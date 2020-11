Los Creative SXFI Gamer se perfilan como unos auriculares para gaming que posicionan dentro de lo que podemos considerar como gama media, un sector que, como sabrán muchos de nuestros lectores, está muy concurrido, es decir, hay mucha competencia.

Para triunfar en un mercado tan competitivo es necesario marcar una diferencia importante que haga sentir al usuario que realmente debe elegir tu producto por encima de los de otras marcas, un desafío muy complicado que los Creative SXFI Gamer han afrontado con una serie de «armas» que, desde luego, no me han dejado indiferente.

Gracias a Creative España he tenido la oportunidad de analizar durante más de tres semanas los Creative SXFI Gamer. Analizar un producto a fondo requiere tiempo, no solo para poder formar una valoración más profunda del mismo, sino también para determinar cómo evoluciona este y cómo cambia nuestra percepción del mismo tras varias series de uso intensivo en diferentes momentos.

He dedicado muchas horas a probar los Creative SXFI Gamer, y por fin tengo todo lo que necesito para contaros qué me han parecido. Hay muchas cosas que leer, así que poneos cómodos, que empezamos.

Creative SXFI Gamer, primer vistazo

Como he dicho al principio del artículo, los Creative SXFI Gamer son unos auriculares para gaming que posicionan directamente en la gama media, ya que tienen un precio de 129,99 euros. Creative ha ajustado el precio bastante bien, ya que estos auriculares presentan un diseño muy cuidado y tienen una excelente calidad de acabados. En este sentido destaca la utilización de piel sintética y espuma viscoelástica con efecto memoria en las almohadillas de las orejeras, y el cable UB Type-C, que está hecho de cobre reforzado con kevlar y tiene un revestimiento de aluminio y cobre.

La calidad de construcción de los Creative SXFI Gamer es muy buena, y las sensaciones que transmiten al tacto son, desde el momento en el que los sacamos de la caja, muy positivas, aunque me parece un error que las orejeras no puedan girar en 360 grados. Por lo demás nada que objetar, creo que Creative ha hecho un buen trabajo, en todos los sentidos, aunque sobre ello hablaremos más adelante.

Volviendo al diseño, tenemos una línea bastante sobria y con tintes minimalistas que convierten a los Creative SXFI Gamer en unos de los auriculares para gaming más discretos y elegantes que podemos encontrar ahora mismo en el mercado. Esto contrasta con el toque de iluminación LED RGB personalizable integrado en los laterales de cada orejera. Es posible, por ejemplo, utilizar un único color que combine con nuestro PC, o con nuestro escritorio, u optar directamente por la iluminación en arcoíris, todo un clásico dentro de los periféricos gaming. Podemos personalizar la iluminación a través del software SXFI Control.

Al tratarse de unos auriculares terminados en color negro la iluminación LED RGB en color rojo le sienta de maravilla, pero ya sabéis, este tema al final es cuestión de gustos, habrá quien prefiera el color amarillo, el azul o el rosa. En cualquier caso lo importante es que puedes ajustar en segundos la iluminación, así que no tendrás problema para adaptarla a cualquier cambio de estilo. Podemos conectarlos por USB o mediante jack de 3,5 mm.

El micrófono que traen los Creative SXFI Gamer, identificado como «CommanderMic», tiene un diseño clásico que encaja a la perfección con el acabado de los auriculares. Es extraíble, lo que significa que podemos quitarlo cuando no vayamos a utilizarlo, y tiene diseño acústico muy cuidado para ofrecer una alta calidad de voz. Creative ha incluido, además, un filtro para interferencias, y ha dado soporte a la tecnología SXFI inPerson, que mejora la supresión de ruido y la calidad de las conversaciones vía software.

Y hablando de software, no podemos pasar por alto la herramienta Super X-Fi, una solución muy interesante que mapea nuestra cabeza y nuestras orejas y que, gracias al apoyo de la inteligencia artificial, es capaz de crear una especie de sonido holográfico personalizado de alta calidad que consigue, en teoría, una experiencia más natural y realista. Creative asegura que sentiremos como si el sonido viniese de fuera de los auriculares, y que nos olvidaremos de que los llevamos puestos.

