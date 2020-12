El posible precio del Galaxy S21 se ha mantenido como una de las incógnitas más importantes alrededor del próximo smartphone tope de gama del gigante surcoreano, pero gracias a una nueva ronda de filtraciones hemos podido empezar a perfilarlo, y ahora todo parece indicar que podríamos llevarnos una sorpresa, os explico por qué.

Como recordarán nuestros lectores habituales, la mayoría de las informaciones y filtraciones que habíamos ido viendo decían que el precio del Galaxy S21, en todas sus versiones, iba a ser idéntico al del Galaxy S20. Tenía sentido, sobre todo tras ver que Apple también decidió mantener precios con el lanzamiento de los iPhone 12, pero una nueva ronda de rumores apunta en la dirección contraria, y asegura que Samsung bajará el precio del Galaxy S21.

Dado que dicha información no tiene confirmación oficial no podemos otorgarle una validez absoluta, pero la verdad es que tiene mucho sentido, ya que las ventas de la serie Galaxy S20 no han terminado de cumplir con las expectativas de Samsung, y la llegada del iPhone 12 equipado con 5G ha recrudecido la guerra en el sector smartphone.

Con ese contexto, está claro que lanzar un Galaxy S21 con un precio más bajo que el del Galaxy S20 podría ser un movimiento totalmente acertado por parte de Samsung, ya que mejoraría el valor de dicho terminal y podría generar un mayor interés por parte de los consumidores.

¿Cuál podría ser el precio del Galaxy S21?

Tenemos dos grandes opciones, podrían acabar costando lo mismo que los Galaxy S20, o un poco menos que estos. Personalmente creo que la segunda teoría tiene bastante peso, y que es probable que se acabe cumpliendo, sobre todo porque, como he dicho anteriormente, permitiría a Samsung competir de una manera más efectiva con los nuevos iPhone 12 de Apple.

Posible precio del Galaxy S21 5G : este sería el modelo estándar, y posicionaría entre los 850 y los 899 dólares, lo que supondría una importante rebaja frente a los 999 dólares que costaba el Galaxy S20 5G.

: este sería el modelo estándar, y posicionaría entre los lo que supondría una importante rebaja frente a los 999 dólares que costaba el Galaxy S20 5G. Posible precio del Galaxy S21+ 5G : se situará un peldaño por encima del anterior, y tendrá un coste aproximado de entre 1.049 y 1.099 dólares. De nuevo tendríamos una rebajada notable frente al Galaxy S20+ 5G, que llegó al mercado con un precio de 1.199 dólares.

: se situará un peldaño por encima del anterior, y tendrá un coste aproximado de entre De nuevo tendríamos una rebajada notable frente al Galaxy S20+ 5G, que llegó al mercado con un precio de 1.199 dólares. Posible precio del Galaxy S21 Ultra 5G: será el tope de gama de Samsung, y podría costar entre 1.249 y 1.299 dólares. A efectos comparativos, os recuerdo que el Galaxy S20 Ultra 5G tuvo un precio de 1.399 dólares.

¿Cómo conseguirá Samsung reducir el precio de sus nuevos smartphones? Algunas fuentes han dicho que sacrificando calidad de acabados en el modelo estándar, que vendrá construido en plástico y metal en vez de en cristal y metal, como el Galaxy S20 5G, pero no está confirmado. En cuanto al resto de modelos, imagino que la compañía surcoreana habrá podido ajustar costes y contratos de suministro para reducir los gastos asociados a la producción de sus nuevos smartphones, aunque también podría reducir el precio del Galaxy S21 aceptando un margen de ingresos menor. Ya sabéis, vender más cantidad a menos a veces es mejor opción que vender menos a un precio mayor.

Diseño y posibles especificaciones de los Galaxy S21

Ya tenemos claro el tema del precio del Galaxy S21 en todas sus versiones, así que estamos listos para entrar a hablar de su diseño y de sus posibles especificaciones.

A nivel externo, Samsung podría sorprendernos con un nuevo módulo de cámara trasera que se integraría de una manera mucho más natural y estilizada en el diseño del Galaxy S21. En cuanto al chasis, hay dos corrientes que no se ponen de acuerdo, una que apunta a un continuismo claro frente al Galaxy S20 y que sugiere, por tanto, el uso de un marco redondeado y el mantenimiento de una ligera curvatura, y otra que indica el uso de un marco totalmente plano y de un acabado similar al que vimos en el iPhone 5s, y que ha «renacido» en los iPhone 12.

Esas dos posibilidades están sobre la mesa, y cuentan con seguidores y con detractores. A mí, la verdad, es que me convence más el acabado clásico con la curvatura y el toque redondeado en el marco, pero es simple cuestión de gustos.

