte la ley) y aumenta la resolució, mejora las texturas y el audio, y trae nuevos entornos animados. Además, aumenta el framerate, cambia el aspecto de algunos títulos mejorando las tipografías e introduce mejoras en la jugabilidad y los controles del juego.

Más información y descarga de Zelda Remastered aquí