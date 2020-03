Plague Inc. cambia el chip y te permitirá erradicar el virus, en vez de propagarlo

Seguimos con el monotema aunque sea fondo, y es que todo gira en torno al coronavirus estos días. Así es como Plague Inc., un peculiar juego de estrategia lanzado en 2016, pegó el pelotazo a principios de este año, mucho antes siquiera de que la idea de una pandemia a nivel global se vislumbrase como plausible para la mayoría de la población.

A finales de enero y con la epidemia ya desatada en China, Plague Inc. vio impulsadas sus ventas en las diferentes plataformas en las que está disponible, y son muchas: el juego se puede encontrar a la venta para PC (Windows, Mac, Linux), para consolas (PS4, Xbox One, Nintendo Switch) para móviles (iOS y Android, este último gratuito) e incluso existe una versión como juego de mesa, al tiempo que han publicado variantes de temática geopolítica en base el mismo sistema de juego.

Tal ha sido el éxito alcanzado por Plague Inc. que sus desarrolladores han tenido que avisar públicamente de que no utilizan un modelo científico real, y aun así, como ellos mismos se enorgullecen en destacar, han sido invitados por el mismísimo Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) estadounidense para realizar charlas sobre los modelos de enfermedad que aplican en el juego.

Plague Inc., «el juego del coronavirus»

Pero, ¿de qué va exactamente Plague Inc.? Su descripción no podía ser más explícita:

«¿Podrás infectar el mundo? Plague Inc. es una mezcla única de estrategia y simulación terroríficamente realista.

Tu patógeno acaba de infectar al paciente cero. Ahora tu misión es extinguir la humanidad propagando una epidemia letal mientras saboteas los esfuerzos de la población para combatirla.»

En efecto, a diferencia de la mayoría de títulos semejantes en cierta medida, Plague Inc. no propone al jugador salvar el mundo, sino acabar con él. Todo comienza con la creación de un patógeno con características muy específicas y el desarrollo no es otro que intentar expandirlo, mutaciones mediante, con el objetivo de que el contagio venza a la humanidad.

Sin embargo, lo que en cualquier otra situación resultaría en un divertimento sin más, en la actual crisis sanitaria en la que nos vemos inmersos ha llevado por un lado a la popularización del juego a cotas de éxito que sus creadores nunca hubiesen imaginado, pero también al reproche por hacer caja del desastre, a pesar de que no fuera su intención.

Las consecuencias han sido varias: de la prohibición en China, donde Plague Inc. ha sido eliminado de las tiendas de aplicaciones de iOS y Android, también de Steam, a la donación de 250 000 dólares para combatir el coronavirus por parte de Ndemic Creations, la compañía desarrolladora. Y una más: la vuelta de tuerca al modo de juego, que ya no solo se basará en propagar el virus, sino que permitirá erradicarlo.

¿Has jugado a Plague Inc.? Yo lo hice meses antes de que todo esto estallara y la verdad es que me pareció bastante aburrido: apenas tienes que diseñar el virus y ver cómo se expande, introduciendo cambios para dificultar su contención. Pero no cabe duda de que acertaron con la fórmula, aunque no se lo esperasen. A fin de cuentas, ¿quién podía prever que algo así sucediera. Estamos ante la primera gran pandemia en más de cien años.