Por lo que respecta a las características a nivel de hardware, los tres Galaxy S21 tendrán una misma base común, centrada alrededor del SoC (Snapdragon 888 o Exynos 2100), y a partir de ahí diferirán en aspectos tan importantes como la pantalla, la memoria, el almacenamiento y la configuración de las cámaras. Esto es todo lo que sabemos de momento.

Especificaciones del Galaxy S21 5G

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pulgadas con una resolución de 3.200 x 1.440 píxeles, tasa de refresco de 120Hz y HDR10+.

SoC Snapdragon 888 o Exynos 2100, según mercado (la versión internacional vendrá con un Exynos 2100).

8 GB de memoria RAM.

128 GB de capacidad de almacenamiento.

Tres cámaras traseras divididas en un sensor principal de 12 MP, un teleobjetivo de 64 MP (zoom óptico 3x) y una gran angular de 12 MP.

Cámara frontal de 20 MP.

Batería de 4.000 mAh con recarga rápida.

Conectividad Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1.

Lector de huellas dactilares integrado en la pantalla.

Certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua, recarga rápida y lector de huellas dactilares integrado en la pantalla.

Android 11 como sistema operativo.

Posible precio del Galaxy S21 5G: entre 849 y 899 dólares.

Especificaciones del Galaxy S21+ 5G

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con una resolución de 3.200 x 1.440 píxeles, tasa de refresco de 120Hz y HDR10+.

SoC Snapdragon 888 o Exynos 2100, según mercado (la versión internacional vendrá con un Exynos 2100).

8 GB-12 GB de memoria RAM.

128 GB-256 GB de capacidad de almacenamiento.

Cuatro cámaras traseras divididas en un sensor principal de 12 MP, un teleobjetivo de 64 MP (zoom óptico 3x), una gran angular de 12 MP y un sensor de profundidad 3D de 0,3 MP.

Cámara frontal de 20 MP.

Batería de 4.800 mAh con recarga rápida.

Conectividad Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1.

Lector de huellas dactilares integrado en la pantalla.

Certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua, recarga rápida y lector de huellas dactilares integrado en la pantalla.

Android 11 como sistema operativo.

Posible precio del Galaxy S21+ 5G: entre 1.049 y 1.099 dólares.

Especificaciones del Galaxy S21 5G Ultra

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pulgadas con una resolución de 3.200 x 1.440 píxeles, tasa de refresco de 120Hz y HDR10+.

SoC Snapdragon 888 o Exynos 2100, según mercado (la versión internacional vendrá con un Exynos 2100).

12 GB-16 GB de memoria RAM.

128 GB-256 GB-512 GB de capacidad de almacenamiento.

Cinco cámaras traseras divididas en un sensor principal de 108 MP, un teleobjetivo de tipo periscopio de 10 MP (zoom óptico 10x), un teleobjetivo de 10 MP, una gran angular de 12 MP y un sensor de profundidad 3D de 0,3 MP.

Cámara frontal de 40 MP.

Batería de 5.000 mAh con recarga rápida.

Conectividad Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1.

Lector de huellas dactilares integrado en la pantalla.

Certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua, recarga rápida y lector de huellas dactilares integrado en la pantalla.

Android 11 como sistema operativo.

Soporte del S-Pen (no confirmado).

Posible precio del Galaxy S21 Ultra 5G: entre 1.249 y 1.299 dólares.

Fecha de lanzamiento y disponibilidad de los Galaxy S21

Samsung todavía no ha anunciado todavía la celebración del próximo evento «Unpacked», dedicado a la presentación de los nuevos Galaxy S21, pero según las últimas informaciones este tendrá lugar el próximo 14 de enero, es decir, un mes antes de lo que venía siendo habitual, ya que la compañía surcoreana solía presentar sus nuevos smartphones en el mes de febrero.

Si se confirma la fecha que os hemos dado, es probable que los Galaxy S21 estén disponibles a finales de enero, aunque las precompras deberían abrir justo en el mismo momento de su presentación.

No creemos que Samsung vaya a tener problemas para cubrir la demanda de sus nuevos smartphones, pero será interesante ver si al final se acaban cumpliendo los rumores que aseguran que estos vendrán sin cargador y sin auriculares. La verdad es que no es una idea descabellada, sobre todo porque podría estar vinculada a esa posible bajada del precio del Galaxy S21 en todas sus versiones, pero debemos tener cautela, ya que aún no hay nada oficial.

Personalmente creo que sería un error prescindir del cargador y de los auriculares. El camino que tomó Apple con el iPhone 12, y que extendió a toda la familia iPhone, no me parece bueno ni para la imagen de la compañía, por mucho que quieran «maquillarlo» con la idea de sostenibilidad y respeto al medio ambiente, ni para el usuario, que acaba pagando lo mismo por un smartphone que carece de accesorios «básicos».

Imagen de portada: Enoylity Technology.