SNK lanzará Neo Geo 2 en 2021, ¿animará esto a SEGA?

El pasado año SNK confirmó, en un evento con los inversores, que estaba trabajando en Neo Geo 2, nombre que recibirá su próxima consola. La compañía japonesa también se atrevió a nombrar una posible Neo Geo 3, y no descartó lanzar a una sucesora de la Neo Geo Mini, una portátil que no tuvo el éxito esperado, aunque se acabó convirtiendo en un objeto de deseo para los coleccionistas.

Estoy convencido de que todos nuestros lectores tendrán claro, en mayor o menor medida, por qué es tan importante SNK. Esta empresa despuntó en los años 80 y 90 creando algunos de los mejores juegos de la historia para salones recreativos, y dio forma a la mítica Neo Geo, una consola que enamoró a una legión de jovenzuelos (y no tan jovenzuelos) en la primera mitad de los noventa. Tener dicha consola equivalía a tener una máquina recreativa en casa, aunque su alto precio, y el enorme coste de sus cartuchos, la convirtieron en un producto prohibitivo.

La Neo Geo original se mantiene como una pieza muy buscada por los coleccionistas. Comprar una unidad en buen estado no es muy complicado, y algunos de sus cartuchos son relativamente económicos, pero otros, los más raros y codiciados, tienen precios mareantes (pueden costar varios miles de euros). Por ejemplo, Garou Mark Of The Wolves, supera los mil euros sin problemas, y no es de los cartuchos más raros.

Qué puedo decir, fui uno de tantos adolescentes que soñó con tener una Neo Geo. No llegué a comprar una, pero pude jugarla en su momento gracias a un amigo que vendió su Mega Drive y su Super Nintendo para comprarla. La verdad es que no puedo evitar sentir un cosquilleo en el estómago al leer que SNK pretende lanzar una Neo Geo 2 en 2021.

¿Qué podemos esperar de Neo Geo 2?

Lo cierto es que ahora mismo todo está un poco en el aire, ya que SNK no ha concretado nada más allá de lo que vemos en el tweet adjunto. Sin embargo, si nos aventuramos a leer entre líneas, creo que podemos extraer algunas conclusiones interesantes, sobre todo de la parte que dice que «será un sistema que servirá como puente entre los usuarios más apasionados y los fans entusiastas».

Creo que SNK quiere dar forma a una consola que reúna todos los clásicos de la Neo Geo original y que sirva, al mismo tiempo, como plataforma para el desarrollo de juegos de «última generación», entrecomillado porque no tengo nada claro si esa Neo Geo 2 podrá estar a la altura de PS5 y de Xbox Series X, aunque la verdad es que lo veo un tanto complicado.

También cabe otra posibilidad, y es que SNK podría optar por lanzar la Neo Geo 2 como una revisión menor de la original en términos de diseño, y montar un sistema basado en la emulación con un sistema operativo propio y una tienda online de juegos que gire, principalmente, alrededor de los clásicos de la consola original, aunque esto no implicaría necesariamente que no pudieran lanzar nuevas entregas de sus franquicias más conocidas sin llegar al nivel de un juego de nueva generación.

Habrá que esperar a ver con qué nos sorprenden. Tengo unas expectativas bastante altas por todo lo que supuso Neo Geo en mi adolescencia, y por lo que podría suponer Neo Geo 2, pero prefiero mantenerlas a raya para evitar una posible decepción, ya salí escarmentado con Neo Geo X Gold.

¿Podría sentir SEGA la llamada del deber?

No he podido evitar hacerme esa pregunta. SEGA fue otra de las grandes del mundo del videojuego en los años ochenta y en los años noventa, tanto en los arcades como en el ámbito doméstico, pero los fracasos consecutivos que encadenó con Saturn y con Dreamcast la llevaron a abandonar el mercado de las videoconsolas.

En más de una ocasión se ha planteado la posibilidad de que SEGA decida volver a lanzar una consola, de hecho las altas esferas del gigante japonés se mostraron «receptivas» ante la idea de una Dreamcast 2, pero por desgracia todavía no se ha concretado nada, y no parece que la situación vaya a cambiar ni a corto ni a medio plazo.

Puede que la vuelta de SNK al mercado de las consolas con esa Neo Geo 2 motiva a SEGA a replantearse su estrategia, sobre todo si la primera tiene un éxito considerable, pero la verdad es que ninguna de las dos lo tiene fácil, no solo porque Sony, Microsoft y Nintendo dominan el mercado con total comodidad, sino porque, además, la llegada de servicios como Stadia y GeForce Now han reducido al máximo el «espacio» que podrán aprovechar ambas compañías.

Esa Dreamcast 2 podría plantearse como un sistema basado también en la emulación, compatible con juegos de diferentes generaciones de consolas de SEGA, y apoyada por una tienda propia de juegos. Esa sería una apuesta segura y con un riesgo muy reducido, pero también es la menos interesante. Todos los fans de SEGA, entre los que me incluyo, desearíamos una consola de nueva generación de verdad, capaz de competir con PS5 y Xbox Series X. Ya sé que nos vamos a quedar con las ganas, pero bueno, dejadme soñar un poco.