Xbox Series X: como una RTX 2060 con trazado de rayos

Ya son unos cuantos meses los que llevamos intentando determinar cuál será el rendimiento gráfico de Xbox Series X y S, así como de PlayStation 5, la esperada nueva generación de consolas de Microsoft y Sony. Esto nos ha llevado, de un tiempo a esta parte, a tener que intentar extraer conclusiones a partir de los pocos datos que se iban sabiendo. En su momento hubo muchas personas que interpretaron dichas conclusiones como opiniones personales, pero ni era ni es así. Todos tenemos opiniones pero, salvo que indiquemos lo contrario, lo que hacemos en MuyComputer es informar.

Aclaro esto porque hace ya bastante tiempo que planteamos que el rendimiento de la Xbox Series X sería equiparable al de una NVIDIA GeForce 2070, y esa fue una de las razones por las que afirmamos, ya en su momento, que la serie RTX 30 era, probablemente, uno de los golpes más duros que iba a recibir esta nueva generación (algo que afecta tanto a Microsoft como a Sony), dejándolas obsoletas antes de su llegada al mercado.

Digital Foundry ha publicado hoy un vídeo en el que podemos ver una Xbox Series X moviendo Watch Dogs: Legion y, en versión resumida, al activar el trazado de rayos nos encontramos con un rendimiento que podemos asemejar al de una RTX 2060 Super, y que en determinadas circunstancias incluso queda un poco por detrás de lo que ofrece la tarjeta de gama media de la anterior generación de NVIDIA. Resulta curioso porque nos criticaron diciendo que nuestra valoración era muy negativa… y al final parece que, al contrario, nuestras expectativas estaban un tanto por encima de lo que ha resultado ser la realidad.

Por ponerle números a la comparativa establecida en el vídeo, si activamos el trazado de rayos nos encontramos con que una RTX 2060S es capaz de mover Watch Dogs: Legion con resolución 4K por encima de los 30 frames por segundo. Xbox Series X, sin embargo, debe realizar múltiples ajustes para mantener la tasa de 30 fotogramas por segundo. ¿Qué ajustes? Moverse en una resolución dinámica entre 900p y 1.080p, bajar la calidad gráfica a un nivel intermedio o reducir la profundidad de la imagen que se muestra. No son ajustes menores. Y el resultado lo puedes ver en esta imagen:

La imagen que se muestra en el recuadro es cómo se ve el juego en una Xbox Series X con el trazado de rayos activo y, de acuerdo, los reflejos en la chaqueta no están nada mal, pero observa el reflejo del espejo… ¿en serio eso es lo que esperamos de una consola de la nueva generación? Igual el problema es relativo al juego, y no a la plataforma, pero desde luego no es una buena tarjeta de presentación de la nueva generación.

Y sí, al decir esto soy muy consciente de que el precio de una RTX 2060 Super se puede llegar a acercar bastante al de una Xbox Series X, y estoy seguro de que tanto Microsoft como Sony han ajustado los precios de sus next-gen para que sean competitivos. Sin embargo, creo que tiene sentido esperar algo más de la nueva generación.