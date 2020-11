Planeado como uno de los títulos exclusivos de lanzamiento para las Xbox Series X y Series S, The Medium, un título presentado bajo el novedoso concepto de correr dos dimensiones renderizadas de manera simultánea a tiempo real con una experiencia de juego que apunta a ser de lo más destacado dentro de la nueva generación de consolas, ha sido retrasado.

El aviso ha llegado hace apenas unas horas por parte de Blobber Team, y la publicación de una pequeña carta en sus redes sociales, en las que se ha anunciado ya su futura fecha, el 28 de enero de 2021. Sin embargo, lo que más nos llama la atención de este comunicado es la propia razón del retraso: «No fue una elección fácil de tomar, pero se hizo debido a la situación de COVID-19 en Polonia, así como al calendario actual de otros juegos en el mercado«.

Y es que aunque los desarrolladores de The Medium no hayan hecho ninguna mención específica a CD Projekt Red, sin duda parece obvio que la última fecha de Cyberpunk 2077, fijada para el 19 de noviembre, ha sido el detonante.

De hecho, no se trata del primer estudio en mover la fecha de lanzamiento de su último juego para evitar coincidir con el tremendo hype de este juego, con otros casos como el retraso de Everspace 2 el pasado mes de octubre, cuyos desarrolladores fueron bastante más explícitos: «Somos conscientes de que los fanáticos de Everspace 2 no estarán contentos, pero competir con el videojuego posiblemente más esperado de la historia no es una buena idea». Un retraso del que sin duda Rockfish Games ya se arrepiente, dado el cambio de fecha de última hora que sufrió Cyberpunk 2077.

Así pues, sin duda el mayor afectado del retraso de The Medium será Microsoft, que tras el retraso de Halo Infinite, vuelve a perder otro de sus títulos exclusivos de lanzamiento más destacables, y una oportunidad crucial para destacar las capacidades de resolución 4K a 30 FPS de sus nuevas consolas.