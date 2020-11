PS5: primeros problemas en la next-gen de Sony

Apenas han pasado unas horas desde que las primeras unidades de PS5 han empezado a llegar a sus propietarios y, aunque en general los usuarios parecen estar más que contentos por el final de la espera, algunos están empezando a reportar fallos en determinadas circunstancias, unos fallos que afectan principalmente a la cola de descargas y también al modo de reposo. No parece tratarse de un fallo generalizado, pero sí que se están dando los casos suficientes como para que no parezca el problema puntual de unos usuarios, sino un problema que podría afectar a más consolas.

Las primeras menciones a los errores de PS5 la encontramos en Reddit, donde algunos usuarios han informado sobre un fallo que provoca que la imagen se congele, un problema que se ha reproducido con varios juegos, por lo que no es imputable a un juego en concreto, sino a la consola. Tras realizar algunas comprobaciones, los usuarios han llegado a la conclusión de que el problema está relacionado con alguna anomalía del modo de reposo de la consola.

No obstante, también hay una segunda teoría, que relaciona este problema con los puertos USB de la parte posterior de la PS5, así como de su conexión de red cableada (ethernet). El principal problema es que, de momento, Sony no ha emitido ninguna comunicación al respecto, por lo que son los usuarios, en base a sus propias experiencias, quienes tienen que intentar dar con la razón de ser del problema para, de este modo, poder disfrutar de su nueva consola sin problemas.

Por otra parte, un segundo problema parece afectar a la cola de descargas de la consola, y es que tras añadir algún juego a la misma, la descarga no se iniciaría, quedando la descarga pendiente. El problema, según cuenta IGN, es que aunque los juegos se muestran en PS5 indicando que el usuario los ha comprado, al acceder a PS Store para bajarlos los servidores de Sony no reconocen dicha propiedad y, por lo tanto, no permite descargarlos.

Según hemos podido leer, en algunos casos la única solución por la que han podido optar los usuarios es restaurar la consola a su configuración de fábrica, algo que puede resultar tremendamente frustrante tanto para aquellos usuarios que ya hayan configurado y personalizado su PS5, como para aquellos que ya hayan descargado varios juegos y, claro, quienes ya hayan avanzado en algún juego y no hayan podido hacer copia de seguridad de sus partidas guardadas.

Sony tampoco ha emitido comunicación alguna a este respecto, algo que esperamos que haga a la mayor brevedad posible. Es común que las primeras versiones del software (y esto incluye los sistemas operativos, también los de las consolas) tengan algunos problemas. Ahora el punto clave es que la compañía identifique la causa de ambos problemas y publique una actualización a la mayor brevedad posible.