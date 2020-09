Amazon Luna, el servicio de juegos por ‘streaming’ de Amazon está en camino

Amazon Luna es el nuevo servicio de juegos por streaming del gigante del comercio electrónico, uno que viene a competir con Google Stadia, NVIDIA GeForce Now, PlayStation Now o el más reciente Microsoft xCloud y que destaca, en principio, por salir con un precio bastante más reducido que el de la competencia… aunque salir, salir, todavía no ha salido.

Amazon Luna se encuentra por el momento en fase de prueba, con acceso disponible mediante invitación solo en Estados Unidos. Pero qué duda cabe de que llegará más tarde o temprano a los mercados en los que opera la compañía y sus características y condiciones, si bien pueden variar, están ya lo suficientemente explicadas como para hacerse una idea de la propuesta.

De hecho, se habla de su existencia desde hace más de un año y ahora que se acaba de confirmar de manera totalmente oficial, podemos decir que los rumores, una vez más, dieron en el clavo. ¿En qué más acertaron? En nada, porque la filtración se limitaba a anunciar el mero movimiento sin entrar en más detalles. Pero que no sea por detalles. A continuación todo lo que se sabe sobre Amazon Luna.

Amazon Luna: características y precio

Sin saber nada ya supondrás una cosa, y es que Amazon Luna sigue la teoría de que lo único que necesitas para jugar a su catálogo, es pagar la suscripción y una conexión a Internet a la altura del contenido que se pretende transmitir, que la potencia gráfica y de cómputo la ponen ellos.

Por supuesto, Amazon Luna viene con su propio controlador: Luna Controller, un mando inalámbrico de corte clásico que en lugar de conectarse al dispositivo de turno, lo hace directamente a la nube de Amazon, permitiendo así reducir la latencia y cambiar rápidamente entre dispositivos. El precio de lanzamiento del Luna Controller es de 49,99 dólares, pero solo durante el periodo de acceso anticipado.

No obstante, el Luna Controller no es un requisito para acceder a Amazon Luna, sino el periférico con el que apoyar su lanzamiento. Al igual que otros servicios del palo, Amazon Luna ofrece soporte para periféricos Bluetooth de terceros -teclado, ratón y mandos-, incluyendo los mandos de la PlayStation 4, Xbox One y muy probablemente, los que acompañen a las consolas de nueva generación.

Los dispositivos que soportará oficialmente Amazon Luna con PC (Windows y Mac), Fire TV y aplicaciones web desarrolladas para iPhone e iPad.

El auténtico requisito indispensable de Amazon Luna es la conexión a Internet, cuya velocidad mínima recomendada es de 10 Mbps para jugar en resolución Full HD, mientras que para hacerlo en 4K el mínimo aumenta hasta los 35 Mbps. Nada que no esté al alcance de cualquiera que tenga fibra óptima en casa. El consumo medio de Amazon Luna se calcula en unos 10 GB por hora.

En cuanto a la calidad gráfica de los juegos, en efecto, el estándar será el Full HD a 60 FPS, velocidad que se mantendrá también para determinados títulos en 4K, o eso es lo que aseguran desde Amazon. Luego la realidad es más tozuda, pero habrá que comprobarlo para certificarlo.

Y en cuanto al tipo de suscripción, parece que no será una, sino varias, dependiendo del canal… porque de canales va la cosa. Por ejemplo, está el canal Luna+, el básico del servicio ofrecido por Amazon, en cual constará de un catálogo todavía por definir y del que se han adelantado títulos como Resident Evil 7, GRID, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2 o Contr, aunque es de suponer que serán muchos más los juegos que lo nutran.

El canal Luna+ costará 5,99 dólares al mes, o eso cuesta ahora. Y este es un precio muy competitivo si el catálogo acompaña. Pero no será el único.

Se ha anunciado también un canal de Ubisoft que de acuerdo a su descripción tendrá las mismas condiciones que el de Amazon, pero además incluirá las ediciones Ultimate y DLC de los juegos desde su lanzamiento. Lo que no se sabe es si tendrá el mismo precio o cada estudio pondrá el que quiera.

Lo que parece claro es una sola suscripción no cubrirá toda la oferta disponible en Amazon Luna, pero sí que habrá otros grandes estudios que se sumen cuando el servicio eche a andar. Aunque tampoco parece que haya nada que impida al usuario saltar de una suscripción a otra, según a qué quiera jugar.

Otra de las características de Amazon Luna es la inevitable integración con Twitch, la plataforma de retransmisión de juegos en directo más popular del momento, también propiedad de Amazon. Jugar y retransmitir por Twitch será cuestión de un par de pasos, vaya.

Y esto es todo por ahora en torno a Amazon Luna. A medida que el servicio se acerque a su lanzamiento sabremos más cosas. Mientras tanto, la calma que precede a la guerra, y es que la compoetencia se promete dura y algo más: la tendencia apunta al juego por streaming, así que ojo no estemos con la nueva generación de consolas ante la última de su clase.