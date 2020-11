PS5: así se presenta la nueva generación de consolas de Sony

Con una disponibilidad todavía por completar el próximo día 19, las primeras PS5 ya han comenzado a distribuirse. Así pues, de igual manera que hicimos con las Xbox Series X de Microsoft, en esta ocasión queremos dedicar una mirada especial a toda la información que tenemos actualmente de la nueva generación de Sony.

PS5: una mejora sustancial sobre su predecesora

En líneas generales las consolas de la generación actual han sido máquinas menos equilibradas que Xbox 360 y PS3. La mayor dependencia de la instalación de los juegos y la baja velocidad de transferencia de los discos duros utilizados en PS4 y Xbox One, así como en sus versiones mejoradas, PS4 Pro y Xbox One X, ha sido uno de los cuellos de botella más importantes de la presente generación, pero no debemos olvidarnos del procesador, un componente que, en comparación con la GPU que montaban esas consolas, estaba totalmente descompensado.

Sin embargo, la nueva generación va a superar esas dos importantes limitaciones, gracias a la integración de un procesador Zen 2 con 8 núcleos y 16 hilos a un máximo de 3,5 GHz y tiene una potencia pico de 10,29 TFLOPs, y un SSD de alto rendimiento, y vendrán con una importante puesta al día a nivel de hardware que permitirá a los desarrolladores crear juegos más complejos, con un apartado gráfico de mayor calidad y aplicar, además, trazado de rayos.

La consola de nueva generación de Sony utilizará un procesador mucho más potente, no solo por su mayor IPC, sino también por su mayor frecuencia de trabajo; además del doble de hilos gracias a la tecnología SMT.

Así pues, la PS5 monta una GPU más potente basada en la nueva arquitectura RDNA 2, con la única pega de haber trabajado en una versión personalizada de la misma, a diferencia de la alianza completa con AMD a la que han recurrido las consolas de Microsoft. Aun así, eso no implica que la PS5 no traiga un salto generacional más que notable, confirmando la presencia del soporte de trazado de rayos acelerado por hardware, la mejora en las tasas de frecuencia de actualización hasta los 120Hz, o las imponentes mejoras de los tiempos de carga.

Sin embargo, cuando ahondamos en estos últimos, cada vez parece más claro que el almacenamiento va a ser un punto débil de esta nueva generación de consolas.

Y es que aunque como sabemos PS5 juega con la ventaja de tener un SSD más rápido, doblando la cifra de su competidor y alcanzando los 5,5 GB/s, las problemáticas se acentúan con la llegada de un sistema operativo y unas aplicaciones preinstaladas que solo nos dejarán un espacio disponible de 660 GB, a la cual se suma la confirmación oficial de que, por el momento, la PS5 no contará con la capacidad de ampliar su almacenamiento.

Aunque parece ser que Sony no ha descartado todavía el uso de unas memorias externas, las cuales parece que podrían acabar llegando en un futuro no demasiado cercano, sin haber encontrado la compañía con unas unidades compatibles con su consola. Una situación un tanto irónica dado que las anteriores PlayStation siempre se han caracterizado por el uso de las Memory Cards.

Grandes mejoras, grandes espacios

Tal y como vimos durante el primer despiece oficial de la PS5, nos encontramos con una consola de gran tamaño: 104 mm de ancho, 390 mm de alto y 260 mm de profundidad que la alzan como la consola más grande hasta la fecha.

Por suerte, este aumento de tamaño ha permitido incluir algunas de las demandas más repetidas por los usuarios, consiguiendo un sistema más fresco y sobre todo, mucho más silencioso.

Luces y sombras para la retrocompatibilidad

Como cabía desear, pero habría sido arriesgado predecir, todos los juegos de PlayStation 4 que vieron mejoras para PlayStation 4 Pro se ejecutarán en su modo mejorado en la PS5, algo en lo que la consola de Sony queda por delante de la de Microsoft. Y es que aunque la lista de títulos no compatibles es más grande en PS5 que en Xbox Series, pero por otra parte, parece que los juegos que han conseguido saltar a la nueva generación lo han hecho en mejores condiciones.

Por otra parte, entre las ventajas del servicio PlayStation Plus actualmente disponible para PS5, destaca la presencia de una selección de 20 títulos de PS4 con acceso ilimitado, mostrando así un claro interés de cara a la retrocompatibilidad de sus juegos.

No obstante, una de las mayores quejas de los usuarios está siendo la no compatibilidad de los DualShock de PS4 en la PS5, limitándose su funcionalidad en exclusiva a las capacidades de su micrófono integrado, sin llegar a detectar ninguna pulsación o movimiento de los joysticks.

Y es que el DualSense también marcará un importante punto de inflexión, con un nuevo mando que no sólo cambiará de diseño con una ergonomía totalmente renovada, sino que traerá algunas mejoras mucho más notorias con su sistema de vibración háptica y unos gatillos adaptativos, que prometen toda una revolución en términos de experiencia e inmersión.

Sony vuelve a apostar por los exclusivos

Aunque todo apunta a que una vez más, el gran punto decisivo de esta generación volverá a ser el catálogo de exclusivos, donde la PS5 aparentemente llevaría la ventaja gracias a grandes franquicias como God of War, Rachet and Clank o Final Fantasy, así como la exclusividad temporal de muchos títulos como el ya disponible remake de Demon’s Souls, y la promesa de «una gran cantidad de juegos triple A« que llegarían desde el propio lanzamiento de la consola como Spider-Man: Miles Morales.

Una situación relamente favorable que por el momento sólo se podría ver contrarrestada con la posible salida de los títulos de Bethesda. Y es que desde que Microsoft compró Zenimax, una de las principales incógnitas ha estado en si la compañía finalmente sacrificaría una parte de sus ingresos a favor de la nueva Xbox y, por lo tanto, en contra de PS5.

Disponibilidad y precios: dónde comprar las PS5 y PS5 Digital Edition

Agotadas en apenas unas horas desde que fueron puestas en pre-venta, todavía son muchos los usuarios que buscan hacerse con una de las nuevas consolas de Sony. Y es que aunque la consola inferior de Microsoft haya logrado hacerse con el precio más barato del mercado, las versiones con y sin lector de discos físico de PS5 apenas alcanzarán unos precios de 499 y 399 euros respectivamente, unas cifras bastante asequibles y atractivas.

Sin embargo, tal y como han compartido en varias ocasiones, la compañía está volcando sus esfuerzos para lograr ampliar sus unidades disponibles de cara al periodo de compras navideñas, por lo que os recomendamos estéis atentos a todos los distribuidores, más allá de la propia web de Sony, tales como Amazon, PcComponentes, Carrefour, El Corte Inglés, Fnac, MediaMarkt, Game, etc.