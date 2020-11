Office para Mac: cómo funcionará en M1?

Con la llegada de los primeros Mac con Apple M1, una pregunta importante es qué ocurrirá con el software que, como la suite Office para Mac, es una herramienta de trabajo empleada diariamente por muchos usuarios. Y es que las promesas de rendimiento de los nuevos chips de Apple son muy tentadoras y, de confirmarse, supondrán todo un éxito para los de Cupertino, pero dicho logro quedaría ensombrecido si el precio del rendimiento es, como ya planteé hace unos meses, la compatibilidad.

En lo referido a Office para Mac, tanto la versión 2019 con Office 365, Microsoft ya informó hace unos meses, con Apple Silicon recién presentado en el WWDC 2020, que estaba trabajando con Apple para asegurar la compatibilidad de su suite ofimática con estos nuevos dispositivos. Unos trabajos que, según sabemos hoy por Onmsft, han avanzado algo los últimos meses. ¿Y son buenas o malas noticias? Pues ni una cosa ni la otra. De momento, solo lo que cabía esperar.

Como ya te contamos con el lanzamiento de MacOS Big Sur, éste será el primer sistema operativo de Apple que tendrá que funcionar tanto en ordenadores con Apple M1 como con Intel x86, dos arquitecturas distintas, algo que supone un importante desafío técnico. No es la primera vez, eso sí, que MacOS se tiene que enfrentar a una situación similar, ya ocurrió con el salto de PowerPC a Intel, y en aquel momento la experiencia fue positiva. No obstante, un éxito pasado no significa necesariamente que se vaya a repetir en el futuro.

Para facilitar esta transición, y como ya se hizo en el salto de PowerPC a Intel, Apple se apoya en Rosetta, en este caso Rosetta 2, una función del sistema operativo que permite que el software diseñado para MacOS sobre Intel pueda ejecutarse en los nuevos Mac con Apple M1. Y así, hasta que los desarrolladores empiecen a publicar versiones de sus aplicaciones desarrolladas específicamente para la nueva plataforma. Y así es como funcionará Office para Mac, mediante Rosetta 2.

La parte positiva es que, según informa Microsoft, han realizado varias modificaciones en Office para Mac, para optimizar su rendimiento (en la medida de lo posible). Así, todos los compradores de Macs con Apple M1 que quieran emplear Office para Mac, deberían asegurarse de instalar la versión de noviembre de 2020 (compilación 16.43) o posteriores, pues su rendimiento será bastante mejor que el de versiones anteriores, no optimizadas para Rosetta 2.

Con respecto a las versiones desarrolladas específicamente para Apple M1 de las apps de Office para Mac, eso tendrá que esperar, de momento no hay fecha para la publicación de las mismas. Esto no es un problema acuciante, pero sí que supone desaprovechar, por completo, esas prestaciones que Apple nos ha prometido con sus nuevos sistemas. Esto, claro, no depende de los de Cupertino, sino de Microsoft, y por el bien de los usuarios de estos nuevos sistemas, esperemos que lleguen lo antes posible.