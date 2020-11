Ya puedes editar documentos de Microsoft Office en iOS sin pagar

Si bien actualmente se pueden visualizar todos los documentos del paquete Office desde cualquier dispositivo iOS, el acceso a la edición de los mismos continúa estando ligado a la necesidad de poseer una cuenta de Microsoft y una suscripción a Office 365 para tamaños de pantalla más grandes.

Sin embargo, con una llegada notablemente tardía con respecto a su disponibilidad web y en dispositivos Android, parece que finalmente Google ha tomado cartas en el asunto con la actualización de sus herramientas de Google Workspace.

En una publicación de su blog oficial, Google dijo que «la edición de Office reemplazará a Quickoffice (a veces conocido como Modo de compatibilidad de Office), que tiene una funcionalidad y capacidades de colaboración más limitadas«. De esta manera, el paquete de software de Google admitirá la edición en tiempo real de todos los documentos de Microsoft Office, sumando las extensiones «.doc», «.docx», «.dot», «.xls», «.xlsx», «.xlsm», «.xlt», «.ppt», «.pptx», «.pps» y «.pot» en sus herramientas Google Docs, Sheets y Slides.

La función está ahora disponible para todos los usuarios de Google Workplace de los planes Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard y Enterprise Plus, así como para los clientes de G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education y Nonprofits, y cualquier usuario con una cuenta personal de Google.

Además, también se amplían las opciones de uso compartido, mejora los controles de uso compartido y reduce la necesidad de descargar archivos adjuntos por correo electrónico y, al mismo tiempo, agilizar los flujos de trabajo al reducir la necesidad de convertir tipos de archivos. Facilita a los usuarios de Google abrir y editar archivos de Office que fueron compartidos por socios, proveedores, compañeros de trabajo u otros y ayuda a resolver problemas de intercambio de archivos cuando se utilizan diferentes sistemas operativos y plataformas de comunicación.