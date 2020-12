Microsoft ha eliminado el bloqueo de seguridad que impedía instalar o actualizar equipos a las últimas versiones de Windows 10, al usar unidades de estado sólido NVMe conectadas al puerto Thunderbolt.

Microsoft encontró un problema de incompatibilidad con Windows 10 versiones 2004 y 20H2 al usar una de estas SSDs. El fallo provocaba una pantalla de la muerte BSOD y un aviso de error «DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION (E6) en el intento por parte de un controlador de usar una operación DMA no válida».

La compañía emitió un bloqueo de seguridad para impedir que este tipo de equipos usaran las últimas versiones de Windows. Ante los numerosos fallos de Windows que sigue reportándose, la estrategia se está empleando para al menos limitar los errores e impedir exponer los equipos a fallos en la actualización del sistema.

De esta manera, si intentaban instalar o actualizar equipos con SSD NVMe Thunderbolt con las dos últimas versiones de Windows, los usuarios se encontraban con un mensaje típo: «Su PC tiene hardware que no está listo para esta versión de Windows 10… Windows Update le ofrecerá automáticamente esta versión de Windows 10 una vez que se haya resuelto el problema».

Microsoft ha resuelto el problema que residía en el controlador stornvme. sys en la última actualización acumulativa del sistema, KB4586853, disponible en Windows Update y también como descarga manual en el Catálogo de Microsoft Update. En los últimos días, Microsoft también solucionó un problema conocido que afectaba a computadoras con ciertos dispositivos de audio Conexant o los controladores de Synaptics. Una vez solucionado, ha desbloqueado la instalación en las máquinas afectadas para que puedan utilizar las últimas versiones de Windows 10.

Lo ideal es que el sistema operativo que lidera el escritorio informático no tuviera errores, pero una vez comprobado que es misión imposible por incapacidad de Microsoft y ante el gigantesco ecosistema de hardware y software, estos bloqueos de seguridad son una medida adecuada para al menos no exponer los equipos y mejorar la experiencia con las actualizaciones. Siempre es preferible mantener versiones anteriores más estables, con los correspondientes parches de seguridad instalados. Microsoft los publica separadamente de las actualizaciones de calidad y esos no se deben saltar.