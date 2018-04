Microsoft añadirá soporte para apps de 64 bits en Windows 10 sobre ARM

Microsoft publicará un SDK para aplicaciones ARM64 en la próxima conferencia para desarrolladores, BUILD 2018. Ello permitirá a los desarrolladores compilar de forma nativa apps de 64 bits para uso en los equipos Windows 10 sobre ARM.

La plataforma Windows 10 sobre ARM sigue siendo un rompecabezas. Ha cumplido con las promesas de conectividad y autonomía, pero el soporte de software, el rendimiento y las limitaciones de su sistema operativo (Windows 10 S) siguen siendo un desafío para la mayoría de usuarios.

Microsoft pretende abordar -parcialmente- la cuestión del software con este SDK para ARM64 confirmado por responsables de Microsoft a Engadget. Es decir, un kit de desarrollo que permita a los programadores crear apps de 64 bits que puedan ejecutarse de forma nativa por el procesador ARM de la plataforma, el Snapdragon 835 de Qualcomm y los siguientes (Snapdragon 845), si la plataforma continua ampliándose.

Y hablamos únicamente de las aplicaciones universales de la tienda de Microsoft Store porque el problema con el software x86 Win32 (para entendernos, el de toda la vida en Windows) es estructural y no tiene solución.

Como sabes, Windows 10 sobre ARM es capaz de ejecutar estas aplicaciones Win32 emulando el funcionamiento de un procesador x86 como los de Intel o AMD de cualquier PC ‘regular’. El resultado de esta emulación es un rendimiento simplemente penoso cuando se ejecutan estas aplicaciones, que por mucho que Microsoft quisiera eliminar con ese proyecto de suicidio colectivo llamado ‘Polaris’, son la mayoría que utilizan los usuarios.

En la parte positiva, al menos este SDK para ARM64 podrá eventualmente aumentar el número de apps para Windows 10 sobre ARM. Siempre y cuando los desarrolladores apuesten por la Microsoft Store, algo que hasta ahora ha brillado por su ausencia.

Qué decirte que no hayamos dicho ya. Este Windows 10 sobre ARM es un “quiero y no puedo” por todo lo comentado. Únicamente adecuado para un nicho muy concreto de mercado, con -de momento- sólo dos equipos a la venta de alto precio y para rematar, con un sistema operativo Windows 10 S que apunta a estar muerto antes de empezar y por ello Microsoft ha tenido que inventar un modo S”. para no tener que reconocer que no hay por donde abordarlo.