Los primeros datos de rendimiento del Apple M1, el primer SoC del proyecto «silicon» con el que Apple iniciará la transición de hardware que conllevará el reemplazo de los procesadores de Intel usados en su línea de Mac, han aparecido en el sitio de testeo Geekbench. Y son elevadísimos, aunque convienen tomarlos con cautela.

Los resultados que ofrecen corresponden al rendimiento del Apple M1 sobre el MacBook Air, funcionando a una frecuencia de 3,2 GHz y con 8 Gbytes de memoria RAM, uno de los tres primeros ordenadores personales (y seguramente el más atractivo) que comercializará Apple con este SoC ARM.

El dato está a la vista. 1.680 puntos de rendimiento con un solo núcleo y 7.433 puntos usando los múltiples procesos que ofrecen los ocho núcleos del M1. Son superlativos y simplemente, no recordamos ningún chip bajo arquitectura ARM para equipos cliente que haya alcanzado esta puntuación.

Para ponerlo en perspectiva, el MacBook Pro de 16 pulgadas de gama alta que se comercializa con un procesador Intel Core i9, obtiene menor puntuación: 6.870 puntos en multinúcleo y 1.096 en la prueba de un solo núcleo. Más aún, la versión base del MacPro, la última estación de trabajo de Apple, «solo» obtiene 1.024 puntos con un solo núcleo y 7.989 puntos en multinúcleo.

Rendimiento del Apple M1: prometedor, pero con cautela

Ello quiere decir que el SoC ARM de Apple es «mejor» que un Core i9 o un Intel Xeon. Claramente no. Conviene tener sumo cuidado a la hora de valorar estos datos y realizar comparaciones entre arquitecturas distintas, que seguramente tengan objetivos y potencial muy distinto aunque en los resultados de estas pruebas logren puntuaciones similares e incluso superiores.

Estos benchmarks, además de ofrecer múltiple información o comprobación de funcionamiento, son herramientas que ofrecen una estimación del rendimiento de equipos informáticos o de alguno de sus componentes. Hablando de test sintéticos como este, simplemente son una aproximación y sus resultados no pueden ser concluyentes. Y mucho menos si se comparan con otro tipo de arquitectura. Tendremos que esperar a pruebas con cargas de trabajo reales para ver hasta donde puede llegar Apple.

Aún teniendo en cuenta lo anterior, confirmamos que Apple está haciendo un gran trabajo con el proyecto silicon. Y no puede sorprender a nadie teniendo en cuenta los antecedentes. No hay otra compañía que tenga tanta experiencia con ARM ya que se implicó en su desarrollo en sus inicios como Acorn Computer en los años 80 y los diseños propios que ha producido hasta ahora para sus dispositivos móviles han sido capaces de batir en rendimiento a grandes especialistas en semiconductores como Qualcomm o Samsung.

El Apple M1 de 5 nm es prometedor. Su CPU cuenta con ocho núcleos físicos divididos en dos bloques, uno de alto rendimiento para las tareas más exigentes que por la información filtrada funcionaría a 3,2 GHz y otro de alta eficiencia para rebajar el consumo energético y equilibrar prestaciones y autonomía. La GPU integrada es de nueva hornada, cuenta con 8 núcleos gráficos y 128 unidades de ejecución capaces de alcanzar una potencia de 2,6 TFLOPs. El SoC integra la unidad de procesamiento neural con 16 núcleos, controladoras y el chip de enclave seguro.

Gran diseño, no cabe duda, pero conviene tomar los datos de rendimiento con cautela. Y nos falta el software. Apple ha logrado una integración software-hardware casi perfecta con un control total de su plataforma, pero no es lo mismo abrir una página web en un navegador o ejecutar una app para móviles que ejecutar con suficiencia una aplicación de edición. O ejecutar los grandes juegos, otra de las grandes dudas en las posibilidades de los Mac con ARM.

Realmente, la ejecución de software ha sido el caballo de batalla de Microsoft de su proyecto (fracasado hasta ahora) con ARM. El Apple M1 es un buen comienzo, pero no son pocas las dudas que persisten del resultado final más allá que las puntuaciones de rendimiento del Apple M1 que nos llega de Geekbench sean muy elevadas.

Y cuidado con el marketing… Que en Apple son unos maestros. Nuestros compañeros de MCPRO han examinado una aseveración de Apple en la presentación: «And in MacBook Air, M1 is faster than the chips in 98 percent of PC laptops sold in the past year». No, Apple M1 no es más rápido que el 98% de los equipos con Windows.