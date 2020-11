El presidente de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, prometió hace unos días que las tiendas contarían con una nueva oleada de suministros de PS5 «antes y después» del periodo navideño, y parece ser que la fecha de lanzamiento de la consola en nuestro país será una de las fechas elegidas.

Y es que pese a haber estado agotada desde el mismo día de su estreno en pre-compra el pasado mes de septiembre, parece que finalmente volveremos a tener la ocasión de comprar la PS5… al menos si somos lo suficientemente rápidos.

Así lo han adelantado los numerosos rumores y filtraciones de los usuarios de hasta tres países Europeos, que apuntan a que Amazon sumará hoy nuevas unidades, con un stock limitado, de la consola de nueva generación.

Peeps in the UK, received this email from Amazon, more #PS5 stock coming at 12pm launch day pic.twitter.com/rfymbO5ail

— Oh No Not Addy – Next-Gen baby!!! (@OhNoNotAddy) November 16, 2020