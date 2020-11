Los «mixes personalizados» llegan a YouTube Music

Google sigue trabajando para mejorar su ya único servicio de música a la carta, después de que Play Music cerrase sus puertas para siempre, y lo hace añadiendo funciones que a día de hoy se consideran esenciales en cualquier alternativa que se precie. Funciones que es hasta extraño que no tuviera, y es que hace más de dos años que la compañía lanzó YouTube Music y aún cojea el invento.

Lo más destacado de la última actualización de YouTube Music, disponible tanto en la aplicación web como en las aplicaciones móviles, son los «mixes personalizados«, esas listas de reproducción en base a los gustos del usuarios que se renuevan constantemente y que bien habrían podido llamar mezclas personalizadas, aunque no suene tan estupendo. Pero nos apañamos con mixes, tampoco es necesario hilar tan fino.

Google llega tarde con una de las funciones más populares de los servicios de música por streaming, pero lo hace con determinación y a falta de uno, son ocho los mixes personalizados que ofrece YouTube Music: uno especialmente curado en el que se mezcla toda la música que más le gusta al usuario, otros cuatro basados en los géneros o artistas que más escucha, uno más para descubrir nueva música, otro con lanzamientos recientes y el último, en el que se incluyen los me gusta del YouTube corriente.

Este último, el que recoge los me gusta de YouTube, se implementó hace un par de semanas, junto con la opción -en la configuración de la aplicación- de activarlo o no, en el caso de que no se desee mezclar lo que se consume en un sitio u otro.

Pero no queda ahí la cosa y al estilo de otras plataformas, YouTube Music ofrece también mixes personalizados según el estado de ánimo o la actividad de que vaya a realizar mientras se escucha música: relajante, entrenamiento, para concentrarse… Todo esto se une a las listas de reproducción del palo que incluía el servicio. La diferencia entre los unos y las otras es que los mixes se actualizan al instante -basta con salir y volver a entrar- con nuevos temas.

Así es como, poco a poco, YouTube Music va puliendo la experiencia, en comparación a lo que era cuando apareció: desde entonces Google ha añadido opciones tan elementales como permitir que la aplicación móvil pueda funcionar como reproductor de la música almacenada en el dispositivo, ordenar la biblioteca alfabéticamente u otras que se están convirtiendo en cada vez más demandadas, como la de mostrar las letras de las canciones. No hace mucho que se facilitó la migración de la colección personal desde Play Music.

Sin embargo, YouTube Music también arrastra problemas considerables, como la limitación de mantener la app móvil abierta y en primer plano -con la excepción de la colección personal- a menos que se pague la suscripción, o el tremendo desorden que hay con las discografías, con álbumes repetidos, en los que faltan o se repiten temas, un diseño de utilidad discutible… Poco a poco, parece ser el lema de Google con YouTube Music.