Los Creative SXFI Gamer tienen un diseño circumaural, lo que significa que cubren completamente la oreja para aislarnos del ruido exterior, algo que, obviamente, ayuda a mejorar la inmersión. Ya hemos completado nuestro primer vistazo, así que vamos a repasar las especificaciones clave de los Creative SXFI Gamer antes de entrar a contaros nuestra experiencia de uso.

Auriculares para gaming con sonido envolvente 5.1 o 7.1 virtual (estéreo cuando se conectan mediante jack de 3,5 mm).

Peso: 349 gramos con el micrófono montado.

Color negro, terminación en polipiel.

Sistema de iluminación LED RGB personalizable con 16,7 millones de colores.

Respuesta de frecuencia: 20–20,000 Hz.

Transductores de neodimio de 50 mm personalizados.

Respuesta de frecuencia: 100–16,000 Hz.

Sensibilidad: – 42 dBV / Pa.

Botones de control integrados en el auricular izquierdo dedicados a la función Super X-Fi, volumen, silenciar micrófono y activar o desactivar la iluminación LED RGB.

Micrófono extraíble compatible con SXFI inPerson.

Tecnología Super X-Fi para conseguir un sonido holográfico personalizado de alta calidad.

Cable USB de alta calidad hecho de cobre reforzado con kevlar y revestido de aluminio y cobre.

Compatible con Windows, macOS, PS4 y Nintendo Switch.

Creative SXFI Gamer: nuestra experiencia

Para empezar a utilizar los Creative SXFI Gamer no necesitamos hacer ningún tipo de ajuste. Estos auriculares se pueden conectar tanto por jack de 3,5 mm como por cable USB Type-C y USB Type-A (incluyen un adaptador), lo que los convierte en una solución que es virtualmente compatible con casi cualquier dispositivo. No obstante, debemos tener en cuenta que si utilizamos el jack de 3,5 mm estaremos limitados a sonido estéreo.

Si queremos sacarles el máximo partido posible necesitaremos, eso sí, la aplicación SXFI Control en PC (compatible con macOS y Windows 10). También podemos encontrar dicha aplicación en la App Store y en la Google Play Store, como os contamos en su momento cuando tuvimos la oportunidad de analizar los Creative Outlier Air V2. Dicha aplicación nos permite mapear las orejas y la cabeza para generar el efecto de sonido holográfico personalizado al que hemos hecho referencia, y también ofrece una serie de ajustes interesantes que cubren numerosas opciones de configuración.

Con la aplicación SXFI Control podemos personalizar diferentes ecualizadores, regular la iluminación LED RGB y seleccionar con un simple clic qué modo de sonido queremos utilizar: estéreo, sonido 5.1 envolvente o sonido 7.1 virtual. Sé que alguno me dirá que lo mejor es recurrir al sonido 7.1 y activar el sonido holográfico envolvente, pero la verdad es que esto no es del todo así. Hay contenidos que ganan mucho con esos ajustes, pero hay otros que no.

El sonido holográfico ofrece una experiencia verdaderamente única, de eso no hay duda, pero no me parece una buena opción para reproducir música, ya que crea un efecto envolvente con un toque demasiado artificial que hace que se pierdan algunos matices importantes. Con esto no quiero decir que la calidad de sonido que ofrece sea mala, de hecho ocurre todo lo contrario, pero sí que añade un artificio que empaña la naturalidad y la esencia de la canción, haciendo que todo suene con un toque tipo concierto demasiado extremo y forzado.

Con el sonido envolvente ocurre lo mismo al reproducir ciertos contenidos que provienen de fuentes distintas. Por ejemplo, si vas a escuchar música a través de Youtube o de fuentes que no tienen precisamente la mejor calidad, el modo estéreo será tu mejor amigo. Por contra, si vas a utilizar fuentes de calidad, el sonido 5.1 ofrece un resultado muy bueno. El modo 7.1 virtual da lo mejor de sí en juegos, ya que genera un efecto posicional fantástico.

