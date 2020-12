¿Qué es una zona muerta? Es probable que te hayas hecho esa pregunta nada más ver el título de este artículo. Si te encuentras entre aquellos que no conocen ese concepto, no te preocupes, vamos a desgranarlo de una manera sencilla.

Una zona muerta hace referencia al área de una vivienda, empresa o comercio en la que no disponemos de conexión a Internet, normalmente porque la señal Wi-Fi no llega, o no lo hace con la suficiente intensidad para que podamos conectarnos de forma aceptable.

Ahora que tienes claro el concepto puede que hayas pensado «anda, yo tengo una en casa». No eres el único, yo también tuve una, aunque por suerte logré solucionarlo de una manera bastante sencilla.

Sé que es un problema que puede llegar a ser muy molesto, pero también soy consciente de que podemos resolverlo sin esfuerzo, y en muchos casos sin tener que llegar a hacer ni siquiera una inversión económica. Por ello, me he animado a compartir con vosotros este artículo, donde os voy a contar tres maneras de acabar con una zona muerta sin tener que gastar dinero.

1.-Mover el router puede ayudarnos a acabar con una zona muerta

Sé que mover el router no siempre es fácil, sobre todo cuando tenemos hecha una instalación concreta y queremos mantenerlo conectado por cable a determinados dispositivos, como el PC, por ejemplo, ¿pero sabías que mover el router unos pocos metros puede marcar una gran diferencia? Pues así es, y esto ya no resulta tan complicado.

Por ejemplo, si tienes el router encima de una mesa y justo al lado del PC, conectado por cable, prueba a moverlo al extremo de la mesa más cercano a la habituación en la que tengas esa zona muerta. En muchos casos, algo tan simple y nimio como esto puede marcar la diferencia entre tener, o no, conexión a Internet en aquellos rincones donde tenemos una zona muerta porque la conexión no termina de llegar de forma estable.

No obstante, ten mucho cuidado a la hora de mover el router, no sea que para acabar con una zona muerta cabes creando otra (u otras).

2.-Prueba a conectarte al estándar Wi-Fi 4

La red Wi-Fi 5 utiliza la banda de 5 GHz, ofrece un rendimiento superior y tiene una señal más limpia, ya que está sujeta a menos interferencias, pero la red Wi-Fi 4 ofrece un mayor alcance y logra llegar a rincones más alejados.

Acercar el router siguiendo las indicaciones del paso anterior y conectarnos a la red Wi-Fi 4 puede ayudarnos a disfrutar de una conexión a Internet más que aceptable en un lugar donde antes solo teníamos una zona muerta, una «nada digital».

Si tu router no alterna automáticamente la conexión de los dispositivos entre las mejores bandas, tendrás que hacer el cambio de forma manual. No es complicado, solo tendrás que elegir la red de 2,4 GHz que corresponda e introducir los datos de acceso.

3.-Abre puertas y reduce los obstáculos

Es un movimiento con el que podemos complementar muy bien a los dos anteriores. Dejar las puertas abiertas eliminará un obstáculo entre el router y la zona muerta a la que queremos llegar, y reducir los obstáculos que encuentre por el camino, así como las fuentes de interferencias, también puede tener un impacto muy positivo.

En general, para acabar de la mejor manera posible con una zona muerta, es recomendable poner en práctica los tres consejos que hemos visto en este artículo. Salvo casos extremos, deberíamos ver buenos resultados, incluso aunque no logremos acabar del todo con una zona muerta.

Si nada de lo que hemos dicho funciona, no tendrás más remedio que ampliar el alcance de tu conexión a Internet utilizado un repetidor Wi-Fi o un PLC.

Contenido ofrecido por AVM FRITZ!