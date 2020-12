El soporte de software sigue siendo el gran caballo de batalla de Windows 10 sobre ARM, la versión del sistema operativo para esta arquitectura RISC que después de arrasar en dispositivos móviles ha tomado un gran impulso en PCs con la llegada del ambicioso proyecto de Apple con Silicon.

Microsoft lleva intentando impulsar Windows 10 sobre ARM desde finales de 2016, aunque la idea original es de bastante tiempo atrás, desde el lanzamiento del tablet Surface RT. La iniciativa, en sociedad con Qualcomm, ha producido chipsets dedicados como el Microsoft SQ1 o el SQ2 y varios fabricantes lanzaron equipos tan atractivos como el HP Envy x2. Pronto se vieron las costuras y el interés por esta plataforma se desinfló.

La plataforma ha cumplido alguna de las promesas como la de «PCs siempre conectados» señalando su capacidad de conexión total bajo el módem de banda ancha móvil incorporado y una gran autonomía posible por la arquitectura ARM utilizada, pero el rendimiento estuvo muy por debajo de lo esperado. Las apps nativas (Modern UI) funcionaban bien, pero no así las Win32 bajo emulación. El incomprensible bloqueo al software fuera de la Microsoft Store y la incapacidad de ejecutar aplicaciones de 64 bits remataron lo que hasta hoy se puede calificar como fiasco.

Aplicaciones x64 en Windows 10 sobre ARM

Microsoft sigue intentándolo seguramente animado (o presionado) por Apple silicon. La llegada del soporte a las aplicaciones x64 estaba anunciada y es bienvenida, si bien su funcionamiento real es una incógnita por el motivo señalado, la ejecución por emulación de procesadores x86 como los de Intel o AMD de cualquier PC ‘regular’. Por supuesto, Windows 10 en ARM soporta software de 64 bits de manera nativa y es lo que recomienda Microsoft. El problema es que no se ha visto interés de los desarrolladores externos en programar y su número es muy limitado salvo lo que produce internamente el gigante del software.

Si lo quieres probar, Microsoft ha añadido soporte para aplicaciones x64 en Windows 10 Insider Preview Build 21277, la última versión para el canal de pruebas. La compañía señala que la función aún está en una versión preliminar para desarrolladores y que «tanto la compatibilidad como el rendimiento mejorarán con el tiempo», esperando que los probadores Insiders proporcionen comentarios para ayudar en el esfuerzo utilizando el Windows Feedback Hub.

Junto al sistema operativo, Microsoft también sugiere instalar una versión preliminar del controlador de gráficos Qualcomm Adreno para los siguientes equipos y desde las siguientes ubicaciones:

Samsung Galaxy Book S: https://aka.ms/x64previewdriver

Lenovo Flex 5G: https://aka.ms/x64previewdriver

Surface Pro X: https://aka.ms/x64previewdriverprox

Además, para admitir la ejecución de aplicaciones ARM64 y x64 C ++ al mismo tiempo, Microsoft solicita a los usuarios que instalen una versión preliminar de ARM64 C ++ redistribuible desde https://aka.ms/arm64previewredist. Todos estos pasos no serán necesarios en futuras versiones de Insider Preview.

Un paso más para este Windows 10 sobre ARM, aunque, insistimos, la plataforma sigue siendo un rompecabezas. Apple silicon será la que verdaderamente marque el nivel que puede alcanzar ARM en ordenadores personales. Para ser justos, conviene indicar las mayores dificultades de Microsoft para tener éxito en este proyecto. El ecosistema de aplicaciones Windows en PC es gigantesco en comparación con el de Apple y que ésta cuenta con el favor de los desarrolladores externos, algo que no ha conseguido la Microsoft Store. Y Qualcomm se tiene que poner las pilas para alcanzar el rendimiento del Apple M1. Veremos.