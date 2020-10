La firma Creative presentó esta semana los Outlier Air V2, unos auriculares inalámbricos que se convierten en los sucesores de los Outlier Air, una generación que ofrecía un sonido de calidad y una buena experiencia de uso en general, pero que presentaba algunas carencias importantes y tenía un precio demasiado elevado.

He querido empezar el análisis destacando las deficiencias de los Outlier Air de primera generación por una razón muy sencilla, y es que Creative ha demostrado que los errores están para resolverlos, y para aprender de ellos. Los Outlier Air V2 son, como vamos a ver en este artículo, todo un ejemplo de ello.

Como os dije cuando se produjo la presentación de los Outlier Air V2, Creative España nos envío una unidad de prueba de estos auriculares para realizar un análisis, y hoy, por fin, estamos listos para compartir nuestra experiencia con vosotros. Antes de entrar en materia queremos dar las gracias a Creative, ya que sin ellos este análisis no habría sido posible.

Creative Outlier Air V2: diseño y especificaciones

Los Outlier Air V2 de Creative mantienen el diseño de los modelos de primera generación, pero introducen pequeños cambios a nivel estético que les dan un toque más atractivo. Lo más destacable es la terminación en color azul metálico con detalles en negro, que luce mejor que el acabado totalmente en negro del modelo de primera generación. Por lo demás, ambos mantienen la misma ergonomía y el sistema de iluminación LED que nos avisa del estado en el que se encuentran los auriculares.

Las sensaciones que transmiten los Outlier Air V2 en la mano son buenas. Tienen un tacto sólido y una calidad de construcción propia de modelos más caros. En este sentido, Creative ha hecho un trabajo excelente, y la supresión del sistema de pulsaciones por botón para interactuar con los auriculares ha sido todo un acierto.

Esa era, precisamente, una de las carencias más importantes de los Outlier Air de primera generación, todas las interacciones y comandos se realizaban con pulsaciones en los botones de cada auricular. Creative ha sustituido ese sistema en los Outlier Air V2, y ha optado por una interfaz táctil que resulta mucho más cómoda, intuitiva y fácil de utilizar, y que mejora, a su vez, la calidad de construcción al eliminar el mecanismo del botón.

Por lo que respecta a la ergonomía, los Outlier Air V2 tienen un formato «in ear» bastante tradicional que combina una base donde se integran los componentes clave, así como la interfaz táctil, con una extensión de menor tamaño en cuyo extremo se integra una almohadilla de silicona. Dicha extensión tiene un recorrido bastante largo, lo que facilita la colocación de los auriculares en casi cualquier tipo de oreja. Solo tienes que insertar la almohadilla y rotar la parte superior hasta que te encuentres cómodo.

La base de carga tiene un diseño minimalista y presenta también una buena calidad de construcción. Mi único «pero» es que resulta bastante grande para los estándares actuales. Con todo, no es un problema importante, ya que, como veremos más adelante, la autonomía que ofrecen los Outlier Air V2 es muy buena, y no necesitaremos recurrir a la base de carga salvo en situaciones específicas.

En la caja encontramos un conjunto de almohadillas de silicona que podremos cambiar fácilmente. Esto nos permitirá elegir aquellas que mejor se adapten a nuestras orejas, una cuestión que resulta más importante de lo que pueda parecer a simple vista, ya que de ellas dependerá el nivel de aislamiento del exterior que podremos disfrutar.

Tras este primer vistazo, estamos listos para repasar las especificaciones de los nuevos Outlier Air V2 de Creative.

Auriculares inalámbricos compatibles con el estándar Bluetooth 5.0.

Compatibles con los códecs de sonido aptX, AAC y SBC.

Certificación IP5X de resistencia al polvo y al agua.

Transductores de 5,6 mm con una membrana de grafeno.

Compatible con el sistema de sonido envolvente holográfico Super X-Fi.

Hasta 12 horas de autonomía por carga, y 34 horas con la base de carga.

Cable de carga USB Type-C a USB Type-A.

Controles táctiles en cada auricular.

Sistema de iluminación LED como indicador de estado.

Micrófonos omnidireccionales con una respuesta de frecuencia de 100–10,000 Hz, una sensibilidad de – 42 dBV / Pa y tecnología Qualcomm cVc 8.0.

Peso: 6 gramos cada auricular, 60 gramos la base de carga.

Respuesta de frecuencia: 20–20.000 Hz.

Tiempo de carga: entre una y dos horas.

Batería: 450 mAh en el estuche de carga, 80 mAh en cada auricular.

Interfaz táctil con comandos sencillos.

Precio: 69,99 euros.

Creative Outlier Air V2: nuestra experiencia

Lo primero que me ha llamado la atención de los Creative Outlier Air V2 nada más sacarlos de la caja ha sido la sensación de calidad que transmiten. Comparados con otros auriculares inalámbricos que he tenido la oportunidad de probar son un poco grandes, pero tienen un peso más que razonable, 6 gramos cada auricular.

La base de carga tiene una terminación muy buena y un diseño elegante y muy cuidado. Raya a un gran nivel, aunque es cierto que tiene un tamaño bastante grande (por encima de lo habitual cuando hablamos de auriculares inalámbricos), y esto puede ser un problema a la hora de llevarla con nosotros en casos concretos.

Para abrir la base de carga solo tenemos que empujar desde la base opuesta al conector de carga. Los dos espacios reservados a los auriculares están imantados, lo que facilita la colocación de los auriculares (basta con dejarlos caer, entran «solos) y los mantiene en su sitio. Volviendo al lateral donde se encuentra el conector de carga, que como anticipamos es de tipo USB Type-C, tenemos tres indicadores LED. El primero y el tercero indican el nivel de carga de los auriculares izquierdo y derecho, respectivamente, mientras que el indicador central muestra el nivel de batería que le queda a la base de carga. Estas son las combinaciones de colores y sus significados:

Base de carga : si está en verde indica batería alta, si está en amarillo batería media, y si está en rojo nos dice que la batería está baja.

: si está en verde indica batería alta, si está en amarillo batería media, y si está en rojo nos dice que la batería está baja. Indicador de carga, tanto de auriculares como de la base: el verde indica que está a un 90%, el rojo que está cargando, y si no vemos ninguna luz significa que la carga ha terminado.

Entro ahora a hablaros de la ergonomía de los Creative Outlier Air V2. Son cómodos, muy cómodos, y la verdad es que ejercen un efecto aislante tan bueno que he podido usarlos sin problema en el gimnasio con todas mis rutinas. No he notado la más mínima incomodidad, y en ningún momento he tenido la sensación de que fuesen a caerse o a salirse de la oreja, un logro importante, sobre todo si tenemos en cuenta que siempre hago los entrenamientos con la mascarilla puesta.

Al hacer algunos movimientos desde posiciones con el torso inclinado hacia adelante, por ejemplo, o repeticiones con pesos máximos en los que la tensión acumulada es muy grande y «mueves hasta las orejas», sí que he notado que los Creative Outlier Air V2 se han desplazado ligeramente, pero nada fuera de lo normal. Sobresalientes en ergonomía y en ajuste, ¿pero qué hay de la calidad del sonido y de las interacciones?

Vamos a empezar con el tema de la vinculación con otros dispositivos. Los he utilizado con un reproductor MP3, con un iPhone 8 Plus y con un Realme 5 Pro, y no he tenido el más mínimo problema con ninguno de ellos. La vinculación se lleva a cabo en unos segundos, sin complicaciones, y una vez establecida mantiene una estabilidad muy buena. Durante todas las horas de uso que le he dedicado nunca he llegado a perder la conexión. Es cierto que al alejarme mucho del reproductor MP3 en el gimnasio notaba microcortes, pero nada fuera de lo normal.

Las interacciones son muy cómodas y naturales, gracias a la interfaz táctil que ha añadido Creative a los Outlier Air V2. En la imagen adjunta podéis encontrar un resumen completo con las diferentes pulsaciones que podemos hacer para interactuar con los auriculares. Quiero hacer un inciso importante antes de terminar, y es que debemos marcar bien los toques para que se reconozcan correctamente. Puede parecer algo negativo, pero de hecho es todo lo contrario, ya que actúa como medida para reducir al mínimo los problemas derivados de las pulsaciones accidentales.

El nivel de integración con Siri y con Google Assistant es excelente, y la calidad de voz en llamadas raya a un buen nivel, pero donde realmente brillan los Outlier Air V2 es en la calidad de sonido. Su precio de venta está por encima del rango de más popular entre los usuarios que buscan soluciones económicas (menos de 40 euros), pero lo compensan ofreciendo un nivel de prestaciones muy superior, y un sonido que roza el sobresaliente, incluso con canciones complicadas que integran sonidos graves muy marcados y múltiples instrumentos sonando a la vez.

En cuanto a la tecnología Super X-Fi, debo decir que tengo sensaciones enfrentadas. Es cierto que genera un efecto envolvente bastante llamativo, pero no me ha terminado de gustar. Lo probé durante unos minutos en iOS, y al final acabé volviendo al sonido natural porque me resultaba más auténtico y menos «artificial». No puedo describirlo de otra forma.

Por lo que respecta a la autonomía nada que objetar. Tengo la costumbre de guardar siempre los auriculares en la base de carga, y no he tenido que empezar a preocuparme por conectarla al PC durante más de una semana, así que sobresaliente en este sentido.

Notas finales: un trabajo bien hecho

Los Creative Outlier Air V2 posicionan dentro de lo que podemos considerar como auriculares inalámbricos de gama media, un sector muy concurrido y bastante complicado, pero gracias a las mejoras que introducen frente al modelo de la generación anterior han logrado hacerse un hueco, y posicionan como una opción a tener muy en cuenta.

Son cómodos, tienen un diseño atractivo y una calidad de construcción por encima de la media. Su autonomía es excelente, nos permitirán disfrutar de cualquier canción con una calidad propia de modelos más caros, y podrán estar con nosotros durante mucho tiempo, incluso aunque cambiemos de smartphone, ya que se integran a la perfección con Siri y con Google Assistant.

Lo tengo claro, los Creative Outlier Air V2 ofrecen un valor muy sólido por 69,99 euros, y confirman que no es necesario gastar barbaridades para disfrutar de un sonido de calidad y de una buena experiencia de uso. La aplicación para activar el efecto Super X-Fi no ha llegado a cumplir mis expectativas, pero son, en general, una buena compra.