Después de un año tan difícil, es normal esperar el Rewind 2020, el vídeo con el que YouTube despide el año, mostrándonos una recopilación de los momentos más destacables subidos a la plataforma. Siempre he pensado que los Rewind son la versión actualizada de esos programas con los que, desde hace ya muchos años, las televisiones nos recuerdan durante las últimas semanas de diciembre toda la actualidad del año que está a punto de concluir.

Sin embargo, y como una muestra más de lo anómalo de este 2020, YouTube ha comunicado, a través de su cuenta de Twitter, que no habrá Rewind 2020. Según el comunicado, la compañía 2020 ha sido un año distinto, y no les parece correcto comportarse como si no lo fuera y, en consecuencia, 2020 será el primer año desde 2010, cuando se publicó su primera edición, en el que no podremos ver la selección de los editores de YouTube.

Las primeras reacciones que he leído al respecto eran bastante positivas, parecía, no sé, una especie de medida de respeto a quienes lo han pasado mal este año, una muestra de sobriedad frente a un año muy difícil. Rewind 2020 podría ser considerado como una falta de consideración, como una frivolidad.

En ocasiones como ésta, toca lucir crespones negros, semblante serio y esperar a que, con un poco de suerte, 2021 sea mejor y, en consecuencia, podamos volver a disfrutar del recopilatorio de los mejores vídeos del año. Entiendo ese punto de vista, pero lo cierto es que no lo comparto y, lo que es peor, desconfío un poco de las explicaciones de YouTube con respecto a la razón por la que ha cancelado Rewind 2020.

Es cierto que ha sido un año difícil, mucho, pero es precisamente en los momentos difíciles, cuando es más necesario que nunca todo aquello que nos pueda ayudar a desconectar y a pensar en positivo. Un ejemplo claro de ello es el crecimiento que han experimentado plataformas como Twitch durante los peores meses de la pandemia. El coronavirus nos ha puesto en una situación muy complicada, y los alivios para sobrellevarlo son fundamentales. Muchas personas cerrarán 2020 con una enorme sensación de pérdida, y aunque la aportación positiva que podría hacer Rewind 2020 no sea comparable, para muchas personas sí que supondría unos minutos de desconexión de todo lo malo.

Obviamente los recopilatorios no son un homenaje al año que recopilan, pocos homenajes se merece este 2020 (aunque debería ser el año en el que, finalmente, la palabra «científico» reciba toda la consideración que merece). No, un recopilatorio extrae lo mejor de un año, haya sido éste mejor o peor, con el fin de intentar dejarnos con el mejor sabor de boca posible. Nadie se va a olvidar de las personas a las que ha podido perder en 2020, pero Rewind 2020 no debería pretender eso, ni menos aún restarle importancia a lo ocurrido. Simplemente es intentar endulzar un poco lo amargo.

Y pensando un poco mal, dudo mucho que en YouTube haya sido esa la principal razón para cancelar Rewind 2020. En la década de existencia de Rewind han ocurrido cosas maravillosas, sí, pero también sucesos horribles, pero hasta ahora nada había disuadido a YouTube de publicar su recopilatorio. Así pues, ¿qué es lo que verdaderamente ha llevado a la compañía a cancelar el recopilatorio de este año?

Me cuesta mucho no relacionar esta decisión con las malas críticas cosechadas por los Rewind de los últimos años. Por poner un ejemplo cercano, Rewind 2019, a las 48 horas de su publicación, ya se había convertido en el tercer vídeo de la plataforma con un mayor número de votos negativos. A día de hoy, suma 3,4 millones de valoraciones positivas frente a 9,2 millones de negativas. Los números no son mejores para Rewind 2018, con 2,9 millones de votos en positivo frente a 18 millones de valoraciones negativas. Tenemos que ir hasta 2017 para ver más votos positivos, 4,5 millones, que negativos, 2,3 millones.

Hace ya unos años que YouTube tiene problemas con los Rewind, y Rewind 2020 no tenía pinta de ir a ser una excepción. Así, y esto es lo que pienso, podría ser que el coronavirus no haya sido más que el pretexto perfecto para evitar repetir los malos resultados de años anteriores. Es evidente que las malas críticas de los recopilatorios son muy tenidas en cuenta por la compañía, más aún si tenemos en cuenta que es el vídeo más importante del año de los publicados directamente por la plataforma. Una solución sencilla que, no obstante, me parece tramposa.

Es obvio que YouTube debería pensar qué hacer con los Rewind, para evitar repetir los resultados de años anteriores, y Rewind 2020 habría sido un buen punto de partida para ello. Ya sea escuchando todas las críticas o, por el contrario, definiendo su criterio y explicándolo, guste más o guste menos. Pero eso de «Muerto el perro se acabó la rabia» queda un poco feo, especialmente si tú eres el veterinario que podría haber optado por otras soluciones.

YouTube todavía está a tiempo de dar marcha atrás y, finalmente, publicar su Rewind 2020. No creo que lo haga, pero estoy convencido de que esta decisión solo servirá para hacer que 2021 sea aún más difícil para el recopilatorio… si es que, finalmente, no aprovechan la oportunidad para dar por finalizada esta tradición. Una pena, la verdad. Espero, eso sí, que Luc Bergeron no siga el ejemplo de YouTube y, a finales de este infame 2020, nos alegre un poco con la decimotercera entrega de su recopilatorio «Best of web». Si no lo conoces, te invito a ver la duodécima, con la que despidió 2019.