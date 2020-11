Si bien ahora mismo todas las miradas están pendientes de la inminente llegada de PS5 a España, así como de las sucesivas comparaciones con ambas Xbox Series X y Series S, el PC continúa avanzando tranquilamente por delante de ambas consolas. Y es que la última actualización de Steam Client Beta parece haber agregado ya el soporte inicial para los nuevos controladores de Sony y Microsoft.

Por su parte, los controladores de Microsoft vuelven a presentar una compatibilidad mucho mejor con los ordenadores, con unas funcionalidades completas que terminan de solucionar el pequeño problema de detectar el gamepad de manera duplicada con esta versión beta.

Sin embargo, en el caso del novedoso DualSense, si bien el controlador resulta compatible desde el primer momento, parce que las funciones avanzadas como la vibración háptica, el trackpad táctil, o el reconocimiento de movimiento e inclinación mediante giroscopio, todavía no están implementadas. Además, basándonos en lo visto anteriormente con los DualShock 4 de PS4, se desconoce si Steam planea actualizarse con el soporte completo para estas opciones.

Por desgracia, estas funciones de compatibilidad se encuentran actualmente limitadas a las versiones beta de la plataforma, por lo que si no formamos parte de este programa, no tendremos acceso a ellas por el momento. No obstante, tal y como hemos visto ya anteriormente en Steam, lo más probable es que no tardemos en ver la implementación de estas funcionalidades para todos los usuarios en un periodo de tiempo muy cercano, posiblemente incluso antes de acabar el año actual.

DualSense de PS5 y Xbox Series X Controller, más allá de las consolas

Y es que a pesar de que la caja de DualSense solo enumera la compatibilidad con la PS5, tal y como vimos anteriormente, se puede conectar el controlador con un cable a una Surface Laptop Go, además de una funcionalidad casi completa de forma inalámbrica a un Google Pixel 5, a través del cual pudo incluso jugar al servicio de juegos en la nube xCloud de Microsoft.

Por otra parte, si bien la PS4 Pro es capaz de reconocer el DualSense a través de la conexión por ambos cable y conectividad inalámbrica, por desgracia parece que el controlador no será realmente compatible con su anterior generación, sin llegar a detectarse ninguna pulsación o movimiento de los joysticks.

Una compatibilidad ampliamente superada por su principal competidor, ya que las Xbox Series X y Xbox Series S no sólo contarán con un pequeño botón en su parte frontal que servirá para activar un receptor de infrarrojos compatible con los antiguos controladores remotos de Xbox One; sino que los nuevos controladores de las nuevas consolas también funcionarán de manera normal en la anterior generación.

Además, al igual que el mando de PS5, estos controladores también contarán con el soporte mediante cable para todos los dispositivos Windows, así como la compatibilidad inalámbrica con los teléfonos inteligentes.