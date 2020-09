Exynos 1000, ¿mejor rendimiento que el Snapdragon 875?

Que una de las «peleas» más interesantes de 2021 la protagonizarán Qualcomm y Samsung con sus Snapdragon 875 y Exynos 1000 respectivamente es algo que, a estas alturas, a nadie pilla ya por sorpresa. Ambas compañías llevan bastante tiempo trabajando en la futura generación de sus tope de gama para dispositivos y, quizá peco de optimista, pero las expectativas sobre ambos, a día de hoy, son muy, muy elevadas.

Aunque en las quinielas, son más las apuestas por el chip de Qualcomm, algo que se entiende principalmente por los mediocres resultados ofrecidos por la generación actual del integrado de Samsung, leemos hoy en GMS Arena que la coreana podría adelantar a Qualcomm con su Exynos 1000, ya que unas pruebas de rendimiento filtradas en un foro coreano indican que, montados ambos en el mismo dispositivo, el Exynos 1000 es más rápido que el Snapdragon 875.

Un punto importante, eso sí, es que la información publicada en el foro al que hace alusión el artículo no incluye fotografías ni capturas de pantalla, solamente texto describiendo los resultados de la prueba. Es importante aclarar este punto porque, claro, nos hace tomar los datos con ciertas reservas y, por lo tanto, quedar a la espera de otros análisis en los que, esa vez sí, podamos confirmar mediante imágenes que se han probado tanto el Exynos 1000 como el Snapdragon 875 y, por supuesto, que las pruebas se han hecho en un mismo dispositivo.

¿Y qué dispositivo es ese?, te estarás preguntando seguramente. Pues bien, para realizar la prueba se habrían empleado dos Samsung Galaxy S21(o S30, todavía hay dudas sobre cuál será finalmente su nombre), el flagship de Samsung que esperamos para el primer trimestre de 2021. Uno de ellos equipado con un Exynos 1000, que está previsto que vea la luz también a principios del año que viene, y el otro con un Snapdragon 875, que si no fallan los cálculos será el primero en llegar, entre noviembre y diciembre de este mismo año. Adicionalmente, también habrían probado un Xiaomi Mi 11 con el Snapdragon 875.

Para las pruebas se habría empleado GeekBench, que habría arrojado los siguientes resultados:

Prueba Snapdragon 875 Exynos 1000 Diferencia Núcleo 1.159 1.302 +12,34% Multi-core 4.090 4.250 +3,91%

Resulta llamativo, sin duda, que la más que acusada diferencia de rendimiento, más de un 12%, cuando se prueban, de manera individual, los núcleos del Exynos 1000 frente a los del Snapdragon 875, quede reducida a menos de la tercera parte en las pruebas de rendimiento global de ambos integrados.

Debemos tener en cuenta, no obstante, que tanto al hablar de los chips como de los smartphones en los que fueron probados, con total seguridad son productos NO finales, es decir, prototipos (más o menos avanzados, eso ya es otra historia) y que es posible que en los próximos meses se produzcan cambios que afecten al rendimiento tanto del Exynos 1000 como del Snapdragon 875. No obstante, resulta interesante comprobar que Samsung estaría haciendo bien los deberes, y que quizá Qualcomm tenga que acelerar el ritmo para evitar verse destronada.

Hay, eso sí, otro punto importante a tener en cuenta, y es que algunas voces afirman que Samsung estaría teniendo algún problema con Cortex-X1, la arquitectura ARM empleada tanto en el Exynos 1000 como en el Snapdragon 875 y, a consecuencia de dicho problema, del que no se conocen más detalles, la firma coreana se habría visto forzada a acelerar el rendimiento de los núcleos por encima de lo definido en la especificación. Esto podría explicar la diferencia que comentábamos antes en lo referido al rendimiento individual de los núcleos y al general de los integrados.

Sea como fuere, parece que la próxima generación de integrados para dispositivos móviles va a resultar todo un éxito para Samsung. Y no lo digo solo por el rendimiento del Exynos 1000 al que apunta esta prueba, no, es que además, según varios rumores, es probable que Qualcomm haya confiado a Samsung la producción de sus Snapdragon 875. De confirmarse y no ocurrir problemas, 2021 podría ser un excelente año para la coreana en este sentido.