Todos tenemos un juego favorito. Puede que sea ese título al que hemos dedicado una enorme cantidad de horas a lo largo de varios años, o ese que hemos dejado aparcado en varias ocasiones, pero al que siempre hemos vuelto, o quizá ese otro juego por el que parece que nunca pasa el tiempo, y que nos sigue gustando tanto como el primer día.

Hace un tiempo os preguntamos qué juego elegiríais como vuestro título favorito de entre todos los que habéis tenido la oportunidad de disfrutar hasta el día de hoy. Lo sé, era una pregunta complicada, sobre todo para los que lleváis, como yo, casi treinta años disfrutando del mundo del os videojuegos. A pesar de todo, más de un valiente se atrevió a dejarnos su elección, y la verdad es que vimos un panorama bastante variado.

Hoy quiero lanzaros una pregunta mucho más curiosa e interesante, y también más difícil de contestar, aunque a priori no lo parezca: ¿cuál ha sido el juego que más tiempo habéis tenido instalado en vuestro PC? Y cuando digo PC me refiero en general, es decir, desde el momento en el que tuviste tu primer ordenador hasta el día de hoy.

DOOM ha sido siempre mi juego fetiche, y el que más tiempo tuve instalado

No puedo negarlo. Los que nos leéis habitualmente sabéis que soy un amante de la franquicia DOOM, y que el original de 1993 sigue siendo para mí el referente por excelencia dentro del género de acción en primera persona.

Sé que es un título que no ha envejecido nada bien, y es perfectamente comprensible, ya que tiene 27 años encima, pero tiene una esencia y una atmósfera verdaderamente única, tanto que, al menos en mi caso, lo ha hecho inmune al paso del tiempo. Con otros juegos de acción en primera persona de mediados de los noventa, como Blood por ejemplo, me ocurre exactamente lo mismo, me gustan tanto como el primer día, pero también hay excepciones, como Shadow Warrior y Duke Nukem 3D, dos juegos a los que no he vuelto desde hace mucho tiempo.

La verdad es que no puedo daros una cifra exacta de cuánto tiempo he tenido instalado DOOM, pero para que os hagáis una idea puedo confirmaros que ha estado presente en todos los ordenadores que he tenido desde 1995 hasta hoy. Sí, todavía lo tengo instalado en mi PC, y me sigue gustando tanto que hay veces en las que prefiero dedicarle un buen rato antes que ponerme con juegos actuales. Qué puedo decir, es esa esencia única, aunque reconozco que viene aderezada con una pizca de nostalgia.

Ahora os toca a vosotros, ¿cuál ha sido el juego que más tiempo habéis tenido instalado en vuestro PC? Nos leemos.