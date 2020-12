Hoy es un gran día para la comunidad gamer, y es que poco después de que Khronos publicara las especificaciones finales para Vulkan Ray Tracing, hoy ya tenemos la confirmación, por parte de NVIDIA, de sus primeros drivers con soporte para la API de código abierto llamada a suceder a la veterana OpenGL. El soporte llega con la versión 460.89 de la variante Game Ready de los controladores del fabricante, que ya se pueden descargar e instalar con normalidad.

De esta manera, los desarrolladores de juegos que, en vez de DirectX 12, quieran optar por Vulkan, ya no tendrán que renunciar al trazado de rayos, puesto que hasta ahora solo la API propietaria de Microsoft integraba los elementos necesarios para emplear esta tecnología. Esta es una de las razones por las que, por ejemplo, tanto Microsoft como NVIDIA optaron por la versión Bedrock de Minecraft para llevar el trazado de rayos al mundo de los cubos. Con Vulkan Ray Tracing esa exclusividad ya es cosa del pasado.

Es importante aclarar, eso sí, que de momento el soporte de trazados de rayos que proporciona Vulkan Ray Tracing solo es compatible con tarjetas gráficas de NVIDIA. Y es que la tecnológica ha sido uno de los principales colaboradores con Khronos Group en la implementación del trazado de rayos en su API, al tiempo que ha trabajado también en incorporar dicho soporte en los drivers de sus adaptadores gráficos compatibles con esta tecnología.

Pero no te preocupes si tu tarjeta gráfica es de otro fabricante, y es que aunque NVIDIA ha colaborado activamente en esta implementación, obviamente Vulkan mantiene su total compatibilidad con adaptadores gráficos de otros fabricantes, que sin duda publicarán sus propios drivers actualizados con soporte de Vulkan Ray Tracing. Una novedad que, además, no solo repercute en futuros juegos, como vamos a ver a continuación.

Quake II RTX estrena Vulkan Ray Tracing

Si, has leído bien, hablo del Quake II publicado originalmente en 1997 y que fue uno de esos casos, desgraciadamente no muy comunes, en los que una segunda parte es capaz no solo de mantener el nivel de la primera, sino incluso de mejorarla. Hasta ahora, eso sí, para disfrutarlo con una mayor calidad gráfica era necesario recurrir a modpacks como el popular Epsilon, pero desde ahora, con Vulkan Ray Tracing, Quake II ya cuenta con soporte nativo de trazado de rayos.

Además, y como primicia, con esta revisión del veterano título para Vulkan Ray Tracing se estrena Path tracing, una técnica mediante la cual todos los efectos de iluminación propios del trazado de rayos (sombras, reflejos, refracciones, etcétera) en un único algoritmo, lo que puede proporcionar un resultado más uniforme y coherente, al evitar los posibles errores que se puedan producir cuando se emplean diferentes algoritmos para cada tipo de elemento visual.

Otra novedad muy interesante de esta revisión de Quake II con soporte de Vulkan Ray Tracing es que incorpora una función de test de rendimiento (benchmark) que valora las prestaciones del adaptador gráfico en múltiples aspectos relacionados con el trazado de rayos, ofreciendo así un benchmark que, de popularizarse, podría llegar a ser una referencia en pruebas y análisis tanto de tarjetas gráficas como de sistemas completos.

Si quieres probar Quake II RTX, tanto por jugarlo como para comprobar el rendimiento de tu adaptador gráfico con Vulkan Ray Tracing, puedes descargarlo gratuitamente desde Steam (los tres primeros niveles son gratuitos) o, si lo prefieres, puedes adquirir el juego completo (si es que no lo tenías ya previamente, claro) por 4,99 euros. Y, claro, también es imprescindible que hayas descargado e instalado la última versión de los drivers Game ready de NVIDIA.