Mientras que la última película de James Bond continúa viendo su fecha retrasada una y otra vez por culpa de la pandemia de la COVID-19, YouTube y la productora Metro-Goldwyn-Mayer han querido hacernos la espera más amena con la inclusión de las primeras 19 entregas del agente secreto británico en la sección de películas gratuitas disponibles dentro de la plataforma de vídeo.

Así pues, podremos ver las entregas clásicas del recientemente fallecido Sean Connery; el corto protagonismo de George Lazenby; el honrado en vida como caballero por la reina Isabel II, Roger Moore; el cambio de aires ofrecido por Timothy Dalton; o el breve resurgimiento de la saga con Pierce Brosnan. Y es que irónicamente, el único ausente será de nuevo el propio Daniel Craig, dejando fuera Casino Royale y Quantum of Solace (disponibles en otras plataformas de pago como Netflix), Skyfall y Spectre.

Por el momento no se sabe con certeza cuánto durará la oferta sobre estos cortometrajes, barajándose ambas hipótesis de obsequios por el retraso de Sin tiempo para morir (No time to die) y la propia conmemoración de Connery. Aunque por desgracia lo que sí está confirmado es que se tratará de un privilegio limitado a los residentes en Estados Unidos.

Pero no te preocupes, ya que todavía existen otros métodos para acceder a estas películas y preparar un buen maratón de películas de James Bond para estas navidades.

Viajar sin salir de casa

Las VPN o redes privadas virtuales, son una tecnología de red que nos permite extender de forma segura una red local sobre una red pública como Internet. Una función muy útil para conectar de forma segura un ordenador en remoto desde cualquier lugar geográfico. Sin embargo, más allá de su atractivo labora, recientemente estas herramientas han cobrado un uso más extendido entre los usuarios de consumo, como uno de los métodos más sencillos para «mover» la red local de nuestro hogar, y saltarse los bloqueos digitales para algunas regiones.

De esta manera, en cuestión de apenas unos minutos, podremos tener el acceso completo gratuita a esta filmografía de James Bond en YouTube.

A continuación podréis encontrar algunos de los servicios VPN gratuitos o de bajo coste VPN más populares entre los usuarios: