FRITZ!Powerline 1260E de AVM: derribando barreras

El FRITZ!Powerline 1260E de AVM es capaz de superar cualquier obstáculo, cualquier barrera que encuentre en su camino, y nos permitirá llevar nuestra conexión a Internet a cualquier rincón de nuestro hogar u oficina, sin esfuerzo, sin tener que entrar en complicadas configuraciones, y sin tener que hacer ningún tipo de obra ni de instalación.

Como sabrán muchos de nuestros lectores, esto es posible gracias a las particularidades que presentan los dispositivos PLC como el FRITZ!Powerline 1260E de AVM. Al igual que los repetidores Wi-Fi, el PLC FRITZ!Powerline 1260E se conecta a un enchufe, pero no se limita a repetir la señal de forma inalámbrica, sino que extiende nuestra conexión a través de la red eléctrica.

Especificaciones del FRITZ!Powerline 1260E de AVM

PLC y repetidor Wi-Fi con enchufe integrado y filtro de interferencias.

Utiliza los tres conductores del circuito eléctrico, de manera que dos emisores y receptores intercambian datos respectivamente de forma simultánea. Esto mejora la velocidad de transmisión en hasta un 78%.

Hasta 1.266 Mbps de velocidad en doble banda: 866 Mbps en la banda de 5 GHz (Wi-Fi 5) y 400 Mbps en la banda de 2,4 GHz (Wi-Fi 4).

Compatible con Wi-Fi Mesh.

Fácil de vincular al router gracias a la tecnología WPS. Podemos vincularlo también por cable.

Cifrado AES de 128 bits para conseguir una seguridad total.

Conexión Gigabit LAN integrada.

Integración total con el ecosistema de aplicaciones FRITZ!Apps de AVM y con otros dispositivos y routers de la compañía alemana.

Funciones avanzadas con el programa FRITZ!Powerline para Windows 10, 8, 7, Vista y XP.

Quality of Service, que establece prioridad en la transmisión de los datos para conseguir una experiencia de uso óptima.

Tecnología MIMO 2×2 para conseguir un mayor alcance.

¿Cómo funciona este dispositivo? Una mirada a fondo

Lo entenderemos mejor con un ejemplo. Imagina que quieres llevar tu conexión a Internet a la segunda planta de tu casa, donde tienes varias zonas muertas porque el Wi-Fi no llega. Has probado con un repetidor, pero tienes problemas y la experiencia no es buena. No desesperes, con un PLC como el FRITZ!Powerline 1260E de AVM lo tienes solucionado.

Este dispositivo se conecta en un enchufe cerca del router. Podemos vincularlo al router por cable o mediante Wi-Fi, ya que el FRITZ!Powerline 1260E de AVM cuenta con funciones de PLC y también integra repetidor Wi-Fi. Una vez que hayamos terminado, debemos conectar la segunda unidad del kit PLC en un enchufe de la segunda planta, que es donde queremos extender la conexión a Internet. Busca un lugar céntrico para que la señal cubra todas (o casi todas) las habitaciones.

La unidad conectada al router, en el primer enchufe, recoge la conexión a Internet y la extiende por el cableado eléctrico hasta el segundo dispositivo, y a través de este podremos conectarnos a Internet sin ningún problema. Es muy fácil, y evitamos el problema que representan los obstáculos al utilizar repetidores.

Una vez que hayas terminado, podrás conectarte al FRITZ!Powerline 1260E mediante cable o a través de Wi-Fi, y disfrutarás de una conexión a Internet de alto rendimiento con una inversión mínima, y sin esfuerzo.