Los Creative SXFI Gamer vienen con un perfil de sonido específico que está optimizado para mejorar el sonido posicional en juegos. Dicho perfil se conoce como «Battle mode», y está bastante conseguido, ya que crea una proyección y un posicionamiento de los sonidos en juegos realmente bueno, tanto que podemos ubicar desde qué dirección provienen los disparos en juegos como Battlefield V, o cómo de cerca tenemos a ese zombi que nos viene por la espalda en Resident Evil 2 Remake.

También los he probado en uno de mis juegos favoritos para analizar todo tipo de periféricos, DOOM Eternal. Este título es uno de los más «complicados» por la acción frenética que ofrece y por la gran cantidad de sonidos que se generan de forma simultánea (disparos, explosiones, los ruidos de los demonios y, como no, la música metal de fondo) y han cumplido con nota.

Por lo que respecta a la calidad de sonido no tengo nada que objetar. Haciendo un balance medio bajo los dos tipos de conexiones disponibles (jack de 3,5 mm y USB) y los diferentes modos que integra mi conclusión es clara, los Creative SXFI Gamer rayan a un gran nivel y compiten sin problema con otros modelos dentro de su mismo rango de precios. No obstante hay un pequeño problema, y es que el precio de los Creative SXFI Gamer está un poco por encima de la media en la que se sitúan sus rivales directos, lo que acaba empañando un poco su valor precio-prestaciones.

La calidad del micrófono no desentona en absoluto, ya que consigue una captura de voz nítida y limpia, apenas muestra problemas de «popeo» cuando emitimos sonidos plosivos muy marcados y reduce notablemente el ruido de fondo.

En cuanto a la ergonomía mi experiencia ha sido casi perfecta. Los Creative SXFI Gamer hacen un poco más de presión que otros modelos que he tenido la oportunidad de probar, siempre centrándome en su mismo rango de precios, pero el acolchado en espuma viscoelástica y el suave tacto de la polipiel amortiguan el impacto y ofrecen una comodidad total, incluso tras varias horas de uso (y con las gafas puestas).

He querido comprobar el grado de compatibilidad que ofrecen, y como cabía esperar funcionan casi con cualquier cosa, gracias al jack de 3,5 mm. Los he conectado a mi PS4, a varios smartphones y tablets, y obviamente también a mi PC basado en Windows 10, y han funcionado sin ningún tipo de problemas.

Notas finales: un valor interesante, aunque con matices a mejorar

Los Creative SXFI Gamer son una alternativa interesante para aquellos usuarios que busquen unos auriculares con una gran calidad de construcción, una ergonomía cuidada, una alta calidad de sonido y un elevado grado de compatibilidad, ya que, como hemos dicho, funcionan prácticamente con cualquier dispositivo gracias al conector jack de 3,5 mm.

Sin embargo, también tienen pequeñas carencias. A mi juicio, una de las más importantes es el precio, ya que resulta algo elevado teniendo en cuenta lo que podemos encontrar actualmente en el mercado en la franja que va desde los 90 hasta los 130 euros. Con todo, es indudable que los Creative SXFI Gamer ofrecen un valor notable en relación calidad, precio y prestaciones.

Otro aspecto a mejorar es el tema del sonido holográfico envolvente. Es cierto que, en algunos casos, la experiencia que ofrece llega a ser bastante buena, pero por desgracia no han sido suficientes como para poder calificarnos de algo más que excepciones. Repito, la calidad de sonido que ofrece este modo es buena, pero añade, como dije, un toque artificioso que cambia por completo la esencia de la música que estemos escuchando, algo que, personalmente, no me ha gustado nada.

Por lo que respecta a la integración, la compatibilidad y el soporte, Creative ha hecho un excelente trabajo con los auriculares SXFI Gamer. Todo lo que hemos expuesto nos lleva a una conclusión clara, y es que los Creative SXFI Gamer son una opción a tener en cuenta dentro de su rango de precios.

Ten en cuenta que los Creative SXFI Gamer dan lo mejor de sí en juegos, por lo que los veo como una opción recomendable, principalmente, para aquellos que vayan a utilizarlos sobre todo para jugar en PC. Con todo, su calidad de sonido en modo estéreo es muy buena, así que podrás disfrutar de una experiencia de uso estupenda incluso a través del venerable jack de 3,5 mm.