Dune 2020 es una nueva adaptación para la gran pantalla del universo de ciencia ficción creado por el escritor Frank Herbert. Warner Bross ha publicado el primer tráiler oficial de una película que si la pandemia no lo impide se estrenará las próximas navidades. Y tenemos ganas de verla.

El director David Lynch estaba «enamorado» de la creación de Herbert y dirigió una película que cuando se estrenó en 1984 fue un fracaso absoluto de crítica y público. No ayudó una segunda parte que se puede situar entre las entregas más malas de la historia. Sin embargo, como ha sucedido con otras, pasaron los años y la entrega de Lynch se convirtió en una película de culto entre los amantes de la ciencia ficción.

Tras el fallecimiento de Herbert, su hijo y el autor de ciencia ficción Kevin J. Anderson, publicaron varios libros que trataban tiempos anteriores al inicio la saga. Tuvieron bastante éxito comercial aunque muchos seguidores no los consideraron como parte de la saga. Más recientemente, los mismos autores publicaron otros dos libros que completaban la saga. No han faltado tampoco dos mini-series para televisión y también videojuegos. El más importante fue Dune II, uno de los primeros juegos de estrategia en tiempo real modernos.

Conviene recordar que el primer libro de la saga, el Dune de 1965, es la novela de ciencia ficción más vendida de todos los tiempos. Y de ahí el interés de volver a trasladarla a la gran pantalla.

Dune 2020, promete

Warner Bros ha puesto sobre la mesa una buena suma de dinero para recuperar este universo. Y ha colocado al frente del proyecto a uno de los mejores directores disponibles, Denis Villeneuve, seguramente tras comprobar el fantástico trabajo que hizo en Blade Runner 2049. Y no era nada sencillo teniendo en cuenta de la mítica entrega de donde partía. Villeneuve también ha participado en el guión junto a Jon Spaihts y Eric Roth.

En cuanto al reparto, Timothée Chalamet interpretará al joven antihéroe Paul Atreides, mientras que su padre en la ficción y Duke Leto Atreides será Oscar Isaac. Rebecca Ferguson interpreta a su madre, Lady Jessica, y Zendaya Maree será la misteriosa y guapísima mujer de ojos azules llamada «Chani» a la que ama Paul Atreides. Hay presencia patria y tenemos ganas de ver a nuestro Javier Bardem en la piel de Stilgar, el líder de los indígenas Fremen. (En la imagen siguiente vemos un adelanto con el director)

Stellan Skarsgard interpreta al barón Vladimir, el monstruosos líder de la Casa Harkonnen que lucha contra la familia Atreides. Los dos guerreros que terminan entrenando a Paul en combate son interpretados por Josh Brolin y Jason Momoa, mientras que Sharon Duncan-Brewster se pone en la piel de una ecologista y agente de poder independiente que trata de mantener la paz.

El reparto en secundarios es de gran nivel y se completa con la maravillosa Charlotte Rampling, que interpreta a la reverenda madre de la orden de mujeres Bene Gesserit a la que también pertenece la madre del protagonista.

¿Qué ofrecerá Dune 2020?

El argumento de Dune 2020 parece seguir la estructura de la película de Lynch a modo de remake aunque (dicen) profundizará más en los libros de Herbert.

De la sinopsis oficial podemos señalar: «El viaje de un héroe mítico y cargado de emociones. Dune 2020 cuenta la historia de Paul Atreides, un joven brillante y talentoso nacido para un gran destino más allá de su comprensión, que debe viajar al planeta más peligroso del universo para asegurar el futuro de su familia y de su gente».

Ya conoces de qué va esto, un universo futuro complejo completamente recreado por Herbert en sus aspectos sociales, políticos, religiosos y económicos, con un Imperio de estructura feudal dominante. El héroe crece en una familia aristocrática para terminar convirtiéndose es un mesías moderno y proteger la sustancia más valiosa del universo, la «especia» o melange.

Solo está disponible en el planeta Arrakis y es una droga tan poderosa como para prolongar la vida humana, proporcionar poderes de control mental sobrehumanos y viajes intergalácticos por su capacidad de «plegar el espacio» y viajar más rápido que la velocidad de la luz.

Lo dejamos aquí por si no lo conoces… Si te atrae este universo y quieres ir bien preparado para visionar estas navidades Dune 2020, te recomendamos la lectura del libro original de Herbert (Dune de 1965). Y como complemento, la revisión de Jodorowsky’s Dune, un proyecto de película (anterior a la de Lynch) en la que se involucraron el director de culto Alejandro Jodorowsky, Dan O’Bannon, (diseñador de «Alien») y el artista de cómics Jean “Moebius”. La película era tan ambiciosa que nunca llegó a rodarse, pero terminó en un documental muy interesante para acercarse a este universo.

Y si quieres videojuegos, el mejor de los producidos fue Dune II: The Building of a Dynasty. Un título que sentó las bases (antes que Age of Empires, Warcraft II o Starcraft) de los juegos de estrategia en tiempo real que han llegado hasta nuestros